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Sıralama turları raporu
GT4 European Series

GT4 Avrupa Spa sıralama: Elite Motorsport duble yaptı, Borusan Otomotiv 2. yarış için zirvede

Elite Motorsport pilotları Charlie Hart ve McKenzy Cresswell, Spa-Francorchamps'ta gerçekleştirilen sıralama turlarında öne çıktılar. Borusan Otomotiv Motorsport, Q2 seansını ilk sırada tamamladılar.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Yayın tarihi:
borusan oto gt4 spa

Borusan Otomotiv Motorsport

#78 McLaren Artura GT4, sıralamanın ilk bölümünde tempoyu belirledi. Charlie Hart, Elite Motorsport'un ilk seansında ilk üç sırayı kapattığı performans ile zirveye çıktı.

Artan sıcaklıkla birlikte ikinci bölümde tempo düşse de McKenzy Cresswell, #77 numaralı aracı az farkla geride bırakarak yine en hızlı isim oldu.

Pro-Am klasmanında ise ilk yarışın pole pozisyonu Charlie Robertson ve Ravi Ramyead’a giderken, ikinci yarış için Yağız Gedik ve Batı Ege Yıldırım en iyi dereceyi elde ettiler. Am sınıfında ilk yarışın pole'ü Gazoo Racing Sweden adına Christoffer Brunnhagen'e, ikinci seansın en hızlısı ise W&S Motorsport pilotu Max Kronberg oldu.

Gregory Guilvert McLaren dışındaki en hızlı isim olurken Audi ile üçüncü sırayı aldı. Stefano D'Aste ise Lotus ile dikkat çekerek Pro-Am'de ikinci sırayı elde etti. Benjamin Lariche ise ilk altıyı tamamladı.

Silver klasman lideri Enrico Förderer ise zorlu bir seans geçirerek 18. sırada kaldı.

Julien Ripert'in aracının sıralamaya katılamaması nedeniyle Am mücadelesi yalnızca GR Sweden Supra ile W&S Porsche arasında geçti. Christoffer Brunnhagen, Daniel Blickle'ı 0.2 saniye farkla geride bıraktı. 

Q2'de Cedric Fuchs #111 Mercedes-AMG ile liderliği aldı ancak kısa süre sonra Julien Briché ve Robert Consani tarafından geçildi.

Sonrasında Silver Elite McLaren ikilisi devreye girdi ve Cresswell, Harri Reynolds’un önünde bir kez daha 1-2 yaparak Elite Motorsport'u zirveye taşıdı.

Son turlarda yeni bir gelişme olmazken Cresswell, Reynolds'a 0.5 saniye fark atarak pole pozisyonunu garantiledi.

Bu sonuçla birlikte Cresswell, 2025’te Josh Rattican ile birlikte elde ettiği dubleden sonra Spa’daki üst üste dördüncü pole pozisyonuna ulaştı. Ayrıca Elite Motorsport, 2024’ten bu yana Spa’da tüm pole pozisyonlarını kazanarak etkileyici serisini sürdürdü.

Pro-Am'de yeniden sınıflandırılan Yağız Gedik, güçlü turuyla sınıf pole'ünü elde etti ve Chris Salkeld’in önünde yer aldı.

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