Bentley, Continental GT3 ile Pikes Peak'te yarışacak

Dünyanın en zorlu parkurlarından biri olan Pikes Peak, 2800 metreden başlayarak 4301 metreye kadar çıkılan ve Rocky Dağları'nda bulunan 20 kilometrelik ve 156 virajlık bir tırmanma yarışı.

Bentley, bu yıl 27 Haziran'da gerçekleştirilecek Pikes Peak'te zafere ulaşmak istiyor ve bu kapsamda Bentley Continental GT3'ün bugüne kadarki en ekstrem versiyonunu geliştiriyor. Yarış için hazırlanan araç, geniş arka kanadı ve üzerinde yapılan değişikliklerle oldukça vahşi görünüyor.

Aerodinamik değişiklikler sayesinde dağ yolundaki dar virajlarda, mümkün olduğunca çok yere basma gücü elde edilmesi hedefleniyor.

Çift turbolu V8 motor da, GT3 versiyonuna kıyasla önemli ölçüde geliştirildi. Motor, Bentley'in dünyanın önde gelen sürdürülebilir lüks otomotiv markası olmayı hedeflediği "Beyond 100" stratejisi doğrultusunda biyoyakıtla hayat bulacak.

Pikes Peak Bentley, normal GT3'ün her iki neslinden de sorumlu olan M-Sport'un motor sporları departmanı tarafından geliştirildi.

Bentley henüz net bir veri ortaya koymadı, ancak sera gazı emisyonlarını %85'e kadar azaltmayı hedeflediğini belirtildi.

Pikes Peak Bentley Continental GT3 Fotoğraf: Bentley

Over-Bentley, 2015'te Pikes Peak'teki tırmanma yarışını kazanan ve son iki etkinlikte zaten Bentley için sürüş yapan Rhys Millen tarafından sürülecek. Ayrıca araç, K-Pax ekibi ve Rhys Millen'in kendi organizasyonu tarafından desteklenecek.

2019 yılında Bentayga modeliyle kırdığı en hızlı SUV ve en hızlı üretim otomobili rekorlarını elinde tutan marka, özel olarak üretilmiş Continental GT3 ile Time Attack 1 yarışında da rekor kırmak istiyor.

Geçen yılki etkinlik COVID-19 salgını nedeniyle iptal edilmişti.

Mühendislikten sorumlu Bentley Yönetim Kurulu Üyesi Matthias Rabe şunları söyledi: "Beyond100 programımızın bir başka yeni unsuru için lansman projesi olarak, şimdi yenilenebilir yakıtla çalışan Pikes Peak'e üçüncü kez geri dönmekten mutluluk duyuyoruz."

"Continental GT3 Pikes Peak, yenilenebilir yakıtların motor sporlarının sorumlu bir şekilde devam etmesine izin verebileceğini gösterecek ve umarım üçüncü ve son rekoru yakalayacağız.”

Bentley Motorsport patronu Paul Williams, geçen yıl markanın motor sporları programının GT3 programının ötesine geçebileceğini söylemişti.

Dünya dayanıklılık Şampiyonası'na ait hiper araç sınıfı ve Formula E, 2019'da Bentley'in 100. yıldönümüne atıfta bulunarak başlatılan Beyond100 planına uygun olarak gösterilen "dört veya beş" fırsat arasında yer almıştı.

Pikes Peak Bentley Continental GT3 Fotoğraf: Bentley