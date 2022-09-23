BMW 2023 IMSA sürücülerini ve LMDh renk düzenini tanıttı

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Bu isimlere Michelin Endurance Cup yarışlarında ise IndyCar yarış galibi ve son dönemde adı sıkça Formula 1 için anılan Colton Herta katılacak.

De Phillippi ve Yelloly, BMW M Hybrid V8'lerden birisi kullanırken diğer fabrika aracını Eng ve Farfus kullanacak.

BMW'nin iki LMDh aracının numaraları, GT serisinde de kullandığı 24 ve 25 olacak.

Dört tam sezon pilotu arasında Phillippi, 2018-21 yılları arasında BMW M8 GTE programının temel dayanağı olan IMSA'da en fazla deneyime sahip isim. Philippi aynı zamanda, BMW'nin 2022'deki tam sezon mücadele eden ekibinin bir parçası ve GTD Pro sınıfında #25 M4 GT3'ü vatandaşı John Edwards ile paylaşıyor.

Phillippi'nin takım arkadaşları Yelloly, Eng ve Farfus da önceden IMSA'da yarış tecrübesine sahipler ve üçlü en son bu yılın başlarında Rolex 24 ve Sebring'deki yarışlarda fabrika takımına katıldılar. Farfus daha sonra Haziran ayında Watkins Glen enduro için IMSA'ya geri dönerek Phillippi ve Edwards'a katıldı.

Farfus ve Eng ayrıca, BMW'nin artık üretimi durdurulan M8 GTE ile 2018/19'da WEC'de bazı yarışlara katıldılar.

BMW M Hybrid V8'i test eden ancak yeni kadroda duyurulmayan pilotlar iki kez DTM şampiyonu Marco Wittmann, DTM şampiyona lideri Sheldon van der Linde ve Rene Rast'tı. Ancak bu isimler, BMW 2024'te WEC'e geçtiğinde takıma katılabilirler.

BMW, yeni LMDh aracını ilk olarak Avrupa'da piste çıkarmasının ardından geçen hafta Sebring'de test etmeye başladı. BMW'nin daha önce DTM'de kullandığı doğal emişli biçimde çalışan turboşarjlı bir V8 motora sahip LMDh makinesi, 1 Ekim'de Petit Le Mans'daki IMSA finalinde gösterime sunulacak.

Renk düzeni tanıtıldı

BMW M Hybrid V8 livery Photo by: BMW

BMW ayrıca LMDh aracı için son renk düzenini Perşembe gecesi Los Angeles'taki Petersen Müzesi'nde düzenlenen özel bir etkinlikte sergiledi. Daha önceki testlerde araç, kamuflajlı piste çıkmıştı.

BMW Group Designworks tarafından tasarlanan bu tasarım, BMW M bölümünün ünlü renklerini ve "böbrek" ızgarasının etrafındaki aydınlatma sistemini içeriyor.

Renk düzeninde siyah olarak görülen yerler, karbon fiber haliyle kalacak. BMW bu şekilde, boyalı haline göre %20-30 oranında ağırlık tasarrufu yapacağını düşünüyor.

BMW'nin IMSA'daki fabrika takımı partneri RLL olmaya devam edecek.

2024'teki WEC katılımında ise Audi ile yollarını ayıracak WRT fabrika takımı olarak çalışacak.

BMW M Hybrid V8 livery Photo by: BMW