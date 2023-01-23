Daytona 24 Saat: Blomqvist'in turu, Acura'yı pole pozisyonuna taşıdı
IMSA'da GTP çağı Daytona 24 Saat heyecanıyla birlikte start alırken, yeni çağın ilk pole pozisyonu Tom Blomqvist'in turuyla Acura'ya gitti.
GTP
Kötü hava koşulları ve Cumartesi günkü iki saatlik akşam seansında yeni GTP araçlarından sadece ikisinin piste çıkabilmesi nedeniyle, sıralama öncesinde takımların 15 dakikalık bir antrenman yapma fırsatı oldu.
Antrenmandan sonra garajlara dönen ve alt sınıfların sıralama seanslarının sona ermesini bekleyen takımlar, 75 dakikalık bir aranın ardından pole mücadelesi için piste çıktılar.
İlk olarak iki Acura piste çıktı ve Ricky Taylor dördüncü turunda 1.34.198 ile zirveye yerleşti.
Bir süre sonra Porsche sürücüsü Nick Tandy iyi bir tura başladı ve ilk iki sektörde en iyi zamanı yakaladı, ancak arkadan gelen bir rüzgar nedeniyle Bus Stop'ta aracın kontrolünü kaybedip kaza yaparak turunu tamamlayamadı.
Tandy'nin kazasının ardından kırmızı bayrakla seans durduruldu.
Seans yeniden başladığında zaman epey daralmıştı ve araçların sadece bir tur atma şansı vardı, lastiklerin de soğuk olduğu düşünüldüğünde sürücülere epey iş düşmekteydi.
İlk olarak #7 Porsche sürücüsü Felipe Nasr'dan 1.34.114 geldi ve #7 Porsche kısa süreliğine liderliğe yükseldi... ta ki #60 Acura ile müthiş bir tur atarak 1.34.031'lik bir dereceye imza atan Blomqvist gelene kadar!
Bu turu geçebilen olmadı, böylece #60 Acura, Daytona 24 Saat öncesi pole pozisyonuna ulaştı. İkinci sıra #7 Porsche'ye, üçüncü sıra ise Taylor'ın turu sayesinde #10 Acura'ya gitti.
#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre
Photo by: Art Fleischmann
LMP2
Sıralama turlarının başlangıcında piste ilk çıkan isim TDS Racing sürücüsü Steven Thomas oldu. İlk turunda 1.41.813 yaparak zirveye çıkan Thomas, bir süre sonra hava koridorundan faydalanarak 1.40.541 yapan Ben Keating'in gerisine düştü.
İkinci turlar başlarken Fred Poordad'ın 6. virajda lastik bariyerlere saplanması, John Farano'nun da 7. virajda benzer bir hata yapması nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.
Lastik bariyerlerin yeniden inşa edilmesi ve bariyerlere saplanan aracın kurtarılması uzun sürdü, bu da kırmızı bayrak periyodu sona erdikten sonra kimseye zaman kalmaması anlamına geliyordu.
Böylece ikinci sınıfta pole pozisyonu Ben Keating'e gitmiş oldu.
#33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, Danny Soufi
Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images
LMP3
Performance Tech Motorsports sürücüsü Cameron Shields bitime yedi dakika kala 1.43.824 gibi güçlü bir dereceye imza attı, ancak iki ciddi rakip tarafından takip edilmekteydi: Andretti Autosport'tan Dakota Dickerson ve MRS GT'den Guilherme de Oliveira.
Herkes bu üç isme odaklanmışken Sean Creech'ten Nico Pino ilk sıraya yükseldi, Dickerson onu 0.1 saniye geriden takip etmekteydi.
Son turlarda Shields iyi bir dereceyle geçici olarak ikinciliğe yükseldi. Pino liderliğini koruyordu, ancak Dickerson ilk iki sektörde en iyi dereceyle gelmekteydi -ta ki son sektörde zaman kaybedene dek!
Rakibinin son sektörde kaybettiği 0.1 saniye, Pino'nun pole pozisyonunu korumasına yetti. Dickerson ikinci, geri düşen Shields üçüncü, De Oliveira ise dördüncü oldu. İlk dördü yalnızca 0.36 saniye ayırdı.
#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje
Photo by: Art Fleischmann
GTD Pro and GTD
Yeni kurulan GTD kategorisinde takımlarının Platin ve Altın dereceli sürücülerini sıralama turlarına çıkarmalarına izin verildi.
Dokuz GTD Pro ve 24 GTD olmak üzere toplam 33 araçla pist son derece kalabalıktı.
Mario Farnbacher (Gradient Racing) ve Kyle Marcelli'nin (Racers Edge) Acura NSX'leri bitime beş dakika kala liderlik koltuğunda oturmaktalardı, ancak bir dakika sonra SunEnergy1 Racing'den Fabian Schiller, Mercedes AMG GT3 ile 1.46.659 yaparak liderliğe yükseldi, kısa süre sonra da yine bir Mercedes takımı olan Team Korthoff'tan Mikael Greiner 1.46.075 ile ikinciliği aldı.
Bitime kısa süre sonra yine bir Mercedes takımı olan Winward Racing'den Philip Ellis 1.46.267 yaparak liderliğe yükseldi.
Ellis'in derecesini kimsenin geçmemesi, Mercedes'in ilk üç sırayı kapatması anlamına geliyordu.
WeatherTech Racing'den Maro Engel, GTD Pro sınıfını zirvede tamamlarken genel klasmanda 4. oldu, ancak GTD sınıfının en hızlı aracından 0.7 saniye daha yavaştı.
Daytona 24 Saat: Sıralama turları tam sonuç
|Sıra
|No
|Sürücü
|Araç/Motor
|Zaman
|Fark
|Tur sayısı
|1
|60
|Tom Blomqvist
Colin Braun
H.Castroneves
Simon Pagenaud
|Acura
|1'34.031
|8
|2
|7
|Matt Campbell
Felipe Nasr
M.Christensen
|Porsche
|1'34.114
|0.083
|6
|3
|10
|Ricky Taylor
F.Albuquerque
Louis Delétraz
Brendon Hartley
|Acura
|1'34.198
|0.167
|7
|4
|01
|S.Bourdais
R.van der Zande
Scott Dixon
|Cadillac
|1'34.262
|0.231
|4
|5
|02
|Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook
|Cadillac
|1'34.389
|0.358
|3
|6
|31
|Pipo Derani
Alexander Sims
Jack Aitken
|Cadillac
|1'34.608
|0.577
|6
|7
|24
|Philipp Eng
Augusto Farfus
Marco Wittmann
Colton Herta
|BMW
|1'34.723
|0.692
|6
|8
|25
|C.De Phillippi
Nick Yelloly
S.van der Linde
Colton Herta
|BMW
|1'34.846
|0.815
|7
|9
|52
|Ben Keating
Paul-Loup Chatin
Alex Quinn
Nicolas Lapierre
|ORECA/Gibson
|1'40.541
|6.510
|6
|10
|35
|François Heriau
G.van der Garde
Josh Pierson
Job van Uitert
|ORECA/Gibson
|1'41.751
|7.720
|6
|11
|11
|Steven Thomas
Mikkel Jensen
Scott Huffaker
R.Van Kalmthout
|ORECA/Gibson
|1'41.813
|7.782
|6
|12
|88
|François Perrodo
M.Vaxivière
Julien Canal
Nicklas Nielsen
|ORECA/Gibson
|1'41.942
|7.911
|5
|13
|04
|George Kurtz
Ben Hanley
Matt McMurry
E.Gutiérrez
|ORECA/Gibson
|1'41.951
|7.920
|6
|14
|51
|Eric Lux
D.Defrancesco
Austin Cindric
P.Fittipaldi
|ORECA/Gibson
|1'42.111
|8.080
|6
|15
|20
|Dennis Andersen
Ed Jones
Anders Fjordbach
R.Marciello
|ORECA/Gibson
|1'42.277
|8.246
|5
|16
|33
|Lance Willsey
João Barbosa
Nico Pino
Danny Soufi
|Ligier/Nissan
|1'43.197
|9.166
|9
|17
|36
|Jarett Andretti
Gabby Chaves
Dakota Dickerson
Rasmus Lindh
|Ligier/Nissan
|1'43.307
|9.276
|8
|18
|38
|John DeAngelis
Chris Allen
Connor Bloum
Cameron Shields
|Ligier/Nissan
|1'43.351
|9.320
|8
|19
|43
|S.Álvarez
Alex Vogel
Guilherme Oliveira
Danial Frost
|Ligier/Nissan
|1'43.557
|9.526
|8
|20
|74
|Gar Robinson
Felipe Fraga
Josh Burdon
Glenn Van Berlo
|Ligier/Nissan
|1'43.840
|9.809
|9
|21
|85
|T.Bechtolsheimer
T.van der Helm
Luca Mars
Mason Filippi
|Duqueine/Nissan
|1'43.883
|9.852
|7
|22
|18
|Dwight Merriman
Ryan Dalziel
C.Rasmussen
Oliver Jarvis
|ORECA/Gibson
|1'43.965
|9.934
|5
|23
|87
|Yu Kanamaru
A.Serravalle
Nick Boulle
James Vance
|Duqueine/Nissan
|1'44.237
|10.206
|8
|24
|13
|Orey Fidani
Matthew Bell
Lars Kern
Moritz Kranz
|Duqueine/Nissan
|1'45.822
|11.791
|9
|25
|57
|Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
Lucas Auer
|Mercedes
|1'46.093
|12.062
|7
|26
|17
|Anthony Mantella
Wayne Boyd
Nicolás Varrone
Thomas Merrill
|Duqueine/Nissan
|1'46.187
|12.156
|8
|27
|75
|?
Fabian Schiller
Axcil Jefferies
|Mercedes
|1'46.312
|12.281
|7
|28
|32
|Mike Skeen
Mikaël Grenier
Kenton Koch
Maximilian Götz
|Mercedes
|1'46.705
|12.674
|7
|29
|79
|Cooper MacNeil
D.Juncadella
Jules Gounon
Maro Engel
|Mercedes
|1'46.784
|12.753
|8
|30
|23
|Ross Gunn
Alex Riberas
David Pittard
|Aston Martin
|1'46.825
|12.794
|8
|31
|93
|Ashton Harrison
Danny Formal
Kyle Marcelli
Ryan Briscoe
|Acura
|1'46.867
|12.836
|8
|32
|14
|Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Mike Conway
|Lexus
|1'46.923
|12.892
|8
|33
|66
|Sheena Monk
Katherine Legge
Mario Farnbacher
Marc Miller
|Acura
|1'46.960
|12.929
|8
|34
|70
|Brendan Iribe
F.Schandorff
Ollie Millroy
M.Kirchhöfer
|McLaren
|1'46.979
|12.948
|7
|35
|27
|Roman De Angelis
Marco Sørensen
Ian James
Darren Turner
|Aston Martin
|1'47.088
|13.057
|7
|36
|12
|Aaron Telitz
F.Montecalvo
Kyle Kirkwood
Parker Thompson
|Lexus
|1'47.361
|13.330
|7
|37
|3
|Antonio García
Jordan Taylor
Tommy Milner
|Chevrolet
|1'48.077
|14.046
|7
|38
|64
|Ted Giovanis
Hugh Plumb
Matt Plumb
Owen Trinkler
|Aston Martin
|1'48.081
|14.050
|8
|39
|63
|A.Caldarelli
Mirko Bortolotti
Jordan Pepper
Romain Grosjean
|Lamborghini
|1'48.233
|14.202
|8
|40
|47
|Roberto Lacorte
G.Sernagiotto
Antonio Fuoco
A.Balzan
|Ferrari
|1'48.309
|14.278
|6
|41
|19
|R.Giammaria
Franck Perera
C.Schiavoni
Rolf Ineichen
|Lamborghini
|1'48.432
|14.401
|8
|42
|95
|Bill Auberlen
Chandler Hull
Bruno Spengler
J.M.Edwards
|BMW
|1'48.505
|14.474
|6
|43
|1
|Bryan Sellers
Madison Snow
Corey Lewis
Maxime Martin
|BMW
|1'48.526
|14.495
|5
|44
|96
|P.Gallagher
Robby Foley
Michael Dinan
Jens Klingmann
|BMW
|1'48.756
|14.725
|6
|45
|44
|John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
Nicki Thiim
|Aston Martin
|1'48.820
|14.789
|8
|46
|16
|Ryan Hardwick
Jan Heylen
Z.Robichon
Dennis Olsen
|Porsche
|1'48.942
|14.911
|7
|47
|9
|Klaus Bachler
Patrick Pilet
Laurens Vanthoor
|Porsche
|1'48.977
|14.946
|7
|48
|83
|Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Doriane Pin
|Lamborghini
|1'48.991
|14.960
|7
|49
|78
|M.Goikhberg
Loris Spinelli
Benjamín Hites
Marco Mapelli
|Lamborghini
|1'49.075
|15.044
|7
|50
|21
|Simon Mann
L.P.-Companc
Miguel Molina
F.Castellacci
|Ferrari
|1'49.265
|15.234
|8
|51
|77
|A.Brynjolfsson
Trent Hindman
Maxwell Root
Kévin Estre
|Porsche
|1'49.358
|15.327
|8
|52
|92
|David Brule Sr.
Alec Udell
Andrew Davis
J.Bleekemolen
|Porsche
|1'49.373
|15.342
|7
|53
|62
|A.P.Guidi
James Calado
Daniel Serra
Davide Rigon
|Ferrari
|1'49.495
|15.464
|7
|54
|91
|Alan Metni
Kay van Berlo
Jaxon Evans
Julien Andlauer
|Porsche
|1'49.507
|15.476
|8
|55
|80
|PJ Hyett
Seb Priaulx
Gunnar Jeannette
Harry Tincknell
|Porsche
|1'49.644
|15.613
|8
|56
|8
|John Farano
Scott McLaughlin
Josef Newgarden
Kyffin Simpson
|ORECA/Gibson
|1'49.679
|15.648
|4
|57
|023
|Onofrio Triarsi
Charles Scardina
Alessio Rovera
Andrea Bertolini
|Ferrari
|1'49.763
|15.732
|8
|58
|53
|Mark Kvamme
Trenton Estep
Jan Magnussen
Jason Hart
|Porsche
|1'50.628
|16.597
|7
|59
|42
|Don Yount
Jaden Conwright
Kerong Li
Alessio Deledda
|Lamborghini
|1'50.873
|16.842
|8
|60
|55
|Fred Poordad
Francesco Pizzi
James Allen
Gianmaria Bruni
|ORECA/Gibson
|1'50.969
|16.938
|4
|61
|6
|Mathieu Jaminet
Nick Tandy
Dane Cameron
|Porsche
|-
|-
|3
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