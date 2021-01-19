BMW, 2021 IMSA programında küçülmeye gitti

Aylardır BMW'nin IMSA programında küçülmeye gideceğine dair söylentiler vardı ve Alman üretici bugün yaptığı açıklamada, Rahal Letterman Lanigan Racing tarafından yönetilen iki M8 GTE aracıyla beraber sadece dört dayanıklılık yarışına katılacağını doğruladı.

Bu, BMW'nın sadece Daytona 24 Saat, Sebring 12 Saat, Watkins Glen 6 Saat ve Petit Le Mans'da yarışacağı anlamına geliyor.

Şu anda GT Le Mans sınıfında fabrika ekibi tarafından yönetilen iki Corvette C8 GTE'ye ek olarak WeatherTech Racing Racing tarafından yönetilen bir Porsche 911 RSR-19 yer alacak.

Ayrıca Risi Competizione de bir Ferrari 488 GTE ile mücadele edecek.

BMW'nin #24 aracını John Edwards, Augustos Farfus, Jesse Krohn ve Marco Wittmann kullanacak.

#25 araçta ise Bruno Spengler, Philipp Eng ve Connor de Philippi üçlüsüne eski F1 pilotu Timo Glock katılacak.

İlk kez Daytona'da yarışacak olan 38 yaşındaki Glock, "Daytona'da beni nelerin beklediğini görmek için heyecanlıyım. Çünkü hem pist hem de BMW M8 GTE benim için tamamen yeni olacak." dedi.

Bu yılki Daytona 24 Saat'in LMP2 sınıfında temsilcimiz Salih Yoluç, Racing Team Turkey ile mücadele edecek.