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IMSA / Son dakika

Kevin Magnussen, Chip Ganassi ile IMSA'ya geçmeye hazırlanıyor

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Kevin Magnussen, Chip Ganassi ile IMSA'ya geçmeye hazırlanıyor
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Haas Formula 1 pilotu Kevin Magnussen, 2021'de Chip Ganassi Racing ile IMSA Şampiyonası'nda mücadele edecek.

Motorsport.com, 28 yaşındaki Danimarkalı sürücünün, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'na geçeceğini ve Chip Ganassi Racing tarafından yönetilen Cadillac DPi-V.R aracında yarışacak tam zamanlı sürücülerden biri olacağını öğrendi.

Magnussen’in geleceği, geçen ay Haas F1 takımından ayrılacağını açıklamasından sonra spekülasyon konusuydu ve eski F1 pilotu (aynı zamanda Kevin'in babası) Jan Magnussen, IndyCar ve WEC içinde bazı fırsatlar olabileceğini söylüyordu.

Ancak Magnussen için WEC'in hiper araç sınıfı için pek de çekici fırsatlar olması beklenmiyordu. Ayrıca IndyCar ekipleriyle bazı görüşmeler olsa da, görüşülen takımların çoğu, takıma para getirebilecek bir sürücü arıyordu.

Sonuç olarak Magnussen, yeni sezonda Chip Ganassi ile IMSA'ya geçiş yapacak.

Jan Magnussen, Motorsport.com’un temasına rağmen haberleri doğrulamadı.

2013 Formula Renault 3.5 Serisi şampiyonu Kevin, 2014'te McLaren ilk kez F1'e adım attı ve Avustralya Grand Prix'sinde ikinci oldu. O sezon 11 kez daha ilk 10'a girmeyi başardıve sürücüler şampiyonasında 11. oldu.

Ancak İngiliz ekip, 2015'te Fernando Alonso'yu takıma getirdiğinde, Danimarkalı pilot yedek sürücülüğe çekildi.

Daha sonra Magnussen, 2017'de Haas'a katılmadan önce, Renault ile bir sezon F1'de mücadele etti.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1 , IMSA
Pilotlar Kevin Magnussen
Takımlar Chip Ganassi Racing , Haas F1 Team
Editör David Malsher

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