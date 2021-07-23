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Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor

Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı

IMSA ve Le Mans hiper araçlarının birlikte yarışmasına izin verilmesinin ardından, Ferrari yeni hiper aracını IMSA'da da yarıştırmayı umuyor.

Ferrari, WEC hiper aracını IMSA'da yarıştırmayı umuyor

Bu ayın başında LMH ve LMDh kurallarının ortaklaştırılmasının ardından; WEC'deki hiper araçlar, IMSA'da yarışabilecekler.

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WEC'de yarışmak için hiper araç üreten Ferrari de IMSA'da yarışmayı hedeflediğini belirtti. 

Ferrari'nin hiper araç projesinin başında yer alan Antonello Coletta, iki seri arasında yer alacak kural birleşiminin "motor sporları için iyi bir haber olduğunu" ifade ederken; Amerika'nın Ferrari'nin "birincil piyasasının" olduğunun altını çizdi.

Yeni Ferrari hiper aracının IMSA'da yarışıp yarışmayacağı hakkında Autosport.com'a konuşan Coletta, şunları söyledi: "Muhtemelen yarışacağız. Bu, hem bizim için hem de taraftarlar için bir hayal gibi."

"Umuyorum ki bu şansı bulabiliriz ancak bunu gelecekte değerlendirmemiz gerekecek."

Hiper araçlar, IMSA'da 2023 senesinden itibaren yarışmaya başlayabilecek ancak Coletta, bu birleşmenin ilk yılı olan 2023'te IMSA'da yarışmalarının "imkansız" olduğunu dile getirdi ve "Bu imkansız, şu anda sadece WEC projemize konsantre olmuş durumdayız." dedi.

Coletta, Ferrari'nin IMSA'da da bir fabrika takımı kurup kuramayacağı hakkında ise şunları söyledi: "Bunun için de çok erken: WEC'deki iki fabrika aracımıza odaklanacağız, sonrasında müşteri takımlara açık olmadığımıza karar veririz."

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Photo by: Richard Dole / Motorsport Images

Ferrari, Haziran ayında GTE Pro sınıfında AF Corse'yla olan partnerliğinin hiper araç programında da devam edeceğini açıklamıştı. 

İsmi henüz açıklanmayan yeni Ferrari hiper aracının, 2022'nin ikinci çeyreğinde testlere başlayacağı düşünülüyor. 

Coletta, "2 ya da 3 ay içinde" hiper araçla ilgili yeni açıklamaların yapılacağını söyledi. 

Peugeot farklı bir isimle IMSA'da yarışabilir

Peugeot, yeni 9X8 Le Mans hiper aracının IMSA'da ana şirketi Stellantis'in adı altında yarışmasına sıcak bakıyor.

Fransız üretici, bu ayın başlarında tanıttığı yeni hiper aracının sadece WEC'de yarışacağını ve Peugeot, ABD'de araç satmadığından IMSA'da yarışmayacağını söylemişti. 

Ancak Peugeot, bu konudaki fikrini değiştirmiş gibi duruyor. 

Stellantis'in motor sporları başkanı Jean-Marc Finot, Peugeot'nun Stellantis markalarından biriyle Amerika'da yarışabileceğini belirtti ve konu hakkında şunları söyledi: "Amerika'da yarışırsak, bunu Amerika'da araç satan bir markayla yapmamız gerek."

"Amerika'da satış yapan Avrupalı markalarımız ve Amerika'da satış yapan Amerikalı markalarız var. Yani IMSA'da yarışmaya fazlasıyla açığız."

Finot, Stellantis Grup'un 14 markaya sahip olduğunun da altını çizdi. Bu markalara Amerikan marka Dodge'un yanı sıra Maserati ve Alfa Romeo'da dahil ki bu markalar da ABD'de satılmakta. 

Stellantis Grup, IMSA'da yarışmak isterse bunu bu markalarla yaparak; 9X8 aracının üzerindeki renk düzenini değiştirebilir. 

Finot ayrıca, Stellantis markalarının IMSA'da yarışma fikrinin hâlâ üzerinde konuşulması gerektiğini çünkü 2023'deki kural birleşimlerinin "çok taze" olduğunun da vurguladı. 

Geçtiğimiz hafta sonu 9X8 aracının da orada olduğu WEC Monza ayağında konuşan Finot, "LM ve LMDh arasındaki birleşmeyi açıklayan basın açıklamasını duyalı 1 hafta oldu. Şu anda IMSA'da yarışmak üzerine çok odaklanmadık, ana odağımızı mevcut programımız." dedi.

Finot ayrıca IMSA'da yarışırlarsa bunu LMDh araçlarıyla değil de hali hazırda tasarlanmış olan hiper araçlarıyla yapacaklarını dile getirdi ve ekledi:  "Hiper araçla yarışmamız önemli olurdu çünkü bu araç zaten tasarlandı. Bütün gelişim maliyetlerinin amortisi çoktan verildi. Hiper araçlarının maliyetlerinin LMDh'den çok yüksek olacağını düşünmüyoruz."

Peugeot Hypercar 9X8

Peugeot Hypercar 9X8

Fotoğraf: Monza Eni Circuit

 

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WEC Le Mans hiper araçları, 2023'ten itibaren IMSA'da mücadele edebilecek

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