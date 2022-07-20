Acura, 2023 ARX-06 LMDh aracı ile ilk testini tamamladı

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Geçen haftanın başlarında Le Castellet'teki ilk deneme sürüşünü gerçekleştiren Oreca LMP2 tabanlı araç, 16-17 Temmuz'da eski Fransız Grand Prix mekanının etrafında sürüldü ve Honda, sürüşten "memnun" kaldıklarını açıkladı.

Hem Wayne Taylor Racing sürücüsü Ricky Taylor, hem de Honda Performance mühendisi/sürücüsü Matt McMurry, Paul Ricard'daki sürüşün ardından ARX-05'in halefini test etmek için tekrar çağrıldı.

Hibrit motorlu ARX-06, IMSA'nın 2023'teki yeni GTP sınıfında Cadillac, Porsche ve BMW'nin yeni LMDh araçlarına karşı yarışacak ve ayrıca FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nın Hypercar sınıfında yarışabilecek.

HPD Başkanı ve Teknik Direktörü David Salters, "Elbette henüz erken ancak geçen hafta Paul Ricard'da yapılan ilk deneme sürüşünden ve bu hafta sonu iki gün boyunca -hem gece hem de gündüz- yapılan sürüşlerin sonuçlarından oldukça memnun olduğumuzu söylemeliyim."

"Oreca, HPD, Wayne Taylor ve Meyer Shank organizasyonlarındaki ekibimizde yer alan herkes, bu ilk sürüşlere hazırlanmak için olağanüstü bir şekilde birlikte çalıştı. Şimdi ise asıl zor iş başlıyor.” dedi.

Cadillac, Porsche ile ortak ilk testini tamamladı

Cadillac LMDh Photo by: Cadillac Communications

Acura'nın şu anki IMSA rakibi Cadillac ise Sebring International Raceway'de henüz adı açıklanmayan LMDh aracıyla ilk tam testini tamamladı.

Pisti yeni Porsche 963 ile paylaşan Cadillac, iki veya daha fazla üretici arasında gerçekleştirilen ilk grup seansında beş günlük kapsamlı bir sürüş tamamladı.

Sürüş sırasında aracı ilk kullanan Chip Ganassi sürücüsü Earl Bamber'a, Cadillac sürücüleri Sebastien Bourdas, Renger van der Zande ve Alex Lynn katıldı.

Şu anda DPi sıralamasında en iyi Cadillac sürücüsü Bourdais, “Yeni Cadillac LMDh'yi Sebring'de keşfetmek çok heyecan verici bir deneyimdi."

"Araç sadece güzel değil, aynı zamanda sürmesi de çok eğlenceli. Hâlâ ilk günlerdeyiz ve ayar çalışmalarına odaklanmadık ama çok sağlam bir temele sahip ve yakın zamanda yeniden direksiyon başına geçmek için sabırsızlanıyorum." dedi.

Cadillac Racing program yöneticisi yardımcısı Kalvin Parker, Porsche ile ortak bir oturum düzenleme amacının, Williams Advanced Engineering, Bosch ve Xtrac tarafından geliştirilen ve tüm LMDh araçlarında olacak yeni hibrit ünitesinin değerlendirilmesine yardımcı olmak olduğunu açıkladı.

Klauser, "Özel hibrit sistem gelişimi konusunda OE'ler arasındaki işbirliği inanılmaz oldu ve bu, sorun tanımlama ve çözme için daha verimli bir zaman sağladı."

"Rakip olduğumuz kişilerle yakın çalışmak harika çünkü hepimiz parçaların iyi olduğundan emin olmak istiyoruz." dedi.

Cadillac aynı zamanda Ganassi ve Action Express Racing ile IMSA'daki fabrika programına devam ederken, önümüzdeki sezon WEC'in Hypercar sınıfında da yarışacak.