2022'de IMSA'da yer almaya devam edecek olan BMW, LMDh prototipine dair ilk görseli yayınladı

Alman üretici, 2009'da Rahal Latterman Lanigan Racing ile başlayan ilişkisini genişletme kararı aldı ve bu kapsamda RLL, hem yeni GTD Pro projesinde hem de 2023'teki LMDh programında, BMW ile çalışmayı sürdürecek.

BMW, cumartesi günü yaptığı açıklamada, IMSA'da GTLM sınıfının yerini alan GTD Pro kategorisinde, iki yeni M4 GT3 ile yarışacağını duyurdu. Takım, sürücü kadrolarını önümüzdeki haftalarda açıklayacak.

Bu duyuru, hem DTM hem de Formula E'den ayrılma kararı alan BMW'nin gelecek yıl en az bir fabrika programına sahip olacağı anlamına da geliyor.

BMW M GmbH CEO'su Franciscus van Meel, "İki prototiple yarışacak takım olarak Team RLL'nin seçilmesiyle birlikte, LMDh projemizin bir sonraki dönüm noktasına ulaşmasından çok memnunum"

"Tıpkı şasi partneri Dallara gibi, takım patronu Bobby Rahal ve ekibinin çok büyük bir deneyimi var, aynı şekilde bizim tarafımızda da en üst seviyede olağanüstü uzmanlık ve on yılları kapsayan büyük bir deneyim var."

"LMDh projemiz ivme kazanmaya devam ediyor ve önümüzdeki yıl, LMDh prototipleriyle ilk IMSA sezonumuza katılacağımız 2023 sezonu için mümkün olduğunca iyi hazırlanmak adına, gerekli tüm adımları planlı şekilde atacağımıza eminim." dedi.

BMW, 2019 ve 2020'de iki yıl boyunca prestijli Daytona 24 Saat'i kazandı.

LMDh prototipinin ilk görüntüsü yayınlandı

BMW aynı zamanda, Le Mans 24 Saat'i kazanan V12 LMR aracından bu yana prototip yarışlarının en üst sınıfına döneceği, LMDh aracına dair de ilk görseli yayınladı.

FIA Dünya Dayanıklılık Şampiyonası'nda mücadele edecek olan LMP2 tabanlı araç için, Dallara ile işbirliği yapan BMW'nin LMDh prototipine dair ilk paylaştığı bu görsel epey ilgi gördü.

BMW M LMDh prototype design Photo by: BMW