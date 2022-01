Wickens, Hyundai TCR aracıyla pistlere geri dönüyor

Wickens, 2018'in Ağustos ayında Pocono'daki IndyCar yarışında seri tarihinin en büyük kazalarından birisini yapmıştı. Kazada Wickens'ın vücudunda kırılmadık neredeyse hiçbir kemik kalmadı ve ölümün kıyısından döndü.

Wickens, hayata tutunmayı başarsa da şu anda kendi başına yürüyemiyor ve tekerlekli sandalye yardımıyla hareket ediyor. Rehabilitasyon sürecine devam eden Kanadalı sürücü, motor sporlarına dönme hayalinden hiç vazgeçmedi ve bu hayali gerçeğe dönüyor.

Mayıs ayında, kazadan neredeyse 1000 gün sonra Mid-Ohio'da piste çıkan Wickens, Bryan Herta Autosport'un el pedal sistemiyle donatılmış Hyundai Velosters'larından birini sürdü.

Şimdi BHA'nın yarış koltuğunu kapan Wickens, #33 Elantra N TCR yarış aracıyla pistlere geri dönecek ve ilk yarışına 28 Ocak'ta Daytona'da gerçekleştirilecek dört saatlik IMSA Michelin Pilot Challenge dayanıklılık yarışında çıkacak.

12 IndyCar yarışında dört podyum ve bir pole pozisyonu kazanan ve dikkatleri üzerine çeken Wickens, “Pek çok geceyi bu anı düşünerek ve hayal ederek geçirdim. Şimdi Bryan Herta ve Hyundai'nin desteğiyle her şey gerçek oluyor."

“Şimdi galibiyet için yarışmaya, kazamdan öncekinden daha da açım!"

"Tüm Bryan Herta Autosport ekibiyle çalışmayı ve nihayet Hyundai Elantra N TCR'nin ilk tadına bakmayı sabırsızlıkla bekliyorum." dedi.

#33 Bryan Herta Autosport w/ Curb-Agajanian Hyundai Elantra N in action at Laguna Seca last August.

Photo by: Art Fleischmann