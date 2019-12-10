Calderon, GEAR Racing ile Daytona'ya katılacak

26 yaşındaki Calderon, bu sezon Formula 2'de mücadele etmişti ve şimdi Grasser Racing Team'in #19 Lamborghini Huracan GT3 Evo'sunu Katherine Legge, Christian Nielsen ve Ana Beatriz ile paylaşacak.

Legge ve Nielsen zaten daha önce GEAR'ın 2020'de mücadele edeceği tam zaman pilotlar olarak açıklanmıştı. Beatriz ise Daytona, Sebring 12 Saat ve Petit Le Mans'da mücadele edecek.

Calderon, "Gear Racing'e ve bu sürücü kadrosuna katılacağım için çok heyecanlıyım. Daytona 24 Saat dünyanın en heyecan verici ve en zorlu yarışlarından birisi. Bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."

"Kariyerime başladığım Amerika'ya geri dönüyorum ve bu çok özel. Ünlü Daytona pistine ilk kez gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Calderon bu yıl Formula 2'nin yanı sıra Mexico City'deki Porsche Supercup yarışında mücadele etmiş ve ilk kez bir spor otomobil şampiyonasında yer almıştı.

Gelecek yıl F2'de kalmasının zor olduğunu söyleyen Alfa Romeo F1'in test pilotu, 3-5 Ocak'da Daytona'da yapılacak testle birlikte Lamborghini'yi ilk kez sürmüş olacak.

Bunun öncesinde ise bu hafta sonu Sepang'da yapılacak F3 Asya serisinin açılış yarışında Seven GP adına yarışacak.