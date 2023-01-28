Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı

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Antrenmanlarda iyi bir tur atarak GT sınıfında zaman çizelgesinin zirvesine yerleşen Auer, sadece birkaç dakika sonra 1. Virajdan çıkarken #57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3'ünün kontrolünü kaybetti ve pit çıkışını yarış pistinden ayıran 2. Virajın yakınındaki beton duvara kafa üstü çarptı.

Kaza yaklaşık 20 dakikalık bir kırmızı bayrak periyoduna neden oldu ve bu süre içinde Auer araçtan çıkarıldı. Fotoğrafçıların gözlemlerine göre, bu işlem sırasında takla kafesi kesilerek açıldı.

Hastaneye nakledilen Auer'in bilincinin açık olduğu ancak sırt ağrısından şikâyetçi olduğu bildirildi.

AMG Motorsport daha sonra sosyal medyada şu açıklamayı yaptı "Daytona'dan güncelleme: Lucas Auer'in belinde bugünkü Rolex24 antrenman seansında meydana gelen kazanın ardından kırık oluştu. Luggi'ye tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz!"

Winward Mercedes'te meydana gelen önemli hasar, yedek bir şasinin gerekli olduğu anlamına geliyor.

Bu konuda da açıklama yapankAMG, takımın Teksas'taki üssünden yeni bir aracın gönderildiğini ve Auer'in yerini alacak ismin yakında açıklanacağını duyurdu.