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IMSA / Sebring / Son dakika

IMSA, Sebring 12 Saat'i Kasım ayına erteledi

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IMSA, Sebring 12 Saat'i Kasım ayına erteledi
Ekleyen:
Çeviren: İnci Beğen , Editör
12 Mar 2020 16:40

Coronavirüs tehdidi ve Avrupa'dan Amerika'ya olan seyahat kısıtlamaları nedeniyle IMSA, Sebring 12 Saat yarışını Kasım ayına erteledi.

IMSA Çarşamba günü yaptığı açıklamada, 2020 WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın ikinci ayağının planlandığı gibi devam edeceğini duyurmuştu.

Ancak bugün FIA ​​Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Sebring 1000 mill yarışının Avrupa-Amerika arasındaki uçuş yasağı nedeniyle ertelendiği açıklandı.

Bununla birlikte, Başkan Trump’ın 26 Avrupa ülkesinden ABD’ye seyahat yasağı ilan etmesinin ardından, IMSA Sebring yarışının ertelendiğini duyurdu.

IMSA'dan yapılan açıklamada, "Amerika'nın Avrupa'ya uyguladığı seyahat yasağı nedeniyle bazı sürücüler, takımlar ve sorumlu personelin katılımı engelleneceği için yarış ertelendi. Yeniden planlanan yarış şimdi 11-14 Kasım tarihleri arasında yapılacak." dedi.

22 Mart'ta yapılması planlanan NASCAR Homestead yarışı ya seyircisiz yapılacak ya da yarış gerçekleşmeyecek. Bu hafta sonu yapılması planlanan St. Petersburg IndyCar yarışı için de durum benzer.

Florida, insanların bir araya gelmesinin engellenmesinin Coronavirüs'ün yayılımını azaltacağı böyle bir yol takip etti.

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Seri IMSA
Etkinlik Sebring
Editör David Malsher

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