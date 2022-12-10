Kevin ve Jan Magnussen, gelecek ay Daytona 24 Saat'te birlikte yarışacak!

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Bu hafta sonu Abu Dhabi'deki Gulf 12 Saat'te birlikte yarışacak ve bir nevi Daytona için antrenman yapacak olan ikili, bir kez daha Ohio merkezli MDK Motorsports için yarışacak.

İkili için en büyük avantaj artık Kevin'ın da seriye yabancı olmaması; nitekim Formula 1'de olmadığı 2021 sezonunu IMSA'da geçiren Danimarkalı pilot, son iki senedir Rolex 24 Saat'te mücadele etmekte ve fena olmayan sonuçlarla ayrılmakta.

Üçüncü kez Daytona'da piste çıkmaya hazırlanan Kevin, "Bu konuda çok heyecanlıyım. Rolex 24 Saat efsanevi bir yarış ve son iki yıldır Chip Ganassi Racing ile harika anlar yaşadım."

"Babamla birlikte böyle bir yarışa katılabilmek inanılmaz. Takım patronu Mark Kvamme'ye bunu mümkün kıldığı için ne kadar teşekkür etsem azdır." dedi.

MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: MDK Motorsports

MDK ile dört yarışlık 2023 Michelin Endurance Cup sezonunun tamamında yarışmaya hazırlanan Jan Magnussen, "Öncelikle, Rolex 24 Saat'te Kevin ile aynı aracı paylaşacağım için çok mutluyum."

"Geçen yıl Le Mans 24 Saat'e katıldıktan sonra birlikte dayanıklılık yarışlarına katılabilmek için daha fazla fırsat yakalayabilmeyi umuyordum. ve an itibariyle Mark Kvamme sayesinde bu fırsatı yakalamış durumdayız."

"Bunun yanı sıra MDK Motorsports'un Michelin Endurance Cup kampanyasının kalıcı bir parçası olacağım için de heyecanlıyım. Amerika'daki son yarışımdan bu yana neredeyse üç yıl geçti. Bu süre zarfında FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası, Porsche Carrera Cup Scandinavia, Le Mans Cup ve TCR Danimarka'da seçkin yarışlara katıldım."

"Bununla birlikte, 1999'da Formula 1'den spor otomobillere geçtiğimden beri Amerika benim ikinci evim oldu, bu yüzden IMSA'ya tekrar dönmeyi dört gözle bekliyorum." dedi.

MDK Motorsports takım sahibi ve sürücüsü Kvamme ise şunları ekledi: "Jan birçok kez IMSA şampiyonu oldu, kendisinin deneyimi [Daytona'da Rolex 24, Sebring 12 Saat, Glen Altı Saat ve Petit Le Mans yarışlarını kapsayan] Michelin Dayanıklılık Kupası'ndaki güçlü yanlarımızdan biri olacak.

"Bunun yanı sıra Kevin'ın da Daytona'daki ilk yarış için bize katılmasıyla, şimdiden istediğimizden fazlasını elde ettik. Takım için heyecan verici bir yıl olacak, bundan dolayı çok mutluyum." dedi.

MDK Motorsports Porsche 911 GT3 R: Kevin Magnussen, Jan Magnussen, Mark Kvamme Photo by: MDK Motorsports