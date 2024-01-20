Brad Pitt'in başrolünde olduğu F1 fiminin çekimleri Daytona 24 saatte devam edecek

Daytona'daki çekimler, gerçek hayatta Wright Motorsports tarafından Adam Adelson, Elliott Skeer, Jan Heylen ve Frederic Makowiecki için yönetilen kurgusal takım Chip Hart Racing tarafından girilen 992 şeklindeki #120 Porsche 911 GT3 R etrafında dönecek.

Ancak onların isimleri araçta yer almıyor, bunun yerine Sonny Hayes (Pitt'in filmdeki karakteri), C Kelso ve uzun süredir Porsche yarışçısı olan elçiye dönüşmüş Patrick Long yer alıyor. Geico sigorta ve Peak antifriz sponsor olarak göze çarpıyor.

Otomobil, yönetmen Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick), Jerry Bruckheimer Films, Plan B Entertainment ve yedi kez F1 dünya şampiyonu olan Lewis Hamilton'ın Dawn Apollo Films'inden oluşan Apple Original Films'in henüz isimlendirilmemiş Formula 1 filminin anlatı örgüsünün bir parçasını oluşturacak.

Formula 1 işbirliğiyle hazırlanan filmde Brad Pitt F1'e geri dönen eski bir pilotu canlandırırken, Damson Idris de onun kurgusal 11. takım olan APXGP'deki takım arkadaşını canlandırıyor.

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images Brad Pitt filming F1 race movie

Bruckheimer, IMSA WeatherTech SportsCar Championship sezon açılışında Rolex 24 saat Daytona'nın 62. yarışını başlatacak.

Top Gun, Büyük Hazine, Karayip Korsanları ve Bad Boys serilerinin yanı sıra Con Air, Kara Şahin Düştü ve Armageddon gibi filmlere de imza atan Bruckheimer, başrolünde Tom Cruise'un oynadığı 1990 yapımı Yıldırım Günleri filmi için Daytona'da ünlü sahneler çekmişti.

Daytona International Speedway Başkanı Frank Kelleher, "Jerry Bruckheimer son birkaç on yılın en eğlenceli ve aksiyon dolu film ve şovlarından bazılarının yapımcılığını üstlendi. İster hızlı otomobiller, ister yüksekten uçan jetler, çalışmaları Rolex 24 At Daytona'da göreceğimiz enerjiyi yansıtıyor ve bu da onu bu yılki yarış için mükemmel bir isi haline getiriyor." dedi.

Bruckheimer ise, "Daytona International Speedway ikonik bir mekan ve Rolex 24 saat Daytona'nın startını vermek benim için bir onur olacak. En büyük NASCAR yarışı için buradaydım ve şimdi de dünyanın en prestijli spor otomobil yarışlarından birini deneyimlemek için sabırsızlanıyorum." dedi.