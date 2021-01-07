Kubica ve Habsburg, High Class ile Daytona 24 Saat'te mücadele edecek

Kubica ve Habsburg ikilisi, Daytona 24 Saat yarışı için High Class Racing LMP2 ekibinde Anders Fjordbach ve Dennis Andersen ikilisine katılacak.

Polonyalı sürücü daha önce, Ginetta ve ByKolles LMP1 araçlarına ek olarak, bir BR01 LMP2 aracını test etmiş olsa da, ilk kez prototip araçlarla bir yarışta yer almış olacak.

Hem Kubica hem de Habsburg, geçen yıl ART BMW ve WRT Audi ekipleriyle DTM'de yarıştılar.

Super GT'ye de ilgi duyan Kubica, 2021 yılında GT3 araçlarına geçecek olan DTM'e geri dönmeyeceğini açıklamıştı.

Kubica konu hakkında, "Geçmişte genel olarak sprint yarışlarına odaklandığım için kendi adıma yeni bir zorluk ve deneyim olacak."

“Dayanıklılık yarışı farklı bir yaklaşım gerektiriyor. Burada kullandığınız aracı bu mücadeleye girmekten mutlu olduğum takım arkadaşlarınızla paylaşıyorsunuz ve ben de onlarla beraber, bu zorlu yarışta bitiş çizgisine ulaşmayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"Araç da benim için yeni olacak. Çünkü ilk kez bir ORECA LMP2 aracıyla yarışacağım. Sorunsuz bir başlangıç umuyorum ve böylece hem işimize hem de yarışa hazırlanmaya odaklanabiliriz." dedi.

Kubica'nın yeni sezonda Alfa Romeo'nun F1'deki test/yedek pilotu olmaya devam etmesi bekleniyor.