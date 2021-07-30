GT4 Avrupa: Spa'daki ilk yarışı Cem Bölükbaşı kazandı

Bu sene GT4 Avrupa serisinde iki araçla mücadele eden BOM, serinin 4. ayağının ilk yarışında zafere ulaştı.

Normalde Berkay Besler ile Pro-Am sınıfında mücadele eden Cem, Besler'in rahatsızlığı nedeniyle yarışa katılamamasının ardından Amatör sınıfta tek başına mücadele etti. Yarışa amatör sınıfta pole pozisyonundan başlayan Cem, tek başına yarıştığı için pit stopta 10 sn daha kaybetse de kendi sınıfında galibiyeti elde etmeyi başardı. Cem, genel klasmanda ise 6. oldu.

BOM'un 11 kapı numarasıyla yarışan aracında yer alan Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise Pro-Am kategorisinde 7., genel klasmansa ise 18. oldular.

Serinin Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek 2. yarışı Cumartesi günü 13:20'de başlayacak.