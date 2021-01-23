IMSA Roar: Sıralama yarışı öncesinde Nasr pole'de, Salih 12.

Prototip sınıf seansında 7 LMP1, 10 LMP2 olmak üzere toplam 17 araç Daytona'daki yol pistine çıktı. Nasr, yoğun trafiğe rağmen hızlı bir tur atarak pole pozisyonunu kazanan isim oldu.

Son antrenman seansında en hızlı ikinci isim olan Oliver Jarvis, 0.131 sn geride 2. olurken onu son antrenman seansının en hızlı ismi Tristan Vautier ve 2020 sonunda Formula 1'deki yerini kaybettikten sonra IMSA'ya geçen Kevin Magnussen takip ettiler.

Ligier LMP2 aracı ile Daytona 24 Saat'te mücadele edecek olan Salih Yoluç'un ekibi ilk 3 antrenman seansında sınıfında hep son sırada kalsa da sıralamalarda kendi sınıfında 5., genel klasmanda 12. olmayı başardı.

Sıralama yarışı bugün 22:05'te başlayacak. Daytona 24 Saat yarışı ise 30 Ocak'ta 23:40'da başlayacak.