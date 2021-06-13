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IMSA / Detroit Haberler

Magnussen: ''Sekiz yıldır galibiyet alamadıktan sonra bu, gerçekten özeldi''

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker
, Editör

Geçtiğimiz sezon sonunda Formula 1 kariyerine veda eden Kevin Magnussen, galibiyetsiz geçen sekiz seneden sonra Cumartesi günü yapılan IMSA WeatherTech SportsCar Şampiyonası'nın Detroit'teki yarışını kazanmanın ''çok özel'' olduğunu söyledi.

Magnussen: ''Sekiz yıldır galibiyet alamadıktan sonra bu, gerçekten özeldi''

Haas Formula 1 takımında yerini kaybettikten sonra Chip Ganassi Cadillac'la birlikte IMSA'ya geçen Magnussen ve takım arkadaşı Renger van der Zande, Belle Isle'deki bir saat kırk dakikalık yarışı #01 DPi-V.R aracıyla kazandılar.

İkili, Action Express Cadillac'tan Pipo Derani ve Felipe Nasr'ı yarım saniyeden biraz daha fazla bir farkla yendi.

Magnussen, en son 2013 yılında, şu anki adıyla World Series by Renault serisinin Barselona'daki sezon finalinde galibiyet almıştı ve IMSA'daki galibiyeti, Danimarkalı sürücünün son sekiz yıldır herhangi bir kategoride aldığı ilk galibiyet oldu.

Konu hakkında konuşan Magnussen şunları söyledi: ''2013'ten beri hiçbir yarış kazanmadım ve bu harika hissettiriyor. Tüm sezon boyunca hızlıydık ancak sonuna kadar gidemiyorduk. Bu yıl birkaç turu lider götürebildik ve sonunda doğru turları lider götürdük.''

''Chip Ganassi Racing, Ericsson'un da kazanmasıyla etkileyici bir hafta sonu geçirdi. Buna, bir zaferle birlikte katkıda bulunabilmekten mutluyum.''

''Buraya gelirken, galibiyet için savaşabilmenin bir ayrıcalık olduğunu biliyordum. Bu harika araçla, bu harika pistlerde, bu takımla yarışabilmek bir rüya. Bunu yapabildiğim için gerçekten şanslı hissediyorum.''

''Bu hafta sonundan, büyük bir kupayla çıkabilmek çok özel. Kazanabildiğim durumlara tekrar geri döndüm ve bundan keyif alıyorum.''

 

Yarış hakkında konuşan van der Zande ise şunları söyledi: ''Yarışı biz kontrol ettik. Kevin sıralamalarda bizi öne taşıyarak harika bir iş çıkardı. Kontrol bizdeydi.''

''Cadillac'ın ayarları gerçekten iyiydi. Takım da bize yapmamız gerekeni başarabilmemiz için özgüven verdi. GM'nin evinde kazanabilmek çok gurur vericiydi.''

Nasr, iki kere tekrar başlatılan yarıştaki iki startta da Ganassi aracının çok daha güçlü olduğunu söyledi.

Ganassi'nin aracı hakkında konuşan Nasr, ''Araçlarının iki startta da daha iyi olduğunu hissettim.'' 

''Bize fark açabiliyorlardı. Daha uzun sürüşlerde, lastiklerinin daha iyi durumda olduğunu gözlemledik.''

''Bir sürücü olarak ikinci sırada olmaktan mutlu olmasam da, Cadillac'ın Detroit'te 1-2 sırada geldiği için mutluyum. Puan açısından iyi oldu.''

''Mid-Ohio'daki yarıştan sonra arka arkaya podyumlu bitiş gördük. Bu durum oldukça tatmin edici ancak hâlâ çalışmamız gerekiyor.'' yorumlarında bulundu.

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