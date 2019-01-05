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IMSA / Daytona 24 / Son dakika

Alonso: 2. Rolex 24 Saat mücadelemde kazanmak istiyorum

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Alonso: 2. Rolex 24 Saat mücadelemde kazanmak istiyorum
Ekleyen:
Çeviren: Abdullah Çelik, Şef Editör
5 Oca 2019 11:23

İki kez Formula 1 şampiyonu ve 2018 Le Mans 24 Saat yarış galibi olan Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing ile katılacağı 2. Daytona 24 Saat yarışı deneyiminde hedefinin kazanmak olduğunu söyledi.

Alonso, 2019 Daytona 24 Saat yarışı öncesinde dün ilk defa Cadillac DPi-V.R aracıyla testi öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı.

Wayne Taylor Racing'de Jordan Taylor ve Renger van der Zarde ve Kamui Kobayashi ile takım arkadaşı olacak olan Alonso, "Beklentiler yüksek ancak bakalım testin sonunda ne olacak. Bu sene, geçen seneye göre çok daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum."

"Geçen sene öğrendiğimiz deneyimleri bu sene kullanacağız. Trafik yönetimi, yakıt tasarrufu, Amerika'daki güvenlik aracı periyodunun çalışma şekli gibi konularda daha dikkatli olacağız. Deneyimlerimiz bize fayda sağlayacak. Bu sene yarışa yaklaşımımızda değişiklik olacak."

"Geçen seneki yarış, tamamen Le Mans için hazırlık çalışmasıydı. Bu sene ise kazanmak için buradayız."

"Geçen sene, hayatımdaki ilk dayanıklılık yarışıydı. İlk defa kapalı kokpitli bir yarış aracı sürüyordum. Şimdi her şeyden daha fazla keyif alıyorum. Şu ana kadar her şey harikaydı. Bu seneki hedefimiz kesinlikle daha rekabetçi olmak. İyi bir pozisyonda olabileceğimiz için mutluyum."

"Geçen sene de burada yarışırken kendimden emindim ancak bu takımdaki ortam, geçmişte elde ettikleri başarı, profesyonellikleri, her seansa yaklaşımları daha güvende olmamı sağlıyor."

"Bu takım ile, geçen seneye kıyasla daha rekabetçi bir ortamdayım. 24 saat yarışlarının nasıl çalıştığını, neler olacağını tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden sakin olmalı ve yarıştan mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışmalıyız." dedi.

Dünkü testlerde 77 numaralı Mazda Team Joest ekibi Oliver Jarvis, Tristan Nunez, Timo Bernhard ve Rene Rast en hızlı isim olurken, Alonso'nun ekibi 2. hızlı zamanı kaydetti.

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Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
1/10

Fotoğraf: Fernando Alonso

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
2/10

Fotoğraf: Michelin Sport

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
3/10

Fotoğraf: Michelin Sport

Kamui Kobayashi, Fernando Alonso, Renger van der Zande, Jordan Taylor

Kamui Kobayashi, Fernando Alonso, Renger van der Zande, Jordan Taylor
4/10

Fotoğraf: Brian Cleary

Renger van der Zande, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor

Renger van der Zande, Fernando Alonso, Kamui Kobayashi, Jordan Taylor
5/10

Fotoğraf: Brian Cleary

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
6/10

Fotoğraf: Fernando Alonso

Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
7/10

Fotoğraf: Michelin Sport

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
8/10

Fotoğraf: Michelin Sport

Rubens Barrichello, JDC/Miller Motorsports, Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Rubens Barrichello, JDC/Miller Motorsports, Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
9/10

Fotoğraf: Michelin Sport

Rubens Barrichello, JDC/Miller Motorsports, Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing

Rubens Barrichello, JDC/Miller Motorsports, Alex Zanardi, BMW Team RLL, Fernando Alonso, Wayne Taylor Racing
10/10

Fotoğraf: Fernando Alonso

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Bu Haber Hakkında

Seri IMSA
Etkinlik Daytona 24
Pilotlar Fernando Alonso Şimdi al , Jordan Taylor
Takımlar Wayne Taylor Racing
Editör Charles Bradley

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