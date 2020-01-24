Daytona 24 Saat: #77 Mazda pole pozisyonunu kazandı

3.56 millik pistte gerçekleştirilen sıralama turlarında #77 Mazda RT24-P'nin direksiyonuna geçen Oliver Jarvis, 1:33.711'le en hızlı zaman turunu yakalamayı başardı.

Sıralama turlarının daha da yakın geçmesi bekleniyordu ancak bu dereceye yakalayan ve 1:34'ün altına inebilen başka bir isim olmayınca, pole pozisyonu #77 Mazda'ya gitmiş oldu.

İlk antrenman seansının lideri #6 Penske Acura sürücüsü Juan Pablo Montoya, 0.443 saniye geride ikinci en hızlı zamanın sahibi oldu ve yarışa ikinci başlayacaklar.

#55 Mazda'da Jonathan Bomarito, 0.458 saniye geride üçüncü sırada yer aldı.

Öte yandan #7 Penske Acura'da Ricky Taylor, Bus Stop şikanında aracının kontrolünü kaybetti ve sonrasında bariyerlere çarparak aracın önüne büyük hasar verdi. Taylor ve ekibi, sıralama turlarını 20. sırada noktalayabildiler.

Cadillac sürücüleri arasında en iyisi #31 Action Express Racing Cadillac adına mücadele eden Felipe Nasr oldu. Onu #10 Wayne Taylor'dan Ryan Briscoe takip etti.

JDC Miller Motorsport Cadillac'ta Tristan Vautier altıncı olurken, aynı takımın ikinci aracı olan #5 Cadillac'ta Joao Barbosa yedinci oldu.

LMP2 sınıfında Ben Keating'in mücadele ettiği PR1/Mathiasen Motorsports pole pozisyonunu kazanırken, Henrik Hedman'ın DragonSpeed'i 0.282 saniye geride üçüncü oldu.

Heyecanlı geçen GT Le Mans sınıfında #911 Porsche'de Nick Tandy, #912 Porsche'den Laurens Vanthoor'un 0.049 saniye önünde en hızlı isim olmayı başardı ve pole pozisyonunu kazandı.

GT Daytona sınıfında ise #9 Porsche'de Zacharie Robichon 1:45.237 yaparak, #63 Ferrari'nin 0.476 saniye önünde rahat bir pole pozisyonu kazandı.

Sıralama turları sonuçları: