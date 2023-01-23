Daytona 24 Saat: Blomqvist'in turu, Acura'yı pole pozisyonuna taşıdı

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GTP

Kötü hava koşulları ve Cumartesi günkü iki saatlik akşam seansında yeni GTP araçlarından sadece ikisinin piste çıkabilmesi nedeniyle, sıralama öncesinde takımların 15 dakikalık bir antrenman yapma fırsatı oldu.

Antrenmandan sonra garajlara dönen ve alt sınıfların sıralama seanslarının sona ermesini bekleyen takımlar, 75 dakikalık bir aranın ardından pole mücadelesi için piste çıktılar.

İlk olarak iki Acura piste çıktı ve Ricky Taylor dördüncü turunda 1.34.198 ile zirveye yerleşti.

Bir süre sonra Porsche sürücüsü Nick Tandy iyi bir tura başladı ve ilk iki sektörde en iyi zamanı yakaladı, ancak arkadan gelen bir rüzgar nedeniyle Bus Stop'ta aracın kontrolünü kaybedip kaza yaparak turunu tamamlayamadı.

Tandy'nin kazasının ardından kırmızı bayrakla seans durduruldu.

Seans yeniden başladığında zaman epey daralmıştı ve araçların sadece bir tur atma şansı vardı, lastiklerin de soğuk olduğu düşünüldüğünde sürücülere epey iş düşmekteydi.

İlk olarak #7 Porsche sürücüsü Felipe Nasr'dan 1.34.114 geldi ve #7 Porsche kısa süreliğine liderliğe yükseldi... ta ki #60 Acura ile müthiş bir tur atarak 1.34.031'lik bir dereceye imza atan Blomqvist gelene kadar!

Bu turu geçebilen olmadı, böylece #60 Acura, Daytona 24 Saat öncesi pole pozisyonuna ulaştı. İkinci sıra #7 Porsche'ye, üçüncü sıra ise Taylor'ın turu sayesinde #10 Acura'ya gitti.

#52 PR1 Mathiasen Motorsports ORECA LMP2 07: Ben Keating, Paul-Loup Chatin, Alex Quinn, Nicolas Lapierre Photo by: Art Fleischmann

LMP2

Sıralama turlarının başlangıcında piste ilk çıkan isim TDS Racing sürücüsü Steven Thomas oldu. İlk turunda 1.41.813 yaparak zirveye çıkan Thomas, bir süre sonra hava koridorundan faydalanarak 1.40.541 yapan Ben Keating'in gerisine düştü.

İkinci turlar başlarken Fred Poordad'ın 6. virajda lastik bariyerlere saplanması, John Farano'nun da 7. virajda benzer bir hata yapması nedeniyle kırmızı bayrak çıktı.

Lastik bariyerlerin yeniden inşa edilmesi ve bariyerlere saplanan aracın kurtarılması uzun sürdü, bu da kırmızı bayrak periyodu sona erdikten sonra kimseye zaman kalmaması anlamına geliyordu.

Böylece ikinci sınıfta pole pozisyonu Ben Keating'e gitmiş oldu.

#33 Sean Creech Motorsport, Ligier JS P320, LMP3: Lance Willsey, Joao Barbosa, Nico Pino, Danny Soufi Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

LMP3

Performance Tech Motorsports sürücüsü Cameron Shields bitime yedi dakika kala 1.43.824 gibi güçlü bir dereceye imza attı, ancak iki ciddi rakip tarafından takip edilmekteydi: Andretti Autosport'tan Dakota Dickerson ve MRS GT'den Guilherme de Oliveira.

Herkes bu üç isme odaklanmışken Sean Creech'ten Nico Pino ilk sıraya yükseldi, Dickerson onu 0.1 saniye geriden takip etmekteydi.

Son turlarda Shields iyi bir dereceyle geçici olarak ikinciliğe yükseldi. Pino liderliğini koruyordu, ancak Dickerson ilk iki sektörde en iyi dereceyle gelmekteydi -ta ki son sektörde zaman kaybedene dek!

Rakibinin son sektörde kaybettiği 0.1 saniye, Pino'nun pole pozisyonunu korumasına yetti. Dickerson ikinci, geri düşen Shields üçüncü, De Oliveira ise dördüncü oldu. İlk dördü yalnızca 0.36 saniye ayırdı.

#57 Winward Racing Mercedes AMG GT3: Russell Ward, Philip Ellis, Lucas Auer, Indy Dontje Photo by: Art Fleischmann

GTD Pro and GTD

Yeni kurulan GTD kategorisinde takımlarının Platin ve Altın dereceli sürücülerini sıralama turlarına çıkarmalarına izin verildi.

Dokuz GTD Pro ve 24 GTD olmak üzere toplam 33 araçla pist son derece kalabalıktı.

Mario Farnbacher (Gradient Racing) ve Kyle Marcelli'nin (Racers Edge) Acura NSX'leri bitime beş dakika kala liderlik koltuğunda oturmaktalardı, ancak bir dakika sonra SunEnergy1 Racing'den Fabian Schiller, Mercedes AMG GT3 ile 1.46.659 yaparak liderliğe yükseldi, kısa süre sonra da yine bir Mercedes takımı olan Team Korthoff'tan Mikael Greiner 1.46.075 ile ikinciliği aldı.

Bitime kısa süre sonra yine bir Mercedes takımı olan Winward Racing'den Philip Ellis 1.46.267 yaparak liderliğe yükseldi.

Ellis'in derecesini kimsenin geçmemesi, Mercedes'in ilk üç sırayı kapatması anlamına geliyordu.

WeatherTech Racing'den Maro Engel, GTD Pro sınıfını zirvede tamamlarken genel klasmanda 4. oldu, ancak GTD sınıfının en hızlı aracından 0.7 saniye daha yavaştı.

Daytona 24 Saat: Sıralama turları tam sonuç

Sıra No Sürücü Araç/Motor Zaman Fark Tur sayısı 1 60 Tom Blomqvist

Colin Braun

H.Castroneves

Simon Pagenaud Acura 1'34.031 8 2 7 Matt Campbell

Felipe Nasr

M.Christensen Porsche 1'34.114 0.083 6 3 10 Ricky Taylor

F.Albuquerque

Louis Delétraz

Brendon Hartley Acura 1'34.198 0.167 7 4 01 S.Bourdais

R.van der Zande

Scott Dixon Cadillac 1'34.262 0.231 4 5 02 Earl Bamber

Alex Lynn

R.Westbrook Cadillac 1'34.389 0.358 3 6 31 Pipo Derani

Alexander Sims

Jack Aitken Cadillac 1'34.608 0.577 6 7 24 Philipp Eng

Augusto Farfus

Marco Wittmann

Colton Herta BMW 1'34.723 0.692 6 8 25 C.De Phillippi

Nick Yelloly

S.van der Linde

Colton Herta BMW 1'34.846 0.815 7 9 52 Ben Keating

Paul-Loup Chatin

Alex Quinn

Nicolas Lapierre ORECA/Gibson 1'40.541 6.510 6 10 35 François Heriau

G.van der Garde

Josh Pierson

Job van Uitert ORECA/Gibson 1'41.751 7.720 6 11 11 Steven Thomas

Mikkel Jensen

Scott Huffaker

R.Van Kalmthout ORECA/Gibson 1'41.813 7.782 6 12 88 François Perrodo

M.Vaxivière

Julien Canal

Nicklas Nielsen ORECA/Gibson 1'41.942 7.911 5 13 04 George Kurtz

Ben Hanley

Matt McMurry

E.Gutiérrez ORECA/Gibson 1'41.951 7.920 6 14 51 Eric Lux

D.Defrancesco

Austin Cindric

P.Fittipaldi ORECA/Gibson 1'42.111 8.080 6 15 20 Dennis Andersen

Ed Jones

Anders Fjordbach

R.Marciello ORECA/Gibson 1'42.277 8.246 5 16 33 Lance Willsey

João Barbosa

Nico Pino

Danny Soufi Ligier/Nissan 1'43.197 9.166 9 17 36 Jarett Andretti

Gabby Chaves

Dakota Dickerson

Rasmus Lindh Ligier/Nissan 1'43.307 9.276 8 18 38 John DeAngelis

Chris Allen

Connor Bloum

Cameron Shields Ligier/Nissan 1'43.351 9.320 8 19 43 S.Álvarez

Alex Vogel

Guilherme Oliveira

Danial Frost Ligier/Nissan 1'43.557 9.526 8 20 74 Gar Robinson

Felipe Fraga

Josh Burdon

Glenn Van Berlo Ligier/Nissan 1'43.840 9.809 9 21 85 T.Bechtolsheimer

T.van der Helm

Luca Mars

Mason Filippi Duqueine/Nissan 1'43.883 9.852 7 22 18 Dwight Merriman

Ryan Dalziel

C.Rasmussen

Oliver Jarvis ORECA/Gibson 1'43.965 9.934 5 23 87 Yu Kanamaru

A.Serravalle

Nick Boulle

James Vance Duqueine/Nissan 1'44.237 10.206 8 24 13 Orey Fidani

Matthew Bell

Lars Kern

Moritz Kranz Duqueine/Nissan 1'45.822 11.791 9 25 57 Russell Ward

Philip Ellis

Indy Dontje

Lucas Auer Mercedes 1'46.093 12.062 7 26 17 Anthony Mantella

Wayne Boyd

Nicolás Varrone

Thomas Merrill Duqueine/Nissan 1'46.187 12.156 8 27 75 ?

Fabian Schiller

Axcil Jefferies Mercedes 1'46.312 12.281 7 28 32 Mike Skeen

Mikaël Grenier

Kenton Koch

Maximilian Götz Mercedes 1'46.705 12.674 7 29 79 Cooper MacNeil

D.Juncadella

Jules Gounon

Maro Engel Mercedes 1'46.784 12.753 8 30 23 Ross Gunn

Alex Riberas

David Pittard Aston Martin 1'46.825 12.794 8 31 93 Ashton Harrison

Danny Formal

Kyle Marcelli

Ryan Briscoe Acura 1'46.867 12.836 8 32 14 Jack Hawksworth

Ben Barnicoat

Mike Conway Lexus 1'46.923 12.892 8 33 66 Sheena Monk

Katherine Legge

Mario Farnbacher

Marc Miller Acura 1'46.960 12.929 8 34 70 Brendan Iribe

F.Schandorff

Ollie Millroy

M.Kirchhöfer McLaren 1'46.979 12.948 7 35 27 Roman De Angelis

Marco Sørensen

Ian James

Darren Turner Aston Martin 1'47.088 13.057 7 36 12 Aaron Telitz

F.Montecalvo

Kyle Kirkwood

Parker Thompson Lexus 1'47.361 13.330 7 37 3 Antonio García

Jordan Taylor

Tommy Milner Chevrolet 1'48.077 14.046 7 38 64 Ted Giovanis

Hugh Plumb

Matt Plumb

Owen Trinkler Aston Martin 1'48.081 14.050 8 39 63 A.Caldarelli

Mirko Bortolotti

Jordan Pepper

Romain Grosjean Lamborghini 1'48.233 14.202 8 40 47 Roberto Lacorte

G.Sernagiotto

Antonio Fuoco

A.Balzan Ferrari 1'48.309 14.278 6 41 19 R.Giammaria

Franck Perera

C.Schiavoni

Rolf Ineichen Lamborghini 1'48.432 14.401 8 42 95 Bill Auberlen

Chandler Hull

Bruno Spengler

J.M.Edwards BMW 1'48.505 14.474 6 43 1 Bryan Sellers

Madison Snow

Corey Lewis

Maxime Martin BMW 1'48.526 14.495 5 44 96 P.Gallagher

Robby Foley

Michael Dinan

Jens Klingmann BMW 1'48.756 14.725 6 45 44 John Potter

Andy Lally

Spencer Pumpelly

Nicki Thiim Aston Martin 1'48.820 14.789 8 46 16 Ryan Hardwick

Jan Heylen

Z.Robichon

Dennis Olsen Porsche 1'48.942 14.911 7 47 9 Klaus Bachler

Patrick Pilet

Laurens Vanthoor Porsche 1'48.977 14.946 7 48 83 Rahel Frey

Sarah Bovy

Michelle Gatting

Doriane Pin Lamborghini 1'48.991 14.960 7 49 78 M.Goikhberg

Loris Spinelli

Benjamín Hites

Marco Mapelli Lamborghini 1'49.075 15.044 7 50 21 Simon Mann

L.P.-Companc

Miguel Molina

F.Castellacci Ferrari 1'49.265 15.234 8 51 77 A.Brynjolfsson

Trent Hindman

Maxwell Root

Kévin Estre Porsche 1'49.358 15.327 8 52 92 David Brule Sr.

Alec Udell

Andrew Davis

J.Bleekemolen Porsche 1'49.373 15.342 7 53 62 A.P.Guidi

James Calado

Daniel Serra

Davide Rigon Ferrari 1'49.495 15.464 7 54 91 Alan Metni

Kay van Berlo

Jaxon Evans

Julien Andlauer Porsche 1'49.507 15.476 8 55 80 PJ Hyett

Seb Priaulx

Gunnar Jeannette

Harry Tincknell Porsche 1'49.644 15.613 8 56 8 John Farano

Scott McLaughlin

Josef Newgarden

Kyffin Simpson ORECA/Gibson 1'49.679 15.648 4 57 023 Onofrio Triarsi

Charles Scardina

Alessio Rovera

Andrea Bertolini Ferrari 1'49.763 15.732 8 58 53 Mark Kvamme

Trenton Estep

Jan Magnussen

Jason Hart Porsche 1'50.628 16.597 7 59 42 Don Yount

Jaden Conwright

Kerong Li

Alessio Deledda Lamborghini 1'50.873 16.842 8 60 55 Fred Poordad

Francesco Pizzi

James Allen

Gianmaria Bruni ORECA/Gibson 1'50.969 16.938 4 61 6 Mathieu Jaminet

Nick Tandy

Dane Cameron Porsche - - 3