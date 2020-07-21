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IMSA / Son dakika

Acura, Penske IMSA ortaklığının sona erdirdi

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Acura, Penske IMSA ortaklığının sona erdirdi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
21 Tem 2020 17:04

Acura, IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'ndeki DPi programını yönetmesiiçin Team Penske ile yaptığı özel ortaklığın 2020 sezonunun ardından sona ereceğini duyurdu.

Efsanevi IndyCar ve NASCAR takımı Penske, 2017 yılında IMSA'nın en üst sınıfında Oreca tabanlı Acura ARX-05'i yönetmesi için üç yıllık bir anlaşma yapmıştı ve araç ilk kez ertesi yılki Daytona 24 Saat'te piste çıktı.

Ortaklık, 2018 yılındaki Mid-Ohio'da ilk zaferini aldı ve o sezonki tek başarı buydu. Geçen yıl Juan Pablo Montoya ve Dane Cameron, üç yarış kazanarak şampiyon oldular.

Acura'nın duyurusu DPi programının tamamen sona erdiği anlamına gelmiyor, ancak duyuruda ARX-05'lerin 2021'de yarışıp yakışmayacağından bahsedilmedi.

Honda Performans Gelişim şefi Ted Klaus şunları söyledi: “Acura ve HPD'deki herkes adına, Team Penske'ye ARX-05 ile ilgili inanılmaz çabaları ve etkileyici sonuçları için teşekkür ediyoruz."

Acura'nın duyurusu, koronavirüs nedeniyle sekteye uğrayan 2020 IMSA sezonuna yaptıkları zorlu başlangıcın hemen arkasından geliyor.

Team Penske tarafından yönetilen otomobillerin hiçbiri, sezonun ilk üç yarışında podyum alamadı.

#7 Acura Team Penske Acura DPi, DPi: Helio Castroneves, Ricky Taylor

#7 Acura Team Penske Acura DPi, DPi: Helio Castroneves, Ricky Taylor

Photo by: Jake Galstad / Motorsport Images

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Seri IMSA
Takımlar Team Penske
Editör Jamie Klein

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