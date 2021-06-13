BMW, IMSA’da yeni LMDh aracı ile yarışacak

Perşembe günü, BMW M patronu Markus Flasch, Instagram hesabında 1999 Le Mans 24 Saat yarışını kazanan V12 LMR'nin bir resmiyle birlikte şu mesajı paylaştı: "Geri döndük, Daytona 2023."

Daytona'daki 2023 Rolex 24, mevcut DPi araçları yerini hibrit LMDh araçlarının almasının ardından düzenlenen ilk IMSA etkinliği olacak.

Bu, geçen hafta işaret edildiği gibi, 2000 Amerika Le Mans Serisi sezonunun sonunda V12 LMR'yi yarışlardan çekmesinden bu yana BMW'nin ilk üst düzey yarış spor otomobili üretme niyetini doğruladı.

Cuma günü BMW'den yapılan bir basın açıklamasında, onaylı dört LMP2 üreticisinden biri tarafından tedarik edilen bir şasiye üzerinde oluşturulacak yeni LMDh aracının, kendine özel stili ve Williams Advanced Engineering hibrit sistemiyle desteklenen motoruyla birlikte, "Daytona, Sebring ve Road Atlanta gibi prestijli tüm klasik yarışlarda, galibiyet için mücadele edeceği" belirtildi.

Sezonun sonunda BMW’nin Formula E'den ayrılmasını sonrasında bu, marka için en yüksek profilli çalışma olacak.

Flasch, "BMW büyük motor sporları sahnesine geri döndü. LMDh klasmanına girerken, BMW M Motorsport, 2023'ten itibaren dünyanın en ikonik dayanıklılık yarışlarının tamamını kazanmak için yapılacak mücadelenin tüm koşullarını sağlıyor.”

"Tamamen bu mücadelenin üstesinden gelmeye odaklanacağız. Bu konuda oldukça iyimseriz.”

"BMW'nin prototip yarışlarında başarılı bir geçmişi var. 1999'daki Le Mans zaferi unutulmazdı. Amacımız, bu hikayeyi M Power ile modern bir prototiple yeniden canlandırmak. Bu, BMW M Motorsport hayranlarını heyecanlandıracaktır.”

"LMDh konsepti, maksimum maliyet kontrolünü garanti eder ve BMW M için son derece önemli bir pazar olan Kuzey Amerika'daki IMSA serisi de dahil olmak üzere çok çeşitli olasılıklar sunar.”

"Hepimiz, LMDh kategorisine oldukça iyi ve verimli bir takımla dahil olmaya çok hevesliyiz." dedi.

Yapılan açıklamada, FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonasına veya Le Mans'a dönmekten bahsedilmedi.

BMW en son 2018/19 süper sezonunda GTE Pro bölümünde iki M8'le WEC'e katılmıştı ancak sezon sonunda yarışlardan çekildi.

BMW, GTLM'deki M8 ile IMSA'daki varlığını sürdürdü ancak odak noktalarını Michelin Dayanıklılık Kupası'nı da içeren dört dayanıklılık yarışına geri çevirdi.

Gelecek yıl GT3 araçlarının yerini GTD-Pro araçlar alması, GTLM'nin planlandığı gibi sona ermesinde önemli bir faktördü.

BMW M Motor Sporları Başkanı Mike Krack, "Motor sporları takımımızdaki herkes aynı motivasyonu paylaşıyor: Yarış pistindeki en güçlü rakibimize karşı kendimizi test etmek ve BMW'nin zaferlerini kutlamak istiyoruz.

"Bu nedenle, LMDh projesi bizim için gerçekten bir cesaret verici bir mesele ve tam olarak umduğumuz gibi bir mücadele olacak.”

“Bizi çok heyecan verici bir proje bekliyor. Daytona ve Sebring’de galibiyetler için mücadele edebilmek bizim için büyük bir motivasyon olacak. Yapmamız gereken çok iş var ama beklentilerimiz yüksek.” dedi.

LMDh programı için ortak takım ve sürücü kadrosu ise gelecek günlerde açıklanacak.

IMSA başkanı John Doonan, şimdiye kadarki açıklamalarından memnuniyet duyduklarını söyleyen IMSA Başkanı, daha fazla açıklama için heyecanlı olduğunu dile getirdi ve “LMDh ve IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonasının geleceği çok parlak.” dedi.