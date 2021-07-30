GT4 Avrupa: Spa'daki ilk yarışı Cem Bölükbaşı kazandı
Ekleyen: Abdullah Çelik , Şef Editör
2021 Avrupa GT4 Şampiyonası'nın Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilen 4. yarış hafta sonunun ilk ayağında Borusan Otomotiv Motorsport takımından Cem Bölükbaşı kendi sınıfında kazanmayı başardı.
Bu sene GT4 Avrupa serisinde iki araçla mücadele eden BOM, serinin 4. ayağının ilk yarışında zafere ulaştı.
Normalde Berkay Besler ile Pro-Am sınıfında mücadele eden Cem, Besler'in rahatsızlığı nedeniyle yarışa katılamamasının ardından Amatör sınıfta tek başına mücadele etti. Yarışa amatör sınıfta pole pozisyonundan başlayan Cem, tek başına yarıştığı için pit stopta 10 sn daha kaybetse de kendi sınıfında galibiyeti elde etmeyi başardı. Cem, genel klasmanda ise 6. oldu.
BOM'un 11 kapı numarasıyla yarışan aracında yer alan Yağız Gedik ve Hasan Tansu ikilisi ise Pro-Am kategorisinde 7., genel klasmansa ise 18. oldular.
Serinin Spa-Francorchamps pistinde gerçekleştirilecek 2. yarışı Cumartesi günü 13:20'de başlayacak.
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GT4 Avrupa: Spa'daki ilk yarışı Cem Bölükbaşı kazandı
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