Acura, ARX-06 LMDh aracını tanıttı

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Temmuz ayında Le Castellet'te bir test gerçekleştiren Acura, o testte kamuflaj kaplamalı bir araç kullanmış ve kamuoyu ile paylaştığı fotoğrafların sayısını sınırlı tutmuştu.

Testin ardından yaklaşık bir ay boyunca beklemeyi tercih eden üretici, Çarşamba günü ise yeni ARX-06'nın ilk detaylı fotoğraflarını paylaştı. Araç, çoğunlukla beyaz bir renk paletiyle kaplanmış vaziyette. Cuma günü Kaliforniya'da gerçekleşecek Monterrey Car Week'te ise araç ilk kez görüşe çıkacak.

Oreca tabanlı araç, Honda Performans Departmanı bünyesinde tasarlanan, 2.4 litrelik çift turbo V6 motora sahip.

Acura, bunun dayanıklılık yarışları için ürettikleri en küçük hacimli motor olduğunu, şampiyonluk kazanan son araçları ARX-05 DPI'e güç veren 3.5 litrelik V6 motora göre biraz gerilediklerini, ancak yine de arka akslara verilen gücün 500 kW'lık performans hedefini karşıladığını söyledi ve ağırlık merkezini alçaltmak için 90 derecelik bir V açısına sahip olduklarını da belirtti.

Güç ünitesi, Xtrac, Bosch ve Williams Advanced Engineering tarafından ortaklaşa inşa edilen özel hibrit sistemle eşleştirilecek.

Acura, otomobilin dış tasarımının, HPD aero mühendisleri ve şasi üreticisi Oreca'dan oluşan bir ekip olan Los Angeles'taki Tasarım Stüdyosu tarafından ortaklaşa tamamlandığını da açıkladı. Tasarım sürecinde sürücülerin geri bildirimleri de dikkate alındı, örneğin dikiz aynasının konumu, bir VR başlığı üzerinde yapılan bir test çalışmasının ardından aerodinamiği ve görünürlüğü iyileştirecek şekilde ayarlandı.

HPD'nin ARX-06 güç ünitesi ekibinin lideri Pierre Descamps, "IMSA ve ACO tarafından tanıtılan yeni düzenlemelerin bizlere sunduğu meydan okumayı kabul ettik ve rekabetçi çözümler olduğuna inandığımız birçok geliştirmeye imza attık."

"İçten yanmalı motorun tasarımında yepyeni bir yol izledik. Hâlâ bir V6 kullanıyoruz, ki bu elbette Honda'nın güçlü olduğu bir alan, ancak elektrikli MGU ve bataryalardan en iyi şekilde yararlanacağına inandığımız birkaç yeni unsur ekledik."

"Yeni motorumuz, kuralların belirlediği maksimum 10.000 rpm'ye kadar devir yapacak, bu yüzden aynı zamanda harika bir ses çıkarıyor!"

Yeni ARX-06, önümüzdeki sezondan itibaren GTP sınıfında Meyer Shank Racing ve Wayne Taylor Racing tarafından kampanyaya kullanılacak.

An itibariyle şampiyonluk savaşında yalnızca MSR ve WTR bulunuyor, bu da Acura'nın DPi kurallarının son sezonunda şampiyonluğa ulaşmasını garantilemekte.

Acura, mevcut DPi rakibi Cadillac'ın yeniden form yakalaması ve seriye katılacak Porsche ve BMW'in rekabetçi olması ihtimalini hesaba katarak, gelecek yıl birden fazla markaya karşı rekabet etme fırsatını dört gözle beklediklerini söyledi.

Acura ARX-06 Photo by: Acura

Acura'nın test programı hakkında ise detaylı bir açıklama yok, takım yalnızca, 2023 sezonuna hazırlanmak için "24 saatlik simülasyonlar" planladığını söyledi.

HPD Başkanı ve Teknik Direktörü David Salters, "Biz HPD'yiz - yarışıyoruz, mühendislerimizi ve teknolojimizi yarıştıkça geliştiriyoruz."

"Geçmişten günümüze uzanan, inanılmaz ve benzersiz bir yarış mirasına sahibiz. Acura ve Honda'nın Kuzey Amerika yarış organizasyonu olarak yaptığımız şey bu."

"IMSA'nın en üst sınıfında, Porsche, BMW ve GM ile yarışmanın mücadelesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bunun bizim için büyük bir adım olduğunun çok farkındayız. Öğrenecek çok şeyimiz var, bu yüzden yarışıyoruz."

"Yeni Acura ARX-06'da Indy ödüllü teknolojimiz, Honda Formula 1 teknolojisi ve Rolex 24 Saat teknolojisinin unsurları var."

"Bu, HPD'nin mühendislerinin geliştirdiği, test ettiği ve doğruladığı birinci sınıf simülasyon, tasarım, geliştirme ve üretim teknolojileri kullanılarak elde edildi. Bundan gurur duyuyoruz. Şimdi zorlu 24 saatlik simülasyonlar da dahil olmak üzere zorlu bir süreç başlıyor. Amacımız, performansımızı her yönüyle nasıl en üst düzeye çıkaracağınızı öğrenmek.” dedi.