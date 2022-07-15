BMW LMDh motorunun temelinde, 2017-18 DTM aracındaki V8 yer alacak

Haberi dinle

Alman üretici, BMW M Hibrit V8 aracındaki motorun temelinde, M4 DTM aracında 2 sezon boyunca kullanılan güç ünitesinin yer alacağını doğruladı.

PP66/3 olarak da bilinen BMW LMDh motoruyla alakalı son açıklamada; 4 litre kapasiteli ve normal emişli DTM motorunun temel alınacağı ve direkt enjeksiyon ile çalışacağı belirtildi.

Haziran ayında ilk olarak aracın adı açıklanmıştı ve gelecek sezon Rahal takımı tarafından IMSA'da yarıştırılacak olan aracın ilk görselleri yayınlanmıştı ancak herhangi bir teknik detay verilmemişti.

BMW M Motorsport'un güç aktarma organı bölümünün başında bulunan Ulrich Schulz, şunları söyledi: "Gelişim süreci içerisinde, P48 dört silindirli turbo motora da baktık. 2019 model BMW M4 DTM aracında bu motor vardı. BMW M8 GTE'de yer alan P63 sekiz silindirli turbo motoru da inceledik."

"Ancak P48'ın potansiyel dayanıklılık sorunları ve P63'ün ağır olması, onları negatif seçeneklere dönüştürdü."

BMW M Hybrid V8, P66/3 engine Photo by: BMW

Schulz, LMDh aracının içten yanmalı motorunda BMW'nin 2000-2009 yılları arasındaki F1 tecrübesinden yararlandığını söylüyor. LMDh aracının arkasındaki güç ünitesinde içten yanmalı motorun yanı sıra Williams Advanced Engineering, Bosch ve Xtrac tarafından üretilen bir hibrit sistem yer alacak.

Schulz, "F1'den gelen tecrübeler, bize zaman ve para kazandırdı. Bu yüzden verimli ve sürdürülebilir oldu. Verimlilik, bu proje için önemli bir faktör. Projeye başladığımız zaman ile 2023 Ocak ayındaki Daytona 24 Saat yarışı arasında çok az zamanımız olduğundan, verimlilik önemli."

"Normal emişli P66/1 motorunu, çift turbolu bir motora çevirmek ve ardından da elektrik motorundaki iş arkadaşlarımızla çalışarak bu motoru bir hibrit sistemine çevirmek çok karmaşıktı." dedi.

Şasi üreticisi Dallara'nın evinde, İtalya'da yer alan M Hibrit V8 şasisinin içerisinde yer alan motoru çoktan ateşlendi ve çalıştırıldı. BMW'nin yeni aracı, testlerine bu ay Varano Pisti'nde başlayacak. Bu pist, şasi üreticisi Dallara'nın merkezine yakın. M Hybrid V8'in test programının ilk safhasının sadece Avrupa'da gerçekleştirileceği öğrenildi.

BMW LMDh programının ana odağı, ilk olarak IMSA'da olacak ve Kuzey Amerika serisinde Rahal ile iki fabrika aracı yarışacak. Ancak BMW, 2024'te WEC programı yapabilme olasılığına da kapıyı açık bıraktı.