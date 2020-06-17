IMSA, Daytona yarışını 5 bin taraftarın önünde yapacak

Florida'daki pistte gerçekleştirilecek sezonun ikinci yarışının kapalı kapılar ardında olacağı söylenmişti. Bugün itibariyle 5 bin seyircinin yarışı takip edeceği açıklandı.

Taraftarlar ön düzlükteki tribünlerde yer alabilecek. Ayrıca sınırlı sayıda taraftarın kamp yapmasına da izin verilecek.

Tüm taraftarların Florida'dan olma zorunluluğu var ve yüz maskelerini takmak zorunda oldukları gibi, sosyal mesafeye de uymak zorunda kalacaklar. Seyirciler, Daytona Uluslararası Speedway tesisine girmeden önce taramaya sokulacaklar.

Daytona pistinin patronu Chip Wile, "Pist ekibimiz, IMSA ve hükümet tarafından çok fazla çalışma ve kapsamlı planlama yapıldı. Katılan her fanın iyi olduğundan ve IMSA WeatherTech 240 At Daytona'nın heyecanının tadını çıkarabileceğimizden emin olabilirsiniz." dedi.

Ocak sonunda Rolex 24 ile başlayan 2020 IMSA takvimi, toplamda 11 yarıştan oluşuyor ve Kasım ayında yapılacak Sebring 12 Saat ile son bulacak.