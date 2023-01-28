Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Uygulamalarımızı indirin
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Biletler TV İlanlar MULTIVERSE
Önceki / Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı Sonraki / Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu
IMSA / Daytona 24 Saat Haberler

Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı

Mercedes sürücüsü Lucas Auer, Daytona 24 Saat antrenman seansında yaptığı büyük kazanın ardından belinden sakatlandı ve hafta sonundan çekildi.

Heiko Stritzke
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
Auer antrenman seansında kaza yaptı ve belinden sakatlandı
Haberi dinle

Antrenmanlarda iyi bir tur atarak GT sınıfında zaman çizelgesinin zirvesine yerleşen Auer, sadece birkaç dakika sonra 1. Virajdan çıkarken #57 Winward Racing Mercedes-AMG GT3'ünün kontrolünü kaybetti ve pit çıkışını yarış pistinden ayıran 2. Virajın yakınındaki beton duvara kafa üstü çarptı.

Kaza yaklaşık 20 dakikalık bir kırmızı bayrak periyoduna neden oldu ve bu süre içinde Auer araçtan çıkarıldı. Fotoğrafçıların gözlemlerine göre, bu işlem sırasında takla kafesi kesilerek açıldı.

Hastaneye nakledilen Auer'in bilincinin açık olduğu ancak sırt ağrısından şikâyetçi olduğu bildirildi.

AMG Motorsport daha sonra sosyal medyada şu açıklamayı yaptı "Daytona'dan güncelleme: Lucas Auer'in belinde bugünkü Rolex24 antrenman seansında meydana gelen kazanın ardından kırık oluştu. Luggi'ye tam ve hızlı bir iyileşme diliyoruz!"

Winward Mercedes'te meydana gelen önemli hasar, yedek bir şasinin gerekli olduğu anlamına geliyor.

Bu konuda da açıklama yapankAMG, takımın Teksas'taki üssünden yeni bir aracın gönderildiğini ve Auer'in yerini alacak ismin yakında açıklanacağını duyurdu.

 

paylaşım
yorumlar
Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı
Önceki haber

Aitken, Wiliams'la yollarını ayırdı
Sonraki haber

Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu

Grosjean, Lamborghini'de olmaktan mutlu
Lucas Auer Daha fazlası
Lucas Auer
Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı Lausitzring
DTM

Lausitzring DTM: Auer, van der Linde'yi geride tutarak pole pozisyonunu aldı

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu Assen
DTM

DTM Assen: Auer, Lawson'ın baskısına rağmen kazandı, Albon beşinci oldu

Auer ve BMW, birlikte geçen bir sezon ardından yolları ayırma kararı aldı
DTM

Auer ve BMW, birlikte geçen bir sezon ardından yolları ayırma kararı aldı

Son Haberler

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak
Formula 1 Formula 1

Ferrari, Bahreyn GP öncesi 1000 pit stop antrenmanı yapacak

Ferrari araç operasyonları şefi Diego Ioverno, pit stoplarda rotasyon sisteminin yeterince iyi işlemediğini, bunun için çalışanları sıkı bir eğitimden geçirdiklerini söyledi.

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"
Formula 1 Formula 1

Krack: "Alonso'nun Aston Martin'e gelmesi, takımın 'dinamiğini' değiştirdi"

Aston Martin takım patronu Mike Krack, Sebastian Vettel'in takımı 'farklı bir seviyeye' taşımasının ardından Fernando Alonso'nun takımı 'daha da ileriye' taşıyacağından emin.

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"
Formula 1 Formula 1

Wolff: "Mercedes, başarılı bir takıma sahip olduğu sürece F1'den ayrılmayacak"

Mercedes patronu Toto Wolff, kazanmaya ya da iyi sonuçlar almaya devam ettikleri sürece sporda kalmayı sürdüreceklerini söyledi.

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"
Formula 1 Formula 1

Vasseur: "Sürücü kontratlarından daha önemli meselelerimiz var"

Frederic Vasseur, 2023 sezonunun başladığı bu aşamada sürücü pazarı hakkında istemiyor: Ferrari takım patronu, iki sürücünün 2024 sonunda sona erecek olan sözleşmelerini yeniden tartışmak için acele etmeyeceğini söyledi.

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.