Acura ARX-06 LMDh aracı ilk testini gerçekleştirdi
202'te IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın yeni GTP sınıfında mücadele edecek olan Acura ARX-06 LMDh otomobili ilk kez piste çıktı.
DPi selefi ARX-05 gibi Oreca ortaklığıyla ortaya çıkan LMP2 tabanlı prototip, Temmuz ayının başında ilk kez çalıştırılmıştı. Cuma günü ise ARX-06, Fransız üreticinin Le Castellet'teki üssünün yakınında ilk testini gerçekleştirdi.
Acura fabrika takımı sürücüsü Ricky Taylor ve iki kez IMSA şampiyonu Matt McMurry, aracın aerodinamiğini ve kaportasını gizlemek için siyah-beyaz bir kamuflajla kaplanan ARX-06 ile pisttelerdi.
Bu, Porsche 963 ve Cadillac'ın henüz isimlendirilmeyen aracının ardından, piste çıkan üçüncü LMDh otomobili oldu. BMW M Hybrid V8 de bu ayın sonlarına doğru pistte olacak.
3-5 Ekim'de Michelin Raceway Road Atlanta'da ve 6-7 Aralık'ta Daytona International Speedway'de yapılması planlanan IMSA onaylı testlerden önce Amerika'da piste çıkmak da dahil olmak üzere yeni Acura prototipi için tam bir özel test programı izlenecek.
Porsche ve Cadillac, IMSA ve WEC'den yürütecekleri ikiz programları için hazırlıklarını hızlandırırken, şu anda Sebring'de bir grup testi düzenliyorlar.
Acura ARX-06 LMDh
Photo by: Acura
Honda'nın yüksek performanslı markası Acura, önümüzdeki yıl LMDh döneminin başlangıcında Wayne Taylor Racing ve Meyer Shank ile ilişkisini sürdürecek.
Acura, hem 2019'da hem de 2020'de Team Penske ile DPi unvanlarını kazandı, ayrıca son iki Daytona 24 Saat yarışında da sırasıyla WTR ve MSR ile galip geldi.
Ağustos ayındaki Road America yarışının ve 1 Ekim'de Atlanta'da yapılacak olan ve şu anki ARX-05'in veda edeceği Petit Le Mans'ın ardından bu sezon sadece iki DPi yarışı daha yapılacak.
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