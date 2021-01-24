AXR Cadillac'ın cezası sonrası pole Mazda'ya geçti

Dün gerçekleştirilen sıralama turlarında pole pozisyonu 1:34.311 yapan Action Express Racing Cadillac'ın olmuştu. Brezilyalı eski F1 pilotu Felipe Nasr'ın bu turu, 1:34.442 yapan Oliver Jarvis'in Mazda'sından 0.131 saniye daha iyiydi.

Ancak Nasr'ın bu eforu boşa çıktı. Çünkü araç, seans sonrasında yapılan teknik kontrollerden geçemedi.

Yapılan açıklamaya göre araç ağırlığı, belirtilen kuralların altındaydı.

Şimdi pole pozisyonu griddeki tek Mazda'ya geçerken, ilk çizgiye Loic Duval, Sebastien Bourdais ve Tristan Vautier üçlüsünün paylaştığı #5 JDC-Miller Motorsports Cadillac çıktı. Vautier'in en iyi derecesi, Mazda'dan 0.043 saniye yavaştı.

Ceza alan #31 Cadillac ise yarışa DPi sınıfında altıncı sıradan başlayacak.