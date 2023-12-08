Lamborghini IMSA testinde yeni LMDh otomobilinin hızıyla şaşırttı
Lamborghini'nin yeni LMDh prototip otomobili SC63, Iron Lynx takım patronu Andrea Piccini'yi Daytona'da yapılan IMSA testinin açılış gününde zirveye çıkarak şaşırttı.
Piccini, yeni otomobilinin çarşamba günü Daytona'daki açılış gününde GTP sınıfındaki tüm rakiplerini geride bırakmasının kendisini şaşırttığını itiraf etti. Ancak otomobil önümüzdeki ay yapılacak olan Daytona 24 Saat yarışında yarışmayacak. Bunun yerine IMSA SportsCar Şampiyonası'ndaki ilk yarışını Mart ayında Sebring'de yapacak.
Piccini, "Bence iyi gelişiyor. İlk gün çok olumluydu, araç büyük sorunlar yaşamadan çalıştı."
"Dürüst olmak gerekirse, hızımız iyiydi. Zamanlar harikaydı, hemen bu kadar rekabetçi olmak bizi de biraz şaşırttı ama aracı güvenilir hale getirmek, istikrarlı bir şekilde çalışabilmek, lastikleri doğru kullanmak için yapılacak çok şey var."
"Sabah yavaş başladık çünkü bitirmemiz gereken bazı işler vardı. IMSA'da işler biraz farklı, burada akşam 7'de her şey kapanıyor, oysa Avrupa'da gece geç saatlere kadar çalışıyoruz! Yapacak çok işimiz vardı ve yeterli zamanımız yoktu, bu yüzden sabah yapmak zorunda kaldık."
"Ancak ilk seansa liderlik ediyor olmak kesinlikle çok cesaret verici." dedi.
Photo by: Lamborghini Squadra Corse
Lamborghini SC63
Piccini ayrıca aracın şu ana kadar sergilediği dayanıklılıktan de memnun. Ayrıca Mirko Bortolotti'nin Ağustos ayının üçüncü haftasında Paul Ricard'daki ikinci tam test sırasında geçirdiği büyük kazanın programı çok fazla aksatmadığında ısrar etti.
Piccini, "Aracın geliştirilmesi sırasında böyle kazaların olması halini hesaba katmanız gerektiğini düşünüyorum. Hemen ardından planlanan bazı testler vardı ama programı farklı faaliyetlerle değiştirdik."
"Kaza yapmanın olumlu olduğunu söyleyemem ama araçta geliştirmemiz gereken bazı alanlar olduğunu gösterdi. Olumsuz bir şeyden elbette bazı olumlu şeyler çıkardık ve daha güçlü ve daha güvenilir bir araca sahip olduk."
"Test programı, motorda bazı küçük ayarlamalar yapmak zorunda kaldığımız 1. Gün dışında, başından beri büyük sorunlar olmadan devam ediyor."
"Yaptığımız tüm test günlerinde iyi kilometreler yaptık. Burada ve orada bazı küçük sorunlar, değiştirilecek ve ayarlanacak parçalar, hibrit sistemi düzgün bir şekilde kullanmak için doğru güç aralığında olmak için birçok elektronik ayar yaptık."
"Yani motorun hibrit kısmı açısından mükemmel olmaktan çok uzağız. Genel olarak iyi çalışıyor." dedi.
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