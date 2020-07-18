Koronavirüsü atlatan Nasr, yeniden çalışmaya başladı

COVID-19'u atlatmayı başaran Brezilyalı sürücü, Sebring'deki Cadillac Grand Prix'de mücadele edecek.

Olanları anlatan Nasr, "Çok uzun bekleyişin ardından Daytona'da direksiyona geçememek gerçekten sinir bozucuydu. Sonunda bu kontrol edemeyeceğim bir şey değildi ancak oldu."

"Doğru olan şeyi yaptım, farklı bir şey olduğunu hisseder hissetmez takıma söyledim. Whelen Engineering takımındaki herkesi korumak istedim ki her zaman hedefim bu."

"Yarışı evden izlemek zordu. Ancak aracın Gabby Chaves ve Pipo Derani'nin kontrolünde iyi performans göstermesini izlerken mutluydum. Şampiyona için çok önemli puanlar kazanmayı başardılar."

"Artık Sebring yarışı için sabırsızlanıyorum. Whelen Engineering Cadillac direksiyonuna yeniden dönüyor olmaktan çok heyecanlıyım. Tekrar hızlanmak, Sebring'de turlamak ve tekrar canlı olduğumu hissetmek için sabırsızlanıyorum." dedi.