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IMSA Haberler

BMW, 2023 IMSA sezonunda mücadele edeceği LMDh aracını tanıttı!

BMW, 2023 IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nda mücadele edeceği Dallara LMP2 tabanlı LMDh prototipini tanıttı.

Rachit Thukral
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
BMW M LMDh car
BMW M LMDh car
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Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
2/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
3/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
4/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
5/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M LMDh car
BMW M LMDh car
6/9

Fotoğraf: BMW

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
7/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
8/9

Fotoğraf: BMW AG

BMW M Hybrid V8
BMW M Hybrid V8
9/9

Fotoğraf: BMW AG

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BMW'nin yeni LMDh aracının örtüsü bugün itibariyle kaldırıldı. Bu gösterişli araç, önümüzdeki sezondan itibaren Cadillac, Acura ve Porsche ile beraber IMSA WeatherTech Sporscar Şampiyonası'nın yeni GTP sınıfında yarışacak. 

Bu sınıfa 2024 yılında Lamborghini de eklenecek. 

Yeni araç, BMW ile özdeşleşen geniş bir ızgara tasarımına sahip ve araç büyük oranda mavi/beyaz renklerden oluşuyor.

BMW M Hybrid V8

BMW M Hybrid V8

Fotoğraf: BMW AG

Tabii ki bu renk düzeni nihai değil ve ana tasarım yılın ilerleyen bir noktasında sergilenecek.

BMW araca "BMW M Hybrid V8" adını veriyor ve bu da aracın hibrit ünitesiyle birleştirilen sekiz silindirli bir motora sahip olacağını gösteriyor.

BMW, motorla ilgili nihai ayrıntıları henüz açıklamadı ancak motorun, marka tarafından sonlandırılan DTM fabrika programından geliştirildiği anlaşılıyor.

Daha önce açıklandığı üzere BMW'nin IMSA'daki fabrika LMDh programını Rahal Latterman Lanigan Racing yönetecek.

BMW, 2024 yılında Le Mans 24 Saat'e katılmayı da düşünüyor ancak bugünkü duyura buna dair herhangi bir bilgiye yer verilmedi.

Münih merkezli üretici, yakında Amerika'da M Hybrid V8'i pist üstünde test etmeye başlayacak fakat kesin program daha sonra belli olacak.

BMW M Hybrid V8

BMW M Hybrid V8

Fotoğraf: BMW AG

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