Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu
Romain Grosjean, Lamborghini'ye ve spor araçlara alışmaya çalıştığını, bu konuda takım arkadaşlarının kendisine epey yardımcı olduklarını söyledi.
Bu hafta sonu kariyerinde ilk kez IMSA'da yarışmaya hazırlanan Grosjean, GTD sınıfında mücadele edecek ve bir Lamborghini Huracan GT3'ün direksiyonuna geçecek. Tecrübeli ismin takım arkadaşları ise Mirko Bortolotti, Andrea Caldarelli ve Jordan Pepper.
Grosjean'ın Daytona'da pistte çıkması aslında bir hazırlık niteliğinde, nitekim eski F1 sürücüsü 2024 sezonundan itibaren Lamborghini'nin WEC Hypercar programında da yer alacak.
Uzun süredir spor araba yarışlarından uzak kalan Grosjean, Lamborghini'de her geçen gün daha da evindeymiş gibi hissettiğini söyledi.
Motorsport.com'a konuşan Grosjean, "Alışmam gereken birçok nokta var çünkü bu araç önceden kullandıklarıma göre oldukça farklı. Ne pisti tanıyorum, ne de aracı, ancak takım arkadaşlarım çok iyiler ve bana yardımcı oluyorlar."
"Bana araca alışabilmem için epey sürüş zamanı bıraktılar ve son iki gündür hızlanmama yardım ediyorlar. Bu sayede Cuma sabahı çok iyi bir tur atabildim."
Geçen haftaki sıralama turlarında zorlanan Lamborghini, GTD Pro'da altıncı, GTD'de ise 14. olarak hayal kırıklığı yaşadı. Pole pozisyonuna ulaşan Mercedes-AMG GT3 tam 2 saniye daha hızlıydı.
Yine de Lamborghini'nin hızlanacağından şüphe duymayan Grosjean, "Sanırım Performans Dengesi kuralları pek de lehimize değildi bazı araçlar epey hızlıydı -ancak sadece elinizde ne varsa onu kontrol edebilirsiniz."
"Yarış için ideal ayarlara sahibiz, diğer sürücüler de aynı şekilde mutlu gibiydiler."
"Iron Lynx ikinci aracı en kısa sürede hazır ederek iyi bir iş ortaya çıkarttı, araç dayanıklılık anlamında da sorunsuz. Umarım ilk 22 saat hiçbir tehlikeye bulaşmaz ve son 2 saat bastırabiliriz." dedi.
Yine Motorsport.com'a konuşan Caldarelli ise, "Sıralama gerçekten beklediğimiz gibi gitmedi, nedenini gerçekten bilmiyoruz. Ancak Cuma antrenmanlarında oldukça iyi hissiyatlara sahiptik."
"Yine de biraz daha hızlanabilmek için bir araya getirmemiz gereken birkaç parça daha var. Bu yepyeni bir araç, bu yüzden ilk antrenman seansında birtakım sorunlar yaşadık, bunları düzelttik ve şimdi sorunsuz bir şekilde yola devam ediyoruz." dedi.
Mercedes'i yenmeleri gerektiğini de kabul eden Caldarelli, "Sadece sıralamalarda değil, yarış simülasyonlarında da onlardan çok iyi bir tempo gördük. GTD Pro'da Mercedes bizim için önemli bir ölçüt olacak"
"Ancak Lexus gibi gerçekten güçlü olabilecek birkaç üretici daha görüyorum. Bu yılki yarış epey zorlu geçecek." dedi.
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