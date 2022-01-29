Robert Wickens, yıllar sonra katıldığı ilk yarışta podyuma çıktı

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19 Ağustos 2018'de gerçekleştirilen IndyCar yarışında korkutucu bir kaza yapan Wickens, o günden bu yana tekerlekli sandalyeye mahkum olmuştu. Fakat Kanadalı pilot hiç pes etmedi ve cuma günü yeniden yarış kokpitine geçti.

2022 Daytona 24 Saat kapsamında aynı pistte gerçekleştirilen IMSA Michelin Pilot Challenge'a katılan Wickens, etkileyici bir geri dönüşe imza attı.

Mark Wilkins ile beraber katıldığı sezonun ilk yarışında Hyundai Elantra N TCR ile güçlü bir sürüş çıkaran Wickens, kendi sınıfında üçüncü oldu ve son dört yılda ortaya koyduğu çabanın karşılığını bir nebze de olsa aldı.

Wickens, kendi başına yürüyemediği için ödül törenine tekerlekli sandalyesini kullanarak gitti. Fakat bu, Daytona'da podyuma çıkan diğer sürücülerle birlikte şampanya patlatmasına engel değildi.

Wickens, Twitter hesabından "1258 gün geçti ve Daytona'da podyumdayız. Bu yolda bana destek olan herkese teşekkür ederim. Bu henüz bitiş çizgisi değil, ilerlemeyi asla bırakmayacağım ama asıl mesele şu ki ben geri döndüm!” dedi.

Brian Herta'nın ekibi, Wickens'ın dönüşünde çok önemli bir rol oynadı. Takım, Kanadalı sürücünün yarışlara dönebilmesi için, direksiyon üzerinden kontrol edilebilen bir gaz/pedal sistemi hazırladı. Böylelikle Wickens, ayaklarını kullanmadan aracı sorunsuz şekilde sürebildi. Takım arkadaşı direksiyona geçtiğinde ise tek bir tuşa basarak, normal ayak gaz&fren pedalı sistemine geri döndü.

Wickens, dört saatlik yarıştan önceki sıralama turlarında yedinci olmuştu ancak yarışın ilk iki saatlik bölümünde üçüncü sıraya çıktı ve direksiyona geçen takım arkadaşı, yarışı bu noktada bitirdi.

Yarışın ardından Wickens, "Bence bu sadece başlangıç. Daha iyi performans göstermek ve daha güçlü olmak için her türlü fırsatımız var." dedi.

Wer hätte gedacht, dass sich Wickens nach diesem Crash so zurückmelden würde? Foto: Motorsport Images