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IMSA Haberler

BMW, 2023 LMDh şasisini Dallara'nın hazırlayacağını açıkladı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

BMW, 2023 IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda mücadele edeceği prototip aracın şasisini Dallara'nın üreteceğini duyurdu.

BMW, 2023 LMDh şasisini Dallara'nın hazırlayacağını açıkladı

Dallara, LMDh prototip araçlarının temelini oluşturacak yeni nesil LMP2 şasilerini üretme hakkına sahip 4 üreticiden birisi.

Bu açıklamayla BMW, Dallara'nın ikinci LMDh projesi olacak. Geçen ay yapılan açıklamada, Dallara'nın yeni IMSA döneminde General Motors markası Cadillac ile işbirliğine devam edeceği duyurulmuştu.

BMW M GmbH Patronu Markus Flasch, "Dallara'da, motor sporlarındaki tutkumuzu, profesyonelliğimizi ve büyük tutkumuzu paylaşan ve 2023'ten itibaren tıpkı bizim gibi BMW M Motorsport tarihinde yeni bir başarı hikayesi yazma hedefine tamamen bağlı olan LMDh projemiz için bir ortak bulduğumuz için mutluyuz."

"Mümkün olan tüm şasi partnerleriyle konuştuktan sonra, Dallara'da karar kılmamızın nedeni tüm uzmanlığı ve deneyimiyle BMW M Motorsport ile birlikte çalışma konusundaki hevesiydi. O andan itibaren aramızda bir kimya oluştu." dedi.

Dallara'nın kurucusu ve şirketin başkanı Giampaolo Dallara, "BMW M Motorsport tarafından seçilmekten onur duyuyorum ve büyük bir heyecanla, bu yeni maceraya başlamayı sabırsızlıkla bekliyorum."

"1977'de BMW'de M1'i tasarlarken ve Lamborghini'ye danışmanlık yaparken çalışma fırsatı bulmuştum."

"Harika bir deneyimdi ve orada çok şey öğrendim. LMDh'de de aynı macerayı tekrarlamayı umuyorum." dedi.

BMW'nin projesinin başında, daha önce 2000'lerde Dallara ile Maserati MC12 GT1 spor araç projesinde çalışan Maurizio Leschiutta yer alacak.

Yeni BMW LMDh aracı ve kullanacağı motor hakkında daha fazla teknik detay açıklanmadı. Yapılan açıklamada ayrıca testlerin 2022'de başlayacağı duyuruldu.

BMW'nin bu araçla Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda da mücadele etme şansı olacak ancak Alman üretici şu ana kadar sadece IMSA'da yarışacağını vurguladı.

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Cadillac, 2023 yılında WEC ve IMSA'nın LMDh sınıfında yarışacak!

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