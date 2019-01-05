Alonso: 2. Rolex 24 Saat mücadelemde kazanmak istiyorum

Alonso, 2019 Daytona 24 Saat yarışı öncesinde dün ilk defa Cadillac DPi-V.R aracıyla testi öncesinde basın toplantısında soruları cevapladı.

Wayne Taylor Racing'de Jordan Taylor ve Renger van der Zarde ve Kamui Kobayashi ile takım arkadaşı olacak olan Alonso, "Beklentiler yüksek ancak bakalım testin sonunda ne olacak. Bu sene, geçen seneye göre çok daha iyi durumda olduğumu düşünüyorum."

"Geçen sene öğrendiğimiz deneyimleri bu sene kullanacağız. Trafik yönetimi, yakıt tasarrufu, Amerika'daki güvenlik aracı periyodunun çalışma şekli gibi konularda daha dikkatli olacağız. Deneyimlerimiz bize fayda sağlayacak. Bu sene yarışa yaklaşımımızda değişiklik olacak."

"Geçen seneki yarış, tamamen Le Mans için hazırlık çalışmasıydı. Bu sene ise kazanmak için buradayız."

"Geçen sene, hayatımdaki ilk dayanıklılık yarışıydı. İlk defa kapalı kokpitli bir yarış aracı sürüyordum. Şimdi her şeyden daha fazla keyif alıyorum. Şu ana kadar her şey harikaydı. Bu seneki hedefimiz kesinlikle daha rekabetçi olmak. İyi bir pozisyonda olabileceğimiz için mutluyum."

"Geçen sene de burada yarışırken kendimden emindim ancak bu takımdaki ortam, geçmişte elde ettikleri başarı, profesyonellikleri, her seansa yaklaşımları daha güvende olmamı sağlıyor."

"Bu takım ile, geçen seneye kıyasla daha rekabetçi bir ortamdayım. 24 saat yarışlarının nasıl çalıştığını, neler olacağını tahmin etmenin ne kadar zor olduğunu biliyorum. Bu yüzden sakin olmalı ve yarıştan mümkün olan en iyi sonucu almaya çalışmalıyız." dedi.

Dünkü testlerde 77 numaralı Mazda Team Joest ekibi Oliver Jarvis, Tristan Nunez, Timo Bernhard ve Rene Rast en hızlı isim olurken, Alonso'nun ekibi 2. hızlı zamanı kaydetti.