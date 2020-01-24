Daytona 24 Saat: #77 Mazda pole pozisyonunu kazandı
Oliver Jarvis, 2020 IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Daytona 24 Saat öncesinde pole pozisyonunu #77 Mazda'ya getirdi.
3.56 millik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında #77 Mazda RT24-P'nin direksiyonuna geçen Oliver Jarvis, 1:33.711'le en hızlı zaman turunu yakalamayı başardı.
Sıralama turlarının daha da yakın geçmesi bekleniyordu ancak bu dereceye yakalayan ve 1:34'ün altına inebilen başka bir isim olmayınca, pole pozisyonu #77 Mazda'ya gitmiş oldu.
İlk antrenman seansının lideri #6 Penske Acura sürücüsü Juan Pablo Montoya, 0.443 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu ve yarışa ikinci başlayacaklar.
#55 Mazda'da Jonathan Bomarito, 0.458 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.
Öte yandan #7 Penske Acura'da Ricky Taylor, Bus Stop şikanında aracının kontrolünü kaybetti ve sonrasında bariyerlere çarparak aracın önüne büyük hasar verdi. Taylor ve ekibi, sıralama turlarını 20. sırada noktalayabildiler.
Cadillac sürücüleri arasında en iyisi #31 Action Express Racing Cadillac adına mücadele eden Felipe Nasr oldu. Onu #10 Wayne Taylor'dan Ryan Briscoe takip etti.
JDC Miller Motorsport Cadillac'ta Tristan Vautier altıncı olurken, aynı takımın ikinci aracı olan #5 Cadillac'ta Joao Barbosa yedinci oldu.
LMP2 sınıfında Ben Keating'in mücadele ettiği PR1/Mathiasen Motorsports pole pozisyonunu kazanırken, Henrik Hedman'ın DragonSpeed'i 0.282 saniye geride üçüncü oldu.
Heyecanlı geçen GT Le Mans sınıfında #911 Porsche'de Nick Tandy, #912 Porsche'den Laurens Vanthoor'un 0.049 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazandı.
GT Daytona sınıfında ise #9 Porsche'de Zacharie Robichon 1:45.237 yaparak, #63 Ferrari'nin 0.476 saniye önünde rahat bir pole pozisyonu kazandı.
Sıralama turları sonuçları:
|Sıra
|Num
|Sürücü
|Sınıf
|Şase
|Zaman
|Fark
|Ara
|1
|77
| Oliver Jarvis
Tristan Nunez
Olivier Pla
|DPi
|Mazda DPi
|1'33.711
|2
|6
| Dane Cameron
Simon Pagenaud
Juan Pablo Montoya
|DPi
|Acura DPi
|1'34.154
|0.443
|0.443
|3
|55
| Jonathan Bomarito
Harry Tincknell
Ryan Hunter-Reay
|DPi
|Mazda DPi
|1'34.169
|0.458
|0.015
|4
|31
| Mike Conway
Pipo Derani
Filipe Albuquerque
Felipe Nasr
|DPi
|Cadillac DPi
|1'34.294
|0.583
|0.125
|5
|10
| Renger vanderZande
Ryan Briscoe
Scott Dixon
Kamui Kobayashi
|DPi
|Cadillac DPi
|1'34.442
|0.731
|0.148
|6
|85
| Juan Piedrahita
Matheus Leist
Chris Miller
Tristan Vautier
|DPi
|Cadillac DPi
|1'34.454
|0.743
|0.012
|7
|5
| Sébastien Bourdais
Loic Duval
Joao Barbosa
|DPi
|Cadillac DPi
|1'35.047
|1.336
|0.593
|8
|52
| Ben Keating
Simon Trummer
Nicholas Boulle
Gabriel Aubry
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'37.446
|3.735
|2.399
|9
|81
| Ben Hanley
Henrik Hedman
Colin Braun
Harrison Newey
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'37.728
|4.017
|0.282
|10
|8
| Ryan Dalziel
David Heinemeier Hansson
John Farano
Nicolas Lapierre
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'39.275
|5.564
|1.547
|11
|38
| Cameron Cassels
Robert Masson
Kyle Masson
Don Yount
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'39.397
|5.686
|0.122
|12
|911
| Matt Campbell
Nick Tandy
Frédéric Makowiecki
|GTLM
|Porsche 911 RSR
|1'42.207
|8.496
|2.810
|13
|912
| Laurens Vanthoor
Earl Bamber
Mathieu Jaminet
|GTLM
|Porsche 911 RSR
|1'42.256
|8.545
|0.049
|14
|18
| Kyle Tilley
Dwight Merriman
Ryan Lewis
Nicolas Minassian
|LMP2
|ORECA LMP2 07
|1'42.262
|8.551
|0.006
|15
|3
| Antonio Garcia
Jordan Taylor
Nick Catsburg
|GTLM
|Corvette C8.R
|1'42.545
|8.834
|0.283
|16
|4
| Oliver Gavin
Tommy Milner
Marcel Fassler
|GTLM
|Corvette C8.R
|1'42.801
|9.090
|0.256
|17
|25
| Connor dePhillippi
Philipp Eng
Bruno Spengler
Colton Herta
|GTLM
|BMW M8 GTE
|1'42.941
|9.230
|0.140
|18
|24
| John Edwards
Augusto Farfus
Chaz Mostert
Jesse Krohn
|GTLM
|BMW M8 GTE
|1'43.089
|9.378
|0.148
|19
|62
| James Calado
Alessandro PierGuidi
Daniel Serra
Davide Rigon
|GTLM
|Ferrari 488 GTE
|1'43.668
|9.957
|0.579
|20
|7
| Ricky Taylor
Helio Castroneves
Alexander Rossi
|DPi
|Acura DPi
|1'44.065
|10.354
|0.397
|21
|9
| Dennis Olsen
Zacharie Robichon
Lars Kern
Patrick Pilet
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
|1'45.237
|11.526
|1.172
|22
|63
| Cooper MacNeil
Toni Vilander
Jeff Westphal
Alessandro Balzan
|GTD
|Ferrari 488 GT3
|1'45.713
|12.002
|0.476
|23
|57
| Alvaro Parente
Mikhail Goikhberg
Trent Hindman
A.J. Allmendinger
|GTD
|Acura NSX GT3
|1'45.837
|12.126
|0.124
|24
|96
| Robby Foley
Jens Klingmann
Bill Auberlen
Dillon Machavern
|GTD
|BMW M6 GT3
|1'45.872
|12.161
|0.035
|25
|11
| Richard Heistand
Steijn Schothorst
Franck Perera
Albert Costa
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'46.040
|12.329
|0.168
|26
|88
| Mirko Bortolotti
Rolf Ineichen
Daniel Morad
Dries Vanthoor
|GTD
|Audi R8 LMS GT3
|1'46.175
|12.464
|0.135
|27
|12
| Frankie Montecalvo
Shane vanGisbergen
Aaron Telitz
Townsend Bell
|GTD
|Lexus RC F GT3
|1'46.185
|12.474
|0.010
|28
|48
| Madison Snow
Bryan Sellers
Corey Lewis
Andrea Caldarelli
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'46.191
|12.480
|0.006
|29
|86
| Mario Farnbacher
Matt McMurry
Shinya Michimi
Jules Gounon
|GTD
|Acura NSX GT3
|1'46.478
|12.767
|0.287
|30
|16
| Ryan Hardwick
Patrick Long
Anthony Imperato
Klaus Bachler
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
|1'46.485
|12.774
|0.007
|31
|47
| Brandon Gdovic
Eric Lux
Mark Kvamme
Johnathan Hoggard
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'46.835
|13.124
|0.350
|32
|98
| Pedro Lamy
Ross Gunn
Mathias Lauda
Andrew Watson
|GTD
|Aston Martin Vantage GT3
|1'46.880
|13.169
|0.045
|33
|23
| Ian James
Nicki Thiim
Roman De Angelis
Alex Riberas
|GTD
|Aston Martin Vantage GT3
|1'47.041
|13.330
|0.161
|34
|19
| Christina Nielsen
Katherine Legge
Tatiana Calderon
Rahel Frey
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|1'47.148
|13.437
|0.107
|35
|74
| Lawson Aschenbach
Ben Keating
Gar Robinson
Felipe Fraga
|GTD
|Mercedes-AMG GT3
|1'47.273
|13.562
|0.125
|36
|14
| Parker Chase
Jack Hawksworth
Michael Quesada
Kyle Busch
|GTD
|Lexus RC F GT3
|37
|44
| John Potter
Andy Lally
Spencer Pumpelly
Marco Mapelli
|GTD
|Lamborghini Huracan GT3
|38
|54
| Tim Pappas
Jeroen Bleekemolen
Sven Muller
Trenton Estep
|GTD
|Porsche 911 GT3 R
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|IMSA
|Etkinlik
|Daytona 24
|Pilotlar
|Oliver Jarvis
|Takımlar
|Mazda Motorsports
|Editör
|David Malsher
Daytona 24 Saat: #77 Mazda pole pozisyonunu kazandı
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