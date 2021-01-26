Acura, 2023'te LMDh prototipi ile IMSA'da yer almaya devam edecek

Son iki yıldır IMSA'da sürücüler, takımlar ve üreticiler şampiyonluğunu kazanan marka, LMDh sınıfına olan ilgisini zaten ortaya koymuştu ve devam etmelerine kesin gözle bakılıyordu.

Resmi açıklama bugün itibariyle geldi.

Açıklamada Acura Motorsports'un, 2023 yılıyla birlikte IMSA Weathertech Sportscar Şampiyonası'nın Le Mans Daytona Hybrid (LMDh) sınıfında mücadele edeceğine yer verildi.

Şimdiye kadar Porsche ve Audi bu sınıfta yer almaya olan isteklerini ortaya koydular. Bu iki üretici WEC, Le Mans ve IMSA'ya odaklanırken, Acura sadece IMSA'ya odaklanacak.

Üç sezonluk Acura Team Penske ortaklığı, başarılarla geçen ikinci yılın ardından feshedilmişti. Şimdi iki ARX-05 aracını Meyer Shank Racing ve Wayne Taylor Racing yönetiyor.

Acura LMDh ekipleriyle ilgili herhangi bir duyuru yapılmamasına rağmen, MSR'nin eş sahibi Michael Shank, "Ekip olarak bizim için çok heyecan verici bir haber ve paketlerinin neye benzeyeceğini görmek için sabırsızlanıyorum. " dedi.

LMDh konsepti, IMSA ve Automobile Club de l'Ouest (ACO) arasında paylaşılan bir platform olacak.

LMDh, maliyet anlamında sınırlı bir araca dayanıyor ve LMDh şasisi, onaylı üreticiler olan Dallara, Ligier, Multimatic ve ORECA tarafından inşa edilecek. Her otomobil üreticisi kendi markalı motorunu ve üstyapısını geliştirmekte özgür olacak.