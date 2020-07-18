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IMSA / Sebring / Son dakika

Koronavirüsü atlatan Nasr, yeniden çalışmaya başladı

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Koronavirüsü atlatan Nasr, yeniden çalışmaya başladı
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik
18 Tem 2020 16:03

IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın Daytona'daki ilk yarışını koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle kaçıran Felipe Nasr bu hafta sonu Sebring'de mücadeleye geri döndü.

COVID-19'u atlatmayı başaran Brezilyalı sürücü, Sebring'deki Cadillac Grand Prix'de mücadele edecek.

Olanları anlatan Nasr, "Çok uzun bekleyişin ardından Daytona'da direksiyona geçememek gerçekten sinir bozucuydu. Sonunda bu kontrol edemeyeceğim bir şey değildi ancak oldu."

"Doğru olan şeyi yaptım, farklı bir şey olduğunu hisseder hissetmez takıma söyledim. Whelen Engineering takımındaki herkesi korumak istedim ki her zaman hedefim bu."

"Yarışı evden izlemek zordu. Ancak aracın Gabby Chaves ve Pipo Derani'nin kontrolünde iyi performans göstermesini izlerken mutluydum. Şampiyona için çok önemli puanlar kazanmayı başardılar."

"Artık Sebring yarışı için sabırsızlanıyorum. Whelen Engineering Cadillac direksiyonuna yeniden dönüyor olmaktan çok heyecanlıyım. Tekrar hızlanmak, Sebring'de turlamak ve tekrar canlı olduğumu hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Sebring
Pilotlar Felipe Nasr , Pipo Derani
Takımlar Action Express Racing
Editör David Malsher

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