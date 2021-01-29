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LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek

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LMP2'de uzun vadeli bir gelecek hedefleyen Kubica, DTM'e dönmeyecek
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alfa Romeo F1'in test ve yedek pilotu Robert Kubica, DTM'de kalmak yerine LMP2'de uzun vadeli bir gelecek istediğini söyledi.

2020'de DTM'de ART tarafından yönetilen bir BMW kullanan Kubica, şampiyonada yapılan değişikliklerin ardından GT3 araçlarının yer aldığı seride devam etmeye sıcak bakmadığını söylüyordu.

High Class Racing ekibiyle ilk LMP2 yarışına Daytona'da çıkacak olan Kubica, "GT3 iyi bir yarış olsa bile tamamen farklı bir sürüş tarzı var."

"Alfa Romeo'da yedek pilotluk yapıyorum ve burada biraz test sürüşü gerçekleştiriyorum. Yani benim pozisyonumda bir F1 aracı sürdüğünüzde, araca adapte olmanız için fazla zamanınız olmuyor."

"Her iki veya üç ayda bir araca atlıyorum ve cuma günü ilk seansta veya yarım günlük testlerde piste çıkıyorum. Yani mühendislerime ve ekibime değerli geri bildirimler vermek için mümkün olduğunca çabuk adapte olmam gerekiyor."

"Eğer bir GT aracıyla yarışıyor olsaydım, bunun çok fazla adaptasyon gerektireceğini düşünüyorum." dedi.

Kubica, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası sezonunun açılış yarışı olan Daytona'da Ferdinand Habsburg, Anders Fjordbach ve Dennis Andersen ile birlikte High Class Oreca 07'yi sürmesinin LMP2 sınıfı hakkında kendisine daha fazla bilgi edinme fırsatı sunacağını da ekledi.

"Bir LMP2 aracında bulunmamın nedenlerinden biri de bu, çünkü F1'e daha çok benzeyen yüksek yere basma gücünün olduğu kategorilerden biri. Burada bulunmamın nedeni kategori keşfetmek ve öğrenmek."

Polonyalı sürücünün 2021'de FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası için birden fazla LMP2 takımı ile temas halinde olduğu biliniyor ve Kubica'nın kendisi de bunu doğruluyor.

"Dayanıklılık yarışlarında yarışma şansım varsa, bunu kesinlikle yapmak isterim. Bunun üzerinde çalışıyorum. Muhtemelen artık ana hedefim LMP2 ve mümkünse yarışmak istediğim kategori burası."

2023'te ortaya çıkacak olan LMP2 araçlarına dayalı LMDh kategorisine bakıp bakmadığı sorulduğunda Kubica, "Dürüst olmak gerekirse o kadar ileriyi düşünmüyorum." dedi.

Ayrıca Kubica, 2020'de beş antrenman seansına katıldığı Alfa Romeo ile olan görevinden ödün vermeyecek.

"Alfa Romeo Racing Orlen ile zaten ilgileniyorum ve bu yüzden zaten bir işe sahibim. Geçen yılki pandemi döneminde iki seriyi birleştirmek ve ikisine de odaklanmak kolay değildi."

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica

#20 High Class Racing ORECA LMP2 07: Dennis Andersen, Anders Fjordbach, Ferdinand Habsburg-Lothringen, Robert Kubica

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

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Bu Haber Hakkında

Seri DTM , WEC , IMSA
Pilotlar Robert Kubica
Editör Gary Watkins

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