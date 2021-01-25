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IMSA / Sıralama turları raporu

IMSA Roar: Sıralama yarışını Action Express Cadillac kazandı!

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IMSA Roar: Sıralama yarışını Action Express Cadillac kazandı!
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Grid cezası nedeniyle geriye düşen Action Express Racing Cadillac'ta Felipe Nasr ve Pipo Derani, hem ıslak hem de kuru zeminde geçen 100 dakikalık sıralama yarışını ilk sırada tamamladılar.

Yarış başlangıçta ıslak zeminde başladı ve kırmızı ışıklar sönüp yarış başladığında, Mazda sürücüsü Oliver Jarvis liderliğini korudu. Ancak kısa bir süre sonra Kevin Magnussen'in baskısı altına girdi.

Chip Ganassi Racing Cadillac sürücüsü, ilk turun sonunda liderliği eline geçirdi. İkiliyi JDC-Miller MotorSport'tan Tristian Vautier ve hemen dördüncülüğe çıkan Action Express Racing'den Nasr takip etti. İlk yeniden başlangıcın ardından Vautier, Jarvis'i ilk virajda geçerek ikinci sıraya çıktı.

Sonrasında GTD araçlarından birinin neden olduğu sarı bayrakların ardından Magnussen hariç tüm DPi sürücüleri pite girdi ve kuru zemin lastiğine geçti. Takımın bu strateji hatasının ardından Danimarkalı sürücü liderliği kaybetmiş oldu.

Yarışın ilerleyen kısmında Nasr, doğru hatasız bir sürüş çıkardı ve öndekilerin hatalarından faydalanarak liderliğe çıktı. Sonrasında yerine geçen Pipo Derani de hata yapmadı ve böylelikle sıralama yarışını Action Express Racing Cadillac kazanmış oldu.

#55 Mazda ikinci sırada finiş görürken, #60 JDC Miller Cadillac üçüncü oldu. Magnussen ve ekibi, kaybettikleri zaman nedeniyle kendi klasmanlarında yedinci oldular.

LMP2 sınıfında gülen taraf #52 PR1 Mathiasen Motorsports olurken, temsilcimiz Salih Yoluç ve #51 ekibi 10 LMP2 aracı arasında sekizinci oldu.

LMP3 sınıfında zafer, Moritz Krantz ve Hoerr Laurents ikilinin paylaştığı #6 Muehlner Motorsports America'nın oldu.

GT Le Mans sınıfını #62 Ferrari kazanırken, GT Daytona sınıfında #96 BMW zafere ulaştı.

Yarış sonuçları:

Sıra Sınıf Num Sürücü Şase Tur Fark
1 DPi 31 Brazil Felipe Nasr
United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
United States Chase Elliott 		Cadillac DPi 51  
2 DPi 55 United Kingdom Oliver Jarvis
United Kingdom Harry Tincknell
United States Jonathan Bomarito 		Mazda DPi 51 3.664
3 DPi 5 France Tristan Vautier
France Loic Duval
France Sébastien Bourdais 		Cadillac DPi 51 4.627
4 DPi 60 United States Dane Cameron
France Olivier Pla
Colombia Juan Pablo Montoya
United States A.J. Allmendinger 		Acura DPi 51 6.995
5 DPi 10 United States Ricky Taylor
Portugal Filipe Albuquerque
United States Alexander Rossi
Brazil Helio Castroneves 		Acura DPi 51 8.997
6 DPi 48 United States Jimmie Johnson
Japan Kamui Kobayashi
France Simon Pagenaud
Germany Mike Rockenfeller 		Cadillac DPi 51 19.985
7 DPi 01 Netherlands Renger vanderZande
Denmark Kevin Magnussen
New Zealand Scott Dixon
Sweden Marcus Ericsson 		Cadillac DPi 51 1'14.834
8 LMP2 52 United States Ben Keating
Denmark Mikkel Jensen
United States Scott Huffaker
France Nicolas Lapierre 		ORECA LMP2 07 51 1'33.798
9 LMP2 20 Denmark Dennis Andersen
Austria Ferdinand Habsburg
Denmark Anders Fjordbach
Poland Robert Kubica 		ORECA LMP2 07 50 1 Lap
10 LMP2 8 Canada John Farano
France Gabriel Aubry
France Timothé Buret
France Matthieu Vaxivière 		ORECA LMP2 07 50 1 Lap
11 LMP2 29 Netherlands Frits vanEerd
Netherlands Giedo vanderGarde
Netherlands Job Uitert
France Charles Milesi 		ORECA LMP2 07 50 1 Lap
12 LMP2 81 United States Rob Hodes
Canada Garrett Grist
Netherlands Rinus van Kalmthout
United Kingdom Ben Hanley 		ORECA LMP2 07 50 1 Lap
13 LMP2 47 Italy Roberto Lacorte
Italy Antonio Fuoco
Italy Andrea Belicchi
Italy Giorgio Sernagiotto 		Dallara LMP2 50 1 Lap
14 LMP2 18 United States Dwight Merriman
United Kingdom Kyle Tilley
United Kingdom Ryan Dalziel
France Paul-Loup Chatin 		ORECA LMP2 07 49 2 Laps
15 LMP2 51 United States Cody Ware
Turkey Salih Yoluç
United States Austin Dillon
France Mathieu Jaminet 		Ligier LMP2 49 2 Laps
16 GTLM 4 United Kingdom Nick Tandy
United Kingdom Alexander Sims
United States Tommy Milner 		Corvette C8.R 49 2 Laps
17 GTLM 3 United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg
Spain Antonio Garcia 		Corvette C8.R 49 2 Laps
18 GTLM 79 United States Cooper MacNeil
France Kevin Estre
Austria Richard Lietz
Italy Gianmaria Bruni 		Porsche 911 RSR - 19 49 2 Laps
19 LMP2 82 United States Eric Lux
Canada Devlin DeFrancesco
Germany Fabian Schiller
Germany Christopher Mies 		ORECA LMP2 07 48 3 Laps
20 LMP2 11 Thomas Steven
United States Tristan Nunez
Thomas Merrill
United Kingdom Matthew Bell 		ORECA LMP2 07 48 3 Laps
21 GTLM 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
France Jules Gounon
Italy Davide Rigon 		Ferrari 488 GTE 48 3 Laps
22 GTD 96 United States Bill Auberlen
United States Robby Foley
Australia Aidan Read
United States Colton Herta 		BMW M6 GT3 48 3 Laps
23 GTD 9 Canada Zacharie Robichon
Belgium Laurens Vanthoor
Germany Lars Kern
Australia Matt Campbell 		Porsche 911 GT3 R 48 3 Laps
24 GTD 111 Switzerland Rolf Ineichen
Italy Mirko Bortolotti
Netherlands Steijn Schothorst
Italy Marco Mapelli 		Lamborghini Huracan GT3 48 3 Laps
25 GTLM 25 Austria Philipp Eng
Germany Timo Glock
United States Connor dePhillippi
Canada Bruno Spengler 		BMW M8 GTE 48 3 Laps
26 GTD 14 United States Aaron Telitz
United Kingdom Oliver Gavin
United States Kyle Kirkwood
United Kingdom Jack Hawksworth 		Lexus RC F GT3 48 3 Laps
27 LMP3 6 Moritz Kranz
Hoerr Laurents		 Duqueine M30-D08 48 3 Laps
28 GTD 57 United States Russell Ward
United Kingdom Philip Ellis
Netherlands Indy Dontje
Germany Maro Engel 		Mercedes-AMG GT3 48 3 Laps
29 GTD 19 Canada Mikhail Goikhberg
France Franck Perera
Spain Albert Costa
Germany Tim Zimmermann 		Lamborghini Huracan GT3 48 3 Laps
30 GTD 23 United Kingdom Ian James
Canada Roman De Angelis
United Kingdom Darren Turner
United Kingdom Ross Gunn 		Aston Martin Vantage GT3 47 4 Laps
31 LMP3 7 United States Mark Kvamme
United States Ryan Norman
Colombia Gabby Chaves
Charles Finelli 		Duqueine M30-D08 47 4 Laps
32 GTLM 24 Brazil Augusto Farfus
Germany Marco Wittmann
United States John Edwards
Finland Jesse Krohn 		BMW M8 GTE 47 4 Laps
33 LMP3 54 United States Jon Bennett
United States George Kurtz
United States Colin Braun
United States Matt McMurry 		Ligier JS P320 47 4 Laps
34 GTD 63 United Arab Emirates Ed Jones
United States Bret Curtis
Australia Ryan Briscoe
Brazil Marcos Gomes 		Ferrari 488 GT3 47 4 Laps
35 GTD 16 United States Ryan Hardwick
United States Patrick Long
Belgium Jan Heylen
Austria Klaus Bachler 		Porsche 911 GT3 R 47 4 Laps
36 GTD 12 United States Robert Megennis
United States Zach Veach
United States Townsend Bell
United States Frankie Montecalvo 		Lexus RC F GT3 46 5 Laps
37 GTD 75 Australia Kenny Habul
Italy Raffaele Marciello
Canada Mikael Grenier
Germany Luca Stolz 		Mercedes-AMG GT3 46 5 Laps
38 GTD 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Germany Mario Farnbacher 		Acura NSX GT3 45 6 Laps
39 GTD 97 United States Maxwell Root
Ireland Charlie Eastwood
United States Ben Keating
United Kingdom Richard Westbrook 		Aston Martin Vantage GT3 45 6 Laps
40 GTD 88 United States Rob Ferriol
New Zealand Earl Bamber
United Kingdom Katherine Legge
Denmark Christina Nielsen 		Porsche 911 GT3 R 45 6 Laps
41 GTD 28 Canada Daniel Morad
United States Michael Quesada
United States Billy Johnson
Maxi Buhk		 Mercedes-AMG GT3 45 6 Laps
42 GTD 21 Mann Simon
Denmark Nicklas Nielsen
Brazil Daniel Serra
Italy Matteo Cressoni 		Ferrari 488 GT3 44 7 Laps
43 LMP3 33 Lance Willsey
Portugal Joao Barbosa
United Kingdom Wayne Boyd
Yann Clairay 		Ligier JS P320 30 21 Laps
44 GTD 42 Alan Metni
United States Andrew Davis
United States J.R. Hildebrand
United States Don Yount 		Audi R8 LMS GT3 18 33 Laps
45 LMP3 38 Sweden Rasmus Lindh
Canada Cameron Cassels
LLarena Mateo
Ori Ayrton		 Ligier JS P320 13 38 Laps
46 LMP3 91 Cox Jim
Murry Dylan
United States Austin McCusker
Netherlands Jeroen Bleekemolen 		Ligier JS P320 8 43 Laps
47 GTD 1 United States Bryan Sellers
United States Madison Snow
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		Lamborghini Huracan GT3 2 49 Laps
48 LMP3 74 United States Gar Robinson
United States Spencer Pigot
Australia Scott Andrews
United States Oliver Askew 		Ligier JS P320 0  
49 GTD 64 United States Ted Giovanis
Owen Trinkler
United States Hugh Plumb
United States Matt Plumb 		Porsche 911 GT3 R 0  
AXR Cadillac'ın cezası sonrası pole Mazda'ya geçti

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Editör David Malsher

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