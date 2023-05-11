IMSA, LMP3 sınıfını seri bünyesinden çıkarıyor

Çarşamba günü yaptığı bir açıklamada IMSA yönetimi, LMP3 klasmanının bu yıl Road Atlanta'da düzenlenecek olan Petit Le Mans mücadelesinden sonra tamamen kaldırılacağını duyurdu.

Böylece şampiyona, prototip ve GT otomobiller için ikişer kategori olmak üzere dört sınıflı bir yapıya sahip olacak.

LMP3 araçları, bu yıl feshedilen Prototype Challenge'ın yerine kurulan IMSA VP Racing SportsCar Challenge'da mücadeleye devam edecek.

Yönetim, önümüzdeki yıllarda GTP, LMP2, GTD Pro ve GTD klasmanlarına katılımın artması için LMP3'e veda etmenin bir zorunluluk olduğunu söyledi.

Bunun yanı sıra Ford'un 2024'te Mustang ile gride katılmasının ve Corvette'in C8.R'ı temel alarak sıfırdan yeni bir GT3 aracı hazırlamasının ardından GTD Pro ve GTD sınıflarında daha fazla GT3 aracının yer alması beklenmekte.

#33 Sean Creech Motorsport Ligier JS P320: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, #74 Riley Ligier JS P320: Gar Robinson, Felipe Fraga, Josh Burdon Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

IMSA Başkanı John Doonan, "LMP3 sınıfı 2021'den bu yana WeatherTech Şampiyonası'nın büyümesine ve başarısına katkıda bulundu."

"Bununla birlikte, bazı IMSA pistlerinde sahip olduğumuz kapasite sınırlarını zorlayabilecek kadar araç seriye katıldı."

"Bu büyüme eğiliminin 2024 ve sonrasında da devam etmesini bekliyoruz, dolayısıyla artık prototipler için sadece GTP ve LMP2 sınıfları ile Grand Touring (GT) için GTD PRO ve GTD sınıflarının birlikte yarışması bir zorunluluk haline geldi."

IMSA, grid sayısını artırmak için 2021'den itibaren SportsCar Şampiyonasına LMP3 araçlarını dahil etti, ancak bu karar sonraki yıllarda kategorideki zayıf sürüş standartları nedeniyle eleştirilere maruz kaldı.

IMSA, LMP3 platformunun asıl amacının her zaman gelecek vaat eden yarış pilotlarına prototip yarışlarına uygun fiyatlı bir giriş imkanı sağlayarak onları yetiştirmek olduğunu söyledi ve P Racing SportsCar Challenge'daki LMP3 araçlarının geleceğinin 2026'ya kadar güvence altına alınmasıyla bu hedefi gerçekleştirmeye devam etmeyi amaçlıyor.

Doonan, "VP Racing SportsCar Challenge'ın vaat ettiklerini ilk iki hafta sonunda gördük

"Daytona'daki sezonun ilk yarışı ile Sebring'deki ikinci yarış arasında katılım ciddi derecede arttı ve rekabet oldukça sıkı."

"Bir hafta sonunda 45 dakikalık iki sprint yarışından oluşan format, LMP3 katılımcılarının genel birincilik için yarışmasına olanak tanırken, hem LMP3 hem de GSX sınıflarındaki yarışmacıların değerli çok sınıflı yarış deneyimi kazanmasını sağlıyor."

"IMSA basamaklarını tırmanmak isteyen sürücüler ve ekipler için verimli bir öğrenme ortamı." dedi.