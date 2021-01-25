IMSA Roar: Sıralama yarışını Action Express Cadillac kazandı!

Yarış başlangıçta ıslak zeminde başladı ve kırmızı ışıklar sönüp yarış başladığında, Mazda sürücüsü Oliver Jarvis liderliğini korudu. Ancak kısa bir süre sonra Kevin Magnussen'in baskısı altına girdi.

Chip Ganassi Racing Cadillac sürücüsü, ilk turun sonunda liderliği eline geçirdi. İkiliyi JDC-Miller MotorSport'tan Tristian Vautier ve hemen dördüncülüğe çıkan Action Express Racing'den Nasr takip etti. İlk yeniden başlangıcın ardından Vautier, Jarvis'i ilk virajda geçerek ikinci sıraya çıktı.

Sonrasında GTD araçlarından birinin neden olduğu sarı bayrakların ardından Magnussen hariç tüm DPi sürücüleri pite girdi ve kuru zemin lastiğine geçti. Takımın bu strateji hatasının ardından Danimarkalı sürücü liderliği kaybetmiş oldu.

Yarışın ilerleyen kısmında Nasr, doğru hatasız bir sürüş çıkardı ve öndekilerin hatalarından faydalanarak liderliğe çıktı. Sonrasında yerine geçen Pipo Derani de hata yapmadı ve böylelikle sıralama yarışını Action Express Racing Cadillac kazanmış oldu.

#55 Mazda ikinci sırada finiş görürken, #60 JDC Miller Cadillac üçüncü oldu. Magnussen ve ekibi, kaybettikleri zaman nedeniyle kendi klasmanlarında yedinci oldular.

LMP2 sınıfında gülen taraf #52 PR1 Mathiasen Motorsports olurken, temsilcimiz Salih Yoluç ve #51 ekibi 10 LMP2 aracı arasında sekizinci oldu.

LMP3 sınıfında zafer, Moritz Krantz ve Hoerr Laurents ikilinin paylaştığı #6 Muehlner Motorsports America'nın oldu.

GT Le Mans sınıfını #62 Ferrari kazanırken, GT Daytona sınıfında #96 BMW zafere ulaştı.

Yarış sonuçları: