Öne çıkan etkinlikler
Formula 1
R
Formula 1
Brezilya GP
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
28 Kas
-
01 Ara
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
MotoGP
R
MotoGP
Malezya GP
01 Kas
-
03 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valencia GP
15 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
WRC
R
WRC
Katalonya Rallisi
24 Eki
-
27 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
WRC
Avustralya Rallisi
14 Kas
-
17 Kas
Etkinlik Bitti
World SUPERBIKE
R
World SUPERBIKE
Villicum
11 Eki
-
13 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
World SUPERBIKE
Losail
24 Eki
-
26 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
Formula E
R
Formula E
Diriyah E-prix II
23 Kas
-
23 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula E
Santiago E-prix
17 Oca
-
18 Oca
Sıradaki Etkinlik
37 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
IMSA / Son dakika

Calderon, GEAR Racing ile Daytona'ya katılacak

paylaşım
yorumlar
Calderon, GEAR Racing ile Daytona'ya katılacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
10 Ara 2019 07:11

Tatiana Calderon IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın açılış yarışı olan prestijli Daytona 24 Saat yarışında GEAR Racing Team adına yarışacak.

26 yaşındaki Calderon, bu sezon Formula 2'de mücadele etmişti ve şimdi Grasser Racing Team'in #19 Lamborghini Huracan GT3 Evo'sunu Katherine Legge, Christian Nielsen ve Ana Beatriz ile paylaşacak.

Legge ve Nielsen zaten daha önce GEAR'ın 2020'de mücadele edeceği tam zaman pilotlar olarak açıklanmıştı. Beatriz ise Daytona, Sebring 12 Saat ve Petit Le Mans'da mücadele edecek.

Calderon, "Gear Racing'e ve bu sürücü kadrosuna katılacağım için çok heyecanlıyım. Daytona 24 Saat dünyanın en heyecan verici ve en zorlu yarışlarından birisi. Bunun bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum."

"Kariyerime başladığım Amerika'ya geri dönüyorum ve bu çok özel. Ünlü Daytona pistine ilk kez gitmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Calderon bu yıl Formula 2'nin yanı sıra Mexico City'deki Porsche Supercup yarışında mücadele etmiş ve ilk kez bir spor otomobil şampiyonasında yer almıştı.

Gelecek yıl F2'de kalmasının zor olduğunu söyleyen Alfa Romeo F1'in test pilotu, 3-5 Ocak'da Daytona'da yapılacak testle birlikte Lamborghini'yi ilk kez sürmüş olacak.

Bunun öncesinde ise bu hafta sonu Sepang'da yapılacak F3 Asya serisinin açılış yarışında Seven GP adına yarışacak.

#57 Heinricher Racing w/Meyer Shank Racing Acura NSX GT3, GTD: Katherine Legge, Bia Figueiredo

#57 Heinricher Racing w/Meyer Shank Racing Acura NSX GT3, GTD: Katherine Legge, Bia Figueiredo

Photo by: Peter Burke / Motorsport Images

Sonraki haber
Chevrolet, IMSA için yeni Corvette C8.R'i tanıttı

Önceki haber

Chevrolet, IMSA için yeni Corvette C8.R'i tanıttı
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Pilotlar Ana Beatriz , Tatiana Calderon
Takımlar Grasser Racing
Editör Jamie Klein

IMSA Sıradaki seans

Daytona 24

Daytona 24

3 Şub - 4 Şub

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Berger’den Ferrari’nin sürücü kadrosuna destek

1s
2
Formula 1

2019 F1 şampiyonasını belirleyen 10 şey

3
Formula 1

Hamilton: "2019 sezonu bir 'hurda' araçtan 'en iyi sezona' döndü"

4
Formula 1

Norris performansıyla kendisini "yanılttığı için" mutlu

5
Formula 1

Marko: “Red Bull'un Aston Martin ile anlaşması var”

2s

Son Haberler

Calderon, GEAR Racing ile Daytona'ya katılacak
IMSA

Calderon, GEAR Racing ile Daytona'ya katılacak

Chevrolet, IMSA için yeni Corvette C8.R'i tanıttı
IMSA

Chevrolet, IMSA için yeni Corvette C8.R'i tanıttı

Kobayashi, WTR ile Rolex 24 Saat'te yarışacak
IMSA

Kobayashi, WTR ile Rolex 24 Saat'te yarışacak

Porsche yenilenen 911 RSR'ı tanıttı
WEC

Porsche yenilenen 911 RSR'ı tanıttı

McLaren, IMSA ile çok yıllık anlaşma imzaladı
IMSA

McLaren, IMSA ile çok yıllık anlaşma imzaladı

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2019 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.