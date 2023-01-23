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IMSA / Roar Before The 24 Sıralama turları raporu

Daytona 24 Saat: Blomqvist'in turu, Acura'yı pole pozisyonuna taşıdı

IMSA'da GTP çağı Daytona 24 Saat heyecanıyla birlikte start alırken, yeni çağın ilk pole pozisyonu Tom Blomqvist'in turuyla Acura'ya gitti.

David Malsher
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
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GTP

Kötü hava koşulları ve Cumartesi günkü iki saatlik akşam seansında yeni GTP araçlarından sadece ikisinin piste çıkabilmesi nedeniyle, sıralama öncesinde takımların 15 dakikalık bir antrenman yapma fırsatı oldu.  

Antrenmandan sonra garajlara dönen ve alt sınıfların sıralama seanslarının sona ermesini bekleyen takımlar, 75 dakikalık bir aranın ardından pole mücadelesi için piste çıktılar.

İlk olarak iki Acura piste çıktı ve Ricky Taylor dördüncü turunda 1.34.198 ile zirveye yerleşti. 

Bir süre sonra Porsche sürücüsü Nick Tandy iyi bir tura başladı ve ilk iki sektörde en iyi zamanı yakaladı, ancak arkadan gelen bir rüzgar nedeniyle Bus Stop'ta aracın kontrolünü kaybedip kaza yaparak turunu tamamlayamadı.

Tandy'nin kazasının ardından kırmızı bayrakla seans durduruldu.

Seans yeniden başladığında zaman epey daralmıştı ve araçların sadece bir tur atma şansı vardı, lastiklerin de soğuk olduğu düşünüldüğünde sürücülere epey iş düşmekteydi.

İlk olarak #7 Porsche sürücüsü Felipe Nasr'dan 1.34.114 geldi ve #7 Porsche kısa süreliğine liderliğe yükseldi... ta ki #60 Acura ile müthiş bir tur atarak 1.34.031'lik bir dereceye imza atan Blomqvist gelene kadar!  

Bu turu geçebilen olmadı, böylece #60 Acura, Daytona 24 Saat öncesi pole pozisyonuna ulaştı. İkinci sıra #7 Porsche'ye, üçüncü sıra ise Taylor'ın turu sayesinde #10 Acura'ya gitti.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre

Photo by: Art Fleischmann

LMP2

Sıralama turlarının başlangıcında piste ilk çıkan isim TDS Racing sürücüsü Steven Thomas oldu. İlk turunda 1.41.813 yaparak zirveye çıkan Thomas, bir süre sonra hava koridorundan faydalanarak 1.40.541 yapan Ben Keating'in gerisine düştü.

İkinci turlar başlarken Fred Poordad'ın 6. virajda lastik bariyerlere saplanması, John Farano'nun da 7. virajda benzer bir hata yapması nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Lastik bariyerlerin yeniden inşa edilmesi ve bariyerlere saplanan aracın kurtarılması uzun sürdü, bu da kırmızı bayrak periyodu sona erdikten sonra kimseye zaman kalmaması anlamına geliyordu.  

Böylece ikinci sınıfta pole pozisyonu Ben Keating'e gitmiş oldu.

#33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, Danny Soufi

#33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, Danny Soufi

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP3

Performance Tech Motorsports sürücüsü Cameron Shields bitime yedi dakika kala 1.43.824 gibi güçlü bir dereceye imza attı, ancak iki ciddi rakip tarafından takip edilmekteydi: Andretti Autosport'tan Dakota Dickerson ve MRS GT'den Guilherme de Oliveira.

Herkes bu üç isme odaklanmışken Sean Creech'ten Nico Pino ilk sıraya yükseldi, Dickerson onu 0.1 saniye geriden takip etmekteydi.

Son turlarda Shields iyi bir dereceyle geçici olarak ikinciliğe yükseldi. Pino liderliğini koruyordu, ancak Dickerson ilk iki sektörde en iyi dereceyle gelmekteydi -ta ki son sektörde zaman kaybedene dek! 

Rakibinin son sektörde kaybettiği 0.1 saniye, Pino'nun pole pozisyonunu korumasına yetti. Dickerson ikinci, geri düşen Shields üçüncü, De Oliveira ise dördüncü oldu. İlk dördü yalnızca 0.36 saniye ayırdı.

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje

Photo by: Art Fleischmann

GTD Pro and GTD

Yeni kurulan GTD kategorisinde takımlarının Platin ve Altın dereceli sürücülerini sıralama turlarına çıkarmalarına izin verildi.

Dokuz GTD Pro ve 24 GTD olmak üzere toplam 33 araçla pist son derece kalabalıktı.

Mario Farnbacher (Gradient Racing) ve Kyle Marcelli'nin (Racers Edge) Acura NSX'leri bitime beş dakika kala liderlik koltuğunda oturmaktalardı, ancak bir dakika sonra SunEnergy1 Racing'den Fabian Schiller, Mercedes AMG GT3 ile 1.46.659 yaparak liderliğe yükseldi, kısa süre sonra da yine bir Mercedes takımı olan Team Korthoff'tan Mikael Greiner 1.46.075 ile ikinciliği aldı.  

Bitime kısa süre sonra yine bir Mercedes takımı olan Winward Racing'den Philip Ellis 1.46.267 yaparak liderliğe yükseldi.

Ellis'in derecesini kimsenin geçmemesi, Mercedes'in ilk üç sırayı kapatması anlamına geliyordu.

WeatherTech Racing'den Maro Engel, GTD Pro sınıfını zirvede tamamlarken genel klasmanda 4. oldu, ancak GTD sınıfının en hızlı aracından 0.7 saniye daha yavaştı.

Daytona 24 Saat: Sıralama turları tam sonuç

Sıra  No  Sürücü Araç/Motor  Zaman  Fark   Tur sayısı 
60 Tom Blomqvist
Colin Braun
H.Castroneves
Simon Pagenaud		 Acura 1'34.031   8
7 Matt Campbell
Felipe Nasr
M.Christensen		 Porsche 1'34.114 0.083 6
10 Ricky Taylor
F.Albuquerque
Louis Delétraz
Brendon Hartley		 Acura 1'34.198 0.167 7
01 S.Bourdais
R.van der Zande
Scott Dixon		 Cadillac 1'34.262 0.231 4
02 Earl Bamber
Alex Lynn
R.Westbrook		 Cadillac 1'34.389 0.358 3
31 Pipo Derani
Alexander Sims
Jack Aitken		 Cadillac 1'34.608 0.577 6
24 Philipp Eng
Augusto Farfus
Marco Wittmann
Colton Herta		 BMW 1'34.723 0.692 6
25 C.De Phillippi
Nick Yelloly
S.van der Linde
Colton Herta		 BMW 1'34.846 0.815 7
52 Ben Keating
Paul-Loup Chatin
Alex Quinn
Nicolas Lapierre		 ORECA/Gibson 1'40.541 6.510 6
10  35 François Heriau
G.van der Garde
Josh Pierson
Job van Uitert		 ORECA/Gibson 1'41.751 7.720 6
11  11 Steven Thomas
Mikkel Jensen
Scott Huffaker
R.Van Kalmthout		 ORECA/Gibson 1'41.813 7.782 6
12  88 François Perrodo
M.Vaxivière
Julien Canal
Nicklas Nielsen		 ORECA/Gibson 1'41.942 7.911 5
13  04 George Kurtz
Ben Hanley
Matt McMurry
E.Gutiérrez		 ORECA/Gibson 1'41.951 7.920 6
14  51 Eric Lux
D.Defrancesco
Austin Cindric
P.Fittipaldi		 ORECA/Gibson 1'42.111 8.080 6
15  20 Dennis Andersen
Ed Jones
Anders Fjordbach
R.Marciello		 ORECA/Gibson 1'42.277 8.246 5
16  33 Lance Willsey
João Barbosa
Nico Pino
Danny Soufi		 Ligier/Nissan 1'43.197 9.166 9
17  36 Jarett Andretti
Gabby Chaves
Dakota Dickerson
Rasmus Lindh		 Ligier/Nissan 1'43.307 9.276 8
18  38 John DeAngelis
Chris Allen
Connor Bloum
Cameron Shields		 Ligier/Nissan 1'43.351 9.320 8
19  43 S.Álvarez
Alex Vogel
Guilherme Oliveira
Danial Frost		 Ligier/Nissan 1'43.557 9.526 8
20  74 Gar Robinson
Felipe Fraga
Josh Burdon
Glenn Van Berlo		 Ligier/Nissan 1'43.840 9.809 9
21  85 T.Bechtolsheimer
T.van der Helm
Luca Mars
Mason Filippi		 Duqueine/Nissan 1'43.883 9.852 7
22  18 Dwight Merriman
Ryan Dalziel
C.Rasmussen
Oliver Jarvis		 ORECA/Gibson 1'43.965 9.934 5
23  87 Yu Kanamaru
A.Serravalle
Nick Boulle
James Vance		 Duqueine/Nissan 1'44.237 10.206 8
24  13 Orey Fidani
Matthew Bell
Lars Kern
Moritz Kranz		 Duqueine/Nissan 1'45.822 11.791 9
25  57 Russell Ward
Philip Ellis
Indy Dontje
Lucas Auer		 Mercedes 1'46.093 12.062 7
26  17 Anthony Mantella
Wayne Boyd
Nicolás Varrone
Thomas Merrill		 Duqueine/Nissan 1'46.187 12.156 8
27  75 ?
Fabian Schiller
Axcil Jefferies		 Mercedes 1'46.312 12.281 7
28  32 Mike Skeen
Mikaël Grenier
Kenton Koch
Maximilian Götz		 Mercedes 1'46.705 12.674 7
29  79 Cooper MacNeil
D.Juncadella
Jules Gounon
Maro Engel		 Mercedes 1'46.784 12.753 8
30  23 Ross Gunn
Alex Riberas
David Pittard		 Aston Martin 1'46.825 12.794 8
31  93 Ashton Harrison
Danny Formal
Kyle Marcelli
Ryan Briscoe		 Acura 1'46.867 12.836 8
32  14 Jack Hawksworth
Ben Barnicoat
Mike Conway		 Lexus 1'46.923 12.892 8
33  66 Sheena Monk
Katherine Legge
Mario Farnbacher
Marc Miller		 Acura 1'46.960 12.929 8
34  70 Brendan Iribe
F.Schandorff
Ollie Millroy
M.Kirchhöfer		 McLaren 1'46.979 12.948 7
35  27 Roman De Angelis
Marco Sørensen
Ian James
Darren Turner		 Aston Martin 1'47.088 13.057 7
36  12 Aaron Telitz
F.Montecalvo
Kyle Kirkwood
Parker Thompson		 Lexus 1'47.361 13.330 7
37  3 Antonio García
Jordan Taylor
Tommy Milner		 Chevrolet 1'48.077 14.046 7
38  64 Ted Giovanis
Hugh Plumb
Matt Plumb
Owen Trinkler		 Aston Martin 1'48.081 14.050 8
39  63 A.Caldarelli
Mirko Bortolotti
Jordan Pepper
Romain Grosjean		 Lamborghini 1'48.233 14.202 8
40  47 Roberto Lacorte
G.Sernagiotto
Antonio Fuoco
A.Balzan		 Ferrari 1'48.309 14.278 6
41  19 R.Giammaria
Franck Perera
C.Schiavoni
Rolf Ineichen		 Lamborghini 1'48.432 14.401 8
42  95 Bill Auberlen
Chandler Hull
Bruno Spengler
J.M.Edwards		 BMW 1'48.505 14.474 6
43  1 Bryan Sellers
Madison Snow
Corey Lewis
Maxime Martin		 BMW 1'48.526 14.495 5
44  96 P.Gallagher
Robby Foley
Michael Dinan
Jens Klingmann		 BMW 1'48.756 14.725 6
45  44 John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
Nicki Thiim		 Aston Martin 1'48.820 14.789 8
46  16 Ryan Hardwick
Jan Heylen
Z.Robichon
Dennis Olsen		 Porsche 1'48.942 14.911 7
47  9 Klaus Bachler
Patrick Pilet
Laurens Vanthoor		 Porsche 1'48.977 14.946 7
48  83 Rahel Frey
Sarah Bovy
Michelle Gatting
Doriane Pin		 Lamborghini 1'48.991 14.960 7
49  78 M.Goikhberg
Loris Spinelli
Benjamín Hites
Marco Mapelli		 Lamborghini 1'49.075 15.044 7
50  21 Simon Mann
L.P.-Companc
Miguel Molina
F.Castellacci		 Ferrari 1'49.265 15.234 8
51  77 A.Brynjolfsson
Trent Hindman
Maxwell Root
Kévin Estre		 Porsche 1'49.358 15.327 8
52  92 David Brule Sr.
Alec Udell
Andrew Davis
J.Bleekemolen		 Porsche 1'49.373 15.342 7
53  62 A.P.Guidi
James Calado
Daniel Serra
Davide Rigon		 Ferrari 1'49.495 15.464 7
54  91 Alan Metni
Kay van Berlo
Jaxon Evans
Julien Andlauer		 Porsche 1'49.507 15.476 8
55  80 PJ Hyett
Seb Priaulx
Gunnar Jeannette
Harry Tincknell		 Porsche 1'49.644 15.613 8
56  8 John Farano
Scott McLaughlin
Josef Newgarden
Kyffin Simpson		 ORECA/Gibson 1'49.679 15.648 4
57  023 Onofrio Triarsi
Charles Scardina
Alessio Rovera
Andrea Bertolini		 Ferrari 1'49.763 15.732 8
58  53 Mark Kvamme
Trenton Estep
Jan Magnussen
Jason Hart		 Porsche 1'50.628 16.597 7
59  42 Don Yount
Jaden Conwright
Kerong Li
Alessio Deledda		 Lamborghini 1'50.873 16.842 8
60  55 Fred Poordad
Francesco Pizzi
James Allen
Gianmaria Bruni		 ORECA/Gibson 1'50.969 16.938 4
61  6 Mathieu Jaminet
Nick Tandy
Dane Cameron		 Porsche - - 3
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