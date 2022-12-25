Acura, IMSA aracının gelişiminde Honda'nın F1 mühendisleriyle işbirliği yapmış

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Daha önce F1'de Mercedes motorlarının tasarlanmasında görev alan çalışan Salters, Honda Performance Development'ın başkanı David Salters, Japonya'da F1 programını yürüten HRC çalışanlarıyla işbirliği içinde olduklarını söylüyor.

Salters, "HRC'deki meslektaşlarımızla birlikte çalışıyoruz, bu oldukça özel ve gerçek bir ayrıcalık."

"HPD'de birçoğumuz elektrifikasyon konusunda deneyim sahibiyiz, yine de sürekli olarak grubu büyütmeye çalışıyoruz, bu nedenle enerji yönetimi ve bu tür şeyleri öğrenmek için bazı çalışanları F1 programında görevlendirdik."

"Umarım bunun faydalarını göreceğiz, gruplarımızdan birine liderlik eden çok zeki bir adamımız var, Japonya'da yaşamaya gitti ve F1 programına dahil oldu."

"F1'deki meslektaşlarımızla birlikte çalışabilecek kadar şanslıyız, düzenli görüşmeler yapıyoruz ve enerji yönetimi, hibridizasyon, elektrifikasyon gibi konularda önemli yardımlar alıyoruz."

"Dürüst olmak gerekirse bu görüşmeler çok keyifli geçiyor, şirketiniz farklı şeylere yatırım yaptıkça farklı faydalar elde ettiğinizi göstermenin de güzel bir yolu." dedi.

#60 Meyer Shank Racing W/Curb-Agajanian, Acura ARX-06, GTP: Colin Braun, Tom Blomqvist, #963 Porsche Penske Motorsport, Porsche 963, GTP: Dane Cameron, Felipe Nasr, Matt Campbell Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images

Geçen hafta Daytona'da yapılan sezon öncesi testler sırasında aracın frenleme esnasında helikopter sesine benzeyen bir ses çıkarttığı görüldü; bu, BMW, Cadillac ve Porsche gibi rakiplerinden belirgin bir şekilde farklı.

Bu sese yönelik konuşan Salters, "Freddie Mercury'nin söylediği gibi: 'Bu bir tür sihir'! Tahmin edebileceğiniz gibi her türlü şeyi yapmaya çalışıyoruz, bu arabaların eğlencesi de bu -onlar geleceği temsil ediyorlar ve oldukça havalılar."

"Fren esnasında aküyü şarj etmek için enerji kazanımı yapmaya çalışıyoruz, bu sırada motor freni de yapıyor ve kablolu fren sistemini yönetiyoruz, tüm bunlar görünüşe göre garip bir ses çıkarıyor."

"Güç aktarma organlarının salınım yapmasını istemezsiniz, dolayısıyla bunları yaparken parçalara zarar vermeyecek şekilde her şeyi programlamanız gerekir."

"Tüm bunlar bir araya geldiğinde, motor freni, enerji kazanımı ve araç yönetiminin elektrikle birlikte virajda birleşmesi bu sesi çıkarıyor -ki bu iyi bir şey! Oldukça havalı, değil mi?"

"Burada oturup bunun kasıtlı olduğunu iddia etmek isterdim ama yarı kasıtlı. Sesin tek sebebi virajdaki enerji yönetimimiz, muhtemelen zamanla değişecek. Hiçbir şeyi kırmadığımızdan emin olmaya çalışıyoruz." dedi.