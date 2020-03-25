IMSA, yeni 2020 takvimini açıkladı

Başlangıçta 1-3 Mayıs için ayarlanan Mid-Ohio'daki Acura Grand Prix'si, ABD Hastalık Kontrol ve Korunma Merkezleri'nin sekiz haftalık yönergelerine nedeniyle geçen hafta Salı günü resmen ertelenmişti. IMSA, etkinliğin 25-27 Eylül tarihlerinde gerçekleşeceğini duyurdu.

ACO’nun Le Mans 24 Saat'i 19-20 Eylül’e ertelenmesinin ardından IMSA, Laguna Seca'daki yarışının tarihini 4-6 Eylül olarak belirledi. Bu, Le Mans'ta yarışmayı planlayan IMSA katılımcılarına daha fazla hazırlık süresi sağlayacak.

Bu arada Michelin Raceway Road Atlanta, 23. yıllık Motul Petit Le Mans bir hafta geri alındı ve şimdi takımlara daha dengeli bir program sunmak adına 14-17 Ekim tarihleri ​​arasında yapılacak.

Petit Le Mans, Sebring 12 Saat'in 11-14 Kasım'a ertelemesi nedeniyle artık IMSA sezonun final yarışı olmayacak.

Bu değişikliklerin ardından IMSA, geçen hafta açıkladığı üzere Coronavirüs pandemisine rağmen sezonun tamamını yapmayı hedefliyor.

Şu ana kadar sadece Long Beach yarışı iptal edildi.