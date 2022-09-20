Lamborghini, 2024 LMDh aracı için yeni turbo V8 motor hazırlıyor

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Otomobilin hibrit güç ünitesinin içten yanmalı motorunun ilk ayrıntıları, Fransız üretici Ligier Automotive ile birlikte geliştirilen Lamborghini LMDh'nin bir başka teaser görüntüsünün yayınlanmasıyla birlikte Pazartesi günü duyuruldu.

LMDh motoru, Huracan GT3 ve Super Trofeo araçlarına güç veren üretim tabanlı V10'dan farklı olarak, 2013 yılında kurulan Lamborghini Squadra Corse şirket içi motor sporları departmanı tarafından sıfırdan yapılan ilk tasarım olacak.

İtalyan üretici 90 derecelik bir V8 motor olacağını duyurdu ancak kapasitesinden bahsetmedi. Buna rağmen yeni motorun 4 litrelik olacağı ve kurallarda belirtilen minimum ağırlıkta yani 180 kg olacağı anlaşılıyor.

Yeni V8 motor ve Bosch, Williams ve Xtrac tarafından ortaklaşa geliştirilen hibrit sistemin toplam güç çıkışı, Lamborghini tarafından 500kW (670hp) olarak listelendi. LMDh ve Le Mans Hypercar kurallarında bu değerin 480 ile 520 kW arasında olması gerektiği bildiriliyor.

Lamborghini ayrıca geliştirilmekte olan prototipinin boyutlarını da onayladı: Sırasıyla genişlik, uzunluk ve yükseklik için 2000 mm, 5100 mm ve 3148 mm yani izin verilen sınıf değerlerinin maksimum seviyesinde olacak. Ağırlık, LMDh'de izin verilen minimum değer olan 1030 kg olarak listelenmiştir.

Lamborghini'den henüz ismi açıklanmayan aracının daha fazla teknik detayının, 2023'ün ilk çeyreğinde otomobilin fotoğrafları yayınlanana kadar açıklanması beklenmiyor. Bu, önümüzdeki baharda yapılması planlanan testlerin başlamasından önce olacak.

Uzun süredir Lamborghini'nin GT sınıfındaki fabrika sürücüleri olarak mücadele eden Mirko Bortolotti ve Andrea Caldarelli, LMDh programının ilk sürücüleri olarak açıklandılar ve bu isimler, aracın gelişiminden sorumlu pilotlar olacaklar.

WEC ve IMSA'da yeni Lambo LMDh'yi kullanarak mücadele edecek takım ya da takımlar henüz açıklanmadı.

Andrea Caldarelli, Lamborghini Factory Driver, Giorgio Sanna, Head of Lamborghini Motorsport, Mirko Bortolotti, Lamborghini Factory Driver Photo by: Lamborghini S.p.A.