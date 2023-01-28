Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı
IMSA / Daytona 24 Saat Haberler

Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu

Romain Grosjean, Lamborghini'ye ve spor araçlara alışmaya çalıştığını, bu konuda takım arkadaşlarının kendisine epey yardımcı olduklarını söyledi.

Jamie Klein
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu
Haberi dinle

Bu hafta sonu kariyerinde ilk kez IMSA'da yarışmaya hazırlanan Grosjean, GTD sınıfında mücadele edecek ve bir Lamborghini Huracan GT3'ün direksiyonuna geçecek. Tecrübeli ismin takım arkadaşları ise Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli ve Jordan Pepper.

Grosjean'ın Daytona'da pistte çıkması aslında bir hazırlık niteliğinde, nitekim eski F1 sürücüsü 2024 sezonundan itibaren Lamborghini'nin WEC Hypercar programında da yer alacak.

Uzun süredir spor araba yarışlarından uzak kalan Grosjean, Lamborghini'de her geçen gün daha da evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.

Motorsport.com'a konuşan Grosjean, "Alışmam gereken birçok nokta var çünkü bu araç önceden kullandıklarıma göre oldukça farklı. Ne pisti tanıyorum, ne de aracı, ancak takım arkadaşlarım çok iyiler ve bana yardımcı oluyorlar."

"Bana araca alışabilmem için epey sürüş zamanı bıraktılar ve son iki gündür hızlanmama yardım ediyorlar. Bu sayede Cuma sabahı çok iyi bir tur atabildim." 

Geçen haftaki sıralama turlarında zorlanan Lamborghini, GTD Pro'da altıncı, GTD'de ise 14. olarak hayal kırıklığı yaşadı. Pole pozisyonuna ulaşan Mercedes-AMG GT3 tam 2 saniye daha hızlıydı.

Yine de Lamborghini'nin hızlanacağından şüphe duymayan Grosjean, "Sanırım Performans Dengesi kuralları pek de lehimize değildi bazı araçlar epey hızlıydı -ancak sadece elinizde ne varsa onu kontrol edebilirsiniz."

"Yarış için ideal ayarlara sahibiz, diğer sürücüler de aynı şekilde mutlu gibiydiler." 

"Iron Lynx ikinci aracı en kısa sürede hazır ederek iyi bir iş ortaya çıkarttı, araç dayanıklılık anlamında da sorunsuz. Umarım ilk 22 saat hiçbir tehlikeye bulaşmaz ve son 2 saat bastırabiliriz." dedi.

 

Yine Motorsport.com'a konuşan Caldarelli ise, "Sıralama gerçekten beklediğimiz gibi gitmedi, nedenini gerçekten bilmiyoruz. Ancak Cuma antrenmanlarında oldukça iyi hissiyatlara sahiptik."

"Yine de biraz daha hızlanabilmek için bir araya getirmemiz gereken birkaç parça daha var. Bu yepyeni bir araç, bu yüzden ilk antrenman seansında birtakım sorunlar yaşadık, bunları düzelttik ve şimdi sorunsuz bir şekilde yola devam ediyoruz." dedi.

Mercedes'i yenmeleri gerektiğini de kabul eden Caldarelli, "Sadece sıralamalarda değil, yarış simülasyonlarında da onlardan çok iyi bir tempo gördük. GTD Pro'da Mercedes bizim için önemli bir ölçüt olacak"

"Ancak Lexus gibi gerçekten güçlü olabilecek birkaç üretici daha görüyorum. Bu yılki yarış epey zorlu geçecek." dedi.

paylaşım
yorumlar
Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı
Önceki haber

Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı
Jamie Klein Daha fazlası
Jamie Klein
Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı
Formula 1

Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı

Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"
Super Formula

Lawson: "Super Formula'da tıpkı Gasly gibi başarılı olabileceğimi düşünüyorum"

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı Prime
MotoGP

Analiz: F1'deki motor krizini çözebilecek MotoGP kuralı

Iron Lynx Daha fazlası
Iron Lynx
Lamborghini, LMDh ortağı olarak Iron Lynx'i seçti
WEC

Lamborghini, LMDh ortağı olarak Iron Lynx'i seçti

Fisichella, 2022 sezonundan itibaren WEC’te Iron Lynx takımıyla yarışacak
WEC

Fisichella, 2022 sezonundan itibaren WEC’te Iron Lynx takımıyla yarışacak

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak
Blancpain Endurance

Ferrari'nin genç sürücüsü Ilott, GT World Challenge'da Iron Lynx ile yarışacak

Son Haberler

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak

Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.