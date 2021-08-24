Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!

General Motors'un sahibi olduğu Cadillac markası, IMSA'nın en üst sınıfı olan DPi sınıfındaki mevcut fabrika takımlarından Chip Ganassi Racing ve Action Express Racing ile ortaklık kuracak.

Cadillac böylelikle Porsche, Audi, Acura ve BMW'nin ardından LMDh kurallarına uygun bir araç üreteceğini açıklayan beşinci üretici oldu.

Cadillac, Dallara'nın yeni nesil LMP2 şasisini temel alacak olan ve henüz adı açıklanmayan LMDh aracına, General Motors tarafından geliştirilen yeni bir motor entegre edecek.

Amerikalı lüks otomobil markası, aynı yıl Le Mans 24 Saat yarışına katılabilme hedefiyle, yeni aracını 2023'ün Ocak ayında yapılacak Daytona 24 Saat'te tanıtmayı hedefliyor.

2017 yılında IMSA'ya DPi-VR projesiyle katılan Cadillac'ın prototip çalışmalarının devamına ilişkin bu duyuru, son birkaç aydır birden fazla kez ertelenmişti.

Geçen hafta konuşan General Motorsport'un spor otomobil programının yöneticisi Laura Klauser, Cadillac markasını Northstar prototipiyle sekizinci olduğu 2002'den bu yana ilk kez Le Mans'a döndürmeyi hedeflediklerini belirtmişti.

Cadillac'ın küresel başkan yardımcısı Rory Harvey, “2023'ten itibaren LMDh sınıfıyla beraber uluslararası motor sporlarının en üst sınıfında rekabet edeceğimiz için çok heyecanlıyız."

“Başarılarımızı ileriye taşıyıp, öğrendiklerimizi ve teknolojimizi pist üstünden yol araçlarımıza aktarmaya devam edeceğimiz için çok heyecanlıyız."

"Şampiyonluğa ulaşan Cadillac DPi-VR ile büyük bir başarı yakaladık ve gelecek nesil Cadillac LMDh ile bu rekoru ilerletmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

LMDh sınıfındaki markalar, kendi motorlarına sahip olsalar da standart bir LMP2 şasisi kullanıyorlar. BMW, Acura, Audi ve Porsche de bu sınıfta yarışma kararı almıştı.