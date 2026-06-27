GT4 AVRUPA SPA 2. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport’tan çifte galibiyet
Borusan Otomotiv Motorsport, GT4 Avrupa serisinin Spa-Francorchamps 2. yarışını Piana ve Rackl ikilisiyle zafere ulaşarak çifte galibiyetle tamamladı.
Borusan Otomotiv Motorsport
Borusan Otomotiv Motorsport sürücüleri Gabriele Piana ve Thomas Rackl, GT4 Avrupa serisinin Spa-Francorchamps ayağında hafta sonunun ikinci yarışını da kazanarak takımlarına serideki ilk çifte zaferi getirdi.
İlk yarışı da kazanan ikili, ikinci yarışta kusursuz bir strateji ve tempo ortaya koydu. Üçüncü sıradan start alan Piana, açılış bölümünde liderliği ele geçirirken, direksiyonu avantajlı bir farkla Rackl’a devretti.
Yarışın ikinci bölümünde farkı koruyan Rackl, damalı bayrağı McKenzy Cresswell ve Charlie Hart’ın Elite Motorsport McLaren’inin birkaç saniye önünde görerek hafta sonunu çifte galibiyetle tamamladı.
Pole pozisyonundan start alan Elite Motorsport ekibi, ilk turdaki pozisyon kaybının ardından güçlü bir geri dönüşle ikinciliği elde etti.
Pro-Am klasmanında Razoon adına yarışan Chris Salkeld ve Daniel Drexel, yarışın son bölümündeki baskıya rağmen sınıf birinciliği elde etti.
Elite Motorsport pilotları Ravi Ramyead ve Charlie Robertson ikinci sırada finiş görürken, Am kategorisinde W&S Motorsport’tan Max Kronberg ve Daniel Blickle rakiplerinin yaşadığı sorunları değerlendirerek rahat bir galibiyet aldı.
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