Button’ın 2024 seçenekleri arasında Vettel'le takım arkadaşı olmak var

Button'ın tercihlerinden birinin 2024 yılında WEC yarışlarında ikinci bir Jota Porsche 963 ile yarışmak olduğu anlaşılırken, o takımda Sebastian Vettel ve Robert Kubica'nın da seçenekler arasında olduğu biliniyor.

Button bu hafta sonu JDC Miller MotorSports'un Porsche 963'ü ile Mike Rockenfeller ve Tijmen van der Helm ile birlikte Road Atlanta'daki Petit Le Mans IMSA finalinde IMSA GTP'deki ilk yarışına çıkacak.

Bu tek seferlik anlaşma Rockenfeller ve IMSA patronu John Doonan'ın girişimiyle yapılan görüşmelerin ardından ortaya çıkmış olsa da, gelecek sezon öncesinde ön egzersiz olabileceği düşünülüyor. Ayrıca bu hafta sonunun JDC ile planladığı tek yarış olduğunu da doğruladı.

Perşembe günü geleceği sorulduğunda Button, "Dürüst olmak gerekirse bilmiyorum, IMSA'da tam bir sezon yapmak ve enduro yapmak için birkaç seçeneğim var, ayrıca WEC yapmak için de birkaç seçeneğim var."

"Her şeyden önce, bu yarış hafta sonundan keyif alıp almadığımı görmem gerekiyor ve sanırım alacağım ve eşimden izin aldım, bu da bir başka önemli şey!" şeklinde cevap verdi.

Jenson Button, Rick Ware Racing, Mobil 1 Ford Mustang Fotoğraf: Nigel Kinrade / NKP / Motorsport Images

Button, NASCAR Cup yol yarışlarında üç kez yer aldıktan ve Hendrick-Chevrolet Garage 56 projesiyle Le Mans 24 Saat yarışına katıldıktan sonra 2024'te daha fazla yarışmak istiyor.

Button, "Şu anda hayatımın çok farklı bir bölümündeyim, iki çocuğum var ve ailemden çok fazla uzak kalmak istemiyorum. Ama yarışırken daha iyi bir baba olduğumu düşünüyorum ve eşim de aynı şeyi söylüyor."

"Önümüzdeki yıl bir yerlerde yarışıyor olacağım, bu sadece nerede ve ne kadar yarışacağıma bağlı." dedi.

Button şu ana kadarki yarış hafta sonunun, 2018'deki SMP Racing LMP1 projesinden bu yana kullandığı ilk prototip olan LMDh aracına alışmakla ilgili olduğunu söyledi.

"Sorun şu ki, bu yıl sürdüğüm tek şey NASCAR, Cup arabası ve Le Mans'daki Garage 56'ydı. Orada direksiyonla büyük hareketler yapıyorsunuz, ki bunu yüksek yere basma kuvveti olan bir otomobilde yapamazsınız çünkü yanal yük aldığınız anda her şeyi kaybedersiniz."

"Bu araçlarda inanılmaz derecede hassas olmanız gerekiyor, ancak sürücülerin bu araçlar hakkında olumlu ve olumsuz şeyler söylediğini duydum, bu yüzden biraz şüpheciydim, ancak bir gün boyunca sürdükten sonra, bu sadece yere basma kuvveti olan bir yarış arabası. Bazı şeylerden hoşlanmayacaksınız ama diğer şeyleri seveceksiniz."

"Yavaş gittiğinizde kilitleniyor çünkü bu arabaların mekanik tutuşu yok, bu yüzden her zaman bunun için savaşıyorsunuz çünkü arabayı yere basma kuvvetini çalıştırmak için olabildiğince alçaltıyorlar. Arabayı havaya kaldırırsanız daha yumuşak olur ve düşük hızda uçarsınız ama yüksek hızda işe yaramazsınız."

"Yere basma kuvvetine sahip her yarış arabasında durum aynıdır, bu harika bir şey, bu yüzden ne yaptığımı biliyorum."

#5 JDC Miller MotorSports Porsche 963: Tijmen van der Helm, Mike Rockenfeller, Jenson Button Fotoğraf tarafından: Jake Galstad / Motorsport Images

Button, bu sezon IMSA'nın birinci sınıf rekabetine ekstra bir boyut katan Porsche'deki elektrikli hibrit sistemle şu ana kadar hiçbir sorun yaşamadı.

"Hibrit olduğunu bile bilmiyordum, beklendiği gibi çalışmadığı bir an olmadı, bu yüzden F1'de yarıştığım zaman küçük bir kola sahip olduğumuzdan çok farklı. Enerji üretimi sırasında frenleme altında itildiğim anlar hiç olmadı, çok tutarlı oldu."

"Alışması çok zaman alan tek şey, bu araçlarda değiştirebileceğiniz çok fazla şey olması. Benim için, sadece içine atladığımda, değiştirebileceğim çok fazla şey olduğunu söyleyebilirim!"

"Çocuklara dedim ki, bana değişim açısından en büyük faydayı sağlayacak basit şeyleri verin. İnce ayrıntılar şu anda benim için asla gerekli olmayacak. Bunu yarışta öğreneceğim. Ama bir sürücünün değiştirebileceği o kadar çok şey var ki, sürücü el kitabı 58 ya da 60 sayfa. Arabayı hiç kullanmadığınızda bunu öğrenmek oldukça zor!"

"Üzerinde oynanacak çok şey var ve çaba sarf edip bir fark yaratmak heyecan verici."