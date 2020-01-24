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IMSA / Daytona 24 / Sıralama turları raporu

Daytona 24 Saat: #77 Mazda pole pozisyonunu kazandı

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Daytona 24 Saat: #77 Mazda pole pozisyonunu kazandı
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
24 Oca 2020 07:09

Oliver Jarvis, 2020 IMSA WeatherTech Sportscar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan Daytona 24 Saat öncesinde pole pozisyonunu #77 Mazda'ya getirdi.

3.56 millik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında #77 Mazda RT24-P'nin direksiyonuna geçen Oliver Jarvis, 1:33.711'le en hızlı zaman turunu yakalamayı başardı.

Sıralama turlarının daha da yakın geçmesi bekleniyordu ancak bu dereceye yakalayan ve 1:34'ün altına inebilen başka bir isim olmayınca, pole pozisyonu #77 Mazda'ya gitmiş oldu.

İlk antrenman seansının lideri #6 Penske Acura sürücüsü Juan Pablo Montoya, 0.443 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu ve yarışa ikinci başlayacaklar.

#55 Mazda'da Jonathan Bomarito, 0.458 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan #7 Penske Acura'da  Ricky Taylor, Bus Stop şikanında aracının kontrolünü kaybetti ve sonrasında bariyerlere çarparak aracın önüne büyük hasar verdi. Taylor ve ekibi, sıralama turlarını 20. sırada noktalayabildiler.

Cadillac sürücüleri arasında en iyisi #31 Action Express Racing Cadillac adına mücadele eden Felipe Nasr oldu. Onu #10 Wayne Taylor'dan Ryan Briscoe takip etti.

JDC Miller Motorsport Cadillac'ta Tristan Vautier altıncı olurken, aynı takımın ikinci aracı olan #5 Cadillac'ta Joao Barbosa yedinci oldu.

LMP2 sınıfında Ben Keating'in mücadele ettiği PR1/Mathiasen Motorsports pole pozisyonunu kazanırken, Henrik Hedman'ın DragonSpeed'i 0.282 saniye geride üçüncü oldu.

Heyecanlı geçen GT Le Mans sınıfında #911 Porsche'de Nick Tandy, #912 Porsche'den Laurens Vanthoor'un 0.049 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazandı.

GT Daytona sınıfında ise #9 Porsche'de Zacharie Robichon 1:45.237 yaparak, #63 Ferrari'nin 0.476 saniye önünde rahat bir pole pozisyonu kazandı.

Sıralama turları sonuçları:

Sıra Num Sürücü Sınıf Şase Zaman Fark Ara
1 77 United Kingdom Oliver Jarvis
United States Tristan Nunez
France Olivier Pla 		DPi Mazda DPi 1'33.711    
2 6 United States Dane Cameron
France Simon Pagenaud
Colombia Juan Pablo Montoya 		DPi Acura DPi 1'34.154 0.443 0.443
3 55 United States Jonathan Bomarito
United Kingdom Harry Tincknell
United States Ryan Hunter-Reay 		DPi Mazda DPi 1'34.169 0.458 0.015
4 31 United Kingdom Mike Conway
Brazil Pipo Derani
Portugal Filipe Albuquerque
Brazil Felipe Nasr 		DPi Cadillac DPi 1'34.294 0.583 0.125
5 10 Netherlands Renger vanderZande
Australia Ryan Briscoe
New Zealand Scott Dixon
Japan Kamui Kobayashi 		DPi Cadillac DPi 1'34.442 0.731 0.148
6 85 Colombia Juan Piedrahita
Brazil Matheus Leist
United States Chris Miller
France Tristan Vautier 		DPi Cadillac DPi 1'34.454 0.743 0.012
7 5 France Sébastien Bourdais
France Loic Duval
Portugal Joao Barbosa 		DPi Cadillac DPi 1'35.047 1.336 0.593
8 52 United States Ben Keating
Switzerland Simon Trummer
United States Nicholas Boulle
France Gabriel Aubry 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'37.446 3.735 2.399
9 81 United Kingdom Ben Hanley
Sweden Henrik Hedman
United States Colin Braun
United Kingdom Harrison Newey 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'37.728 4.017 0.282
10 8 United Kingdom Ryan Dalziel
Denmark David Heinemeier Hansson
Canada John Farano
France Nicolas Lapierre 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'39.275 5.564 1.547
11 38 Canada Cameron Cassels
Robert Masson
United States Kyle Masson
United States Don Yount 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'39.397 5.686 0.122
12 911 Australia Matt Campbell
United Kingdom Nick Tandy
France Frédéric Makowiecki 		GTLM Porsche 911 RSR 1'42.207 8.496 2.810
13 912 Belgium Laurens Vanthoor
New Zealand Earl Bamber
France Mathieu Jaminet 		GTLM Porsche 911 RSR 1'42.256 8.545 0.049
14 18 United States Kyle Tilley
Dwight Merriman
United States Ryan Lewis
France Nicolas Minassian 		LMP2 ORECA LMP2 07 1'42.262 8.551 0.006
15 3 Spain Antonio Garcia
United States Jordan Taylor
Netherlands Nick Catsburg 		GTLM Corvette C8.R 1'42.545 8.834 0.283
16 4 United Kingdom Oliver Gavin
United States Tommy Milner
Switzerland Marcel Fassler 		GTLM Corvette C8.R 1'42.801 9.090 0.256
17 25 United States Connor dePhillippi
Austria Philipp Eng
Canada Bruno Spengler
United States Colton Herta 		GTLM BMW M8 GTE 1'42.941 9.230 0.140
18 24 United States John Edwards
Brazil Augusto Farfus
Australia Chaz Mostert
Finland Jesse Krohn 		GTLM BMW M8 GTE 1'43.089 9.378 0.148
19 62 United Kingdom James Calado
Italy Alessandro PierGuidi
Brazil Daniel Serra
Italy Davide Rigon 		GTLM Ferrari 488 GTE 1'43.668 9.957 0.579
20 7 United States Ricky Taylor
Brazil Helio Castroneves
United States Alexander Rossi 		DPi Acura DPi 1'44.065 10.354 0.397
21 9 Norway Dennis Olsen
Canada Zacharie Robichon
Germany Lars Kern
France Patrick Pilet 		GTD Porsche 911 GT3 R 1'45.237 11.526 1.172
22 63 United States Cooper MacNeil
Finland Toni Vilander
United States Jeff Westphal
Italy Alessandro Balzan 		GTD Ferrari 488 GT3 1'45.713 12.002 0.476
23 57 Portugal Alvaro Parente
Canada Mikhail Goikhberg
United States Trent Hindman
United States A.J. Allmendinger 		GTD Acura NSX GT3 1'45.837 12.126 0.124
24 96 United States Robby Foley
Germany Jens Klingmann
United States Bill Auberlen
United States Dillon Machavern 		GTD BMW M6 GT3 1'45.872 12.161 0.035
25 11 United States Richard Heistand
Netherlands Steijn Schothorst
France Franck Perera
Spain Albert Costa 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'46.040 12.329 0.168
26 88 Italy Mirko Bortolotti
Switzerland Rolf Ineichen
Canada Daniel Morad
Belgium Dries Vanthoor 		GTD Audi R8 LMS GT3 1'46.175 12.464 0.135
27 12 United States Frankie Montecalvo
New Zealand Shane vanGisbergen
United States Aaron Telitz
United States Townsend Bell 		GTD Lexus RC F GT3 1'46.185 12.474 0.010
28 48 United States Madison Snow
United States Bryan Sellers
United States Corey Lewis
Italy Andrea Caldarelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'46.191 12.480 0.006
29 86 Germany Mario Farnbacher
United States Matt McMurry
Shinya Michimi
France Jules Gounon 		GTD Acura NSX GT3 1'46.478 12.767 0.287
30 16 United States Ryan Hardwick
United States Patrick Long
United States Anthony Imperato
Austria Klaus Bachler 		GTD Porsche 911 GT3 R 1'46.485 12.774 0.007
31 47 United States Brandon Gdovic
United States Eric Lux
United States Mark Kvamme
United Kingdom Johnathan Hoggard 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'46.835 13.124 0.350
32 98 Portugal Pedro Lamy
United Kingdom Ross Gunn
Austria Mathias Lauda
United Kingdom Andrew Watson 		GTD Aston Martin Vantage GT3 1'46.880 13.169 0.045
33 23 United Kingdom Ian James
Denmark Nicki Thiim
Canada Roman De Angelis
Spain Alex Riberas 		GTD Aston Martin Vantage GT3 1'47.041 13.330 0.161
34 19 Denmark Christina Nielsen
United Kingdom Katherine Legge
Colombia Tatiana Calderon
Switzerland Rahel Frey 		GTD Lamborghini Huracan GT3 1'47.148 13.437 0.107
35 74 United States Lawson Aschenbach
United States Ben Keating
United States Gar Robinson
Brazil Felipe Fraga 		GTD Mercedes-AMG GT3 1'47.273 13.562 0.125
36 14 United States Parker Chase
United Kingdom Jack Hawksworth
United States Michael Quesada
United States Kyle Busch 		GTD Lexus RC F GT3      
37 44 United States John Potter
United States Andy Lally
United States Spencer Pumpelly
Italy Marco Mapelli 		GTD Lamborghini Huracan GT3      
38 54 United States Tim Pappas
Netherlands Jeroen Bleekemolen
Germany Sven Muller
United States Trenton Estep 		GTD Porsche 911 GT3 R      
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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Oliver Jarvis
Takımlar Mazda Motorsports
Editör David Malsher

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