Jenson Button, Petit Le Mans'ta yarışacak

2018 sezonunda Super GT şampiyonluğuna ulaştıktan ve Le Mans 24 Saat'te yer aldıktan sonra yarışmaya ara veren Button, beş yıllık aranın ardından bu yıl geri dönmüştü.

Garage 56 projesi kapsamında bir NASCAR aracıyla Le Mans 24 Saat'e dönen Button, iki kez de bizzat NASCAR'da yarıştı.

Gelecek yıl tam zamanlı olarak geri dönmek istediği bilinen Button'ın sıradaki istikameti ise en ünlü dayanıklılık yarışlarından Petit Le Mans.

Le Mans'taki takım arkadaşı Mike Rockenfeller ile yeniden bir araya gelmeye hazırlanan Button'ın direksiyonuna geçeceği araç ise Porsche 963 GTP.

Button, "Bu yıl NASCAR'da çok eğleniyor olsam da, yüksek yere basma gücüne sahip bir prototip kesinlikle benim konfor alanıma daha çok giriyor."

"Porsche 963, IMSA ve Road Atlanta benim için yepyeni, bu nedenle hafta sonu takım arkadaşlarımla bir araya gelmek için sabırsızlanıyorum."

"Bu yıl Le Mans'ta 'Rocky' ile takım arkadaşlığı yaptım, kendisi gelişim konusunda harika. Ayrıca inanılmaz derecede hızlı ki bu da her zaman yardımcı oluyor!"

"Son olarak sezon boyunca gerçekten hız ve güven kazanıyor gibi görünen çaylak Tijmen van der Helm ile çalışma zevkine sahip olacağım, bu yüzden eğlenmeye çalışacağız." dedi.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Photo by: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Takımın patronu John Church, "JDC-Miller MotorSports, Jenson'ın Road Atlanta'daki son yarışta bizimle olacağını teyit etmekten onur duyuyor."

"Aslında ilk olarak Watkins Glen'de Rocky ve Tijmen'e katılmasını umuyorduk ancak ne yazık ki Jenson'ın birtakım medya taahhütleri nedeniyle bu gerçekleşmedi."

"Başarıları kendi adına konuşuyor. O ve Rocky, Garage 56 Camaro'nun kapsamlı geliştirme sürecinde birbirlerine bağlandılar."

"Ekibe hızla entegre olacağından ve 963'e uyum sağlayacağından şüphem yok."

Porsche Motorsport Kuzey Amerika CEO'su Volker Holzmeyer ise, "Jenson'ın JDC-Miller MotorSports'a katılması John Church, John Miller ve tüm takımın yarattığı güvenin bir kanıtı.

"Bu aynı zamanda IMSA GTP sınıfındaki yüksek rekabet ve ilgi düzeyinin de bir göstergesi."

"'Rocky ve Tijmen Porsche 963 ile özel bir sürücünün ne kadar başarılı olabileceğini kanıtladılar. Jenson'ın kadroya katılması daha da büyük başarılar getirecektir."

#5 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller Photo by: Geoffrey M. Miller / Motorsport Images