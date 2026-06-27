GT4 AVRUPA SPA 1. yarış: Borusan Otomotiv Motorsport Spa’da genel klasman zaferine ulaştı
GT4 Avrupa serisinin Spa-Francorchamps ayağının ilk yarışında Borusan Otomotiv Motorsport adına mücadele eden Thomas Rackl ve Gabriele Piana, etkileyici bir performans sergileyerek sezonun ilk genel klasman zaferini elde etti.
Yarışa pole pozisyonundan başlayan Elite Motorsport pilotları Charlie Hart ve McKenzy Cresswell, McLaren Artura GT4 ile damalı bayrağı ilk sırada görmesine rağmen, zorunlu pit stop sırasında pit yolunda hız limitini aştıkları gerekçesiyle zaman cezası aldı. Bu ceza sonrası galibiyet Borusan Otomotiv Motorsport ikilisine geçti.
Yarışın ikinci bölümünde başarılı bir pit stratejisi uygulayan Gabriele Piana, gerçekleştirdiği etkili geçişlerle ikinci sıraya kadar yükselerek cezanın uygulanmasının ardından takımına Spa’da önemli bir zafer kazandırdı.
Pro-Am kategorisinde Schubert Motorsport ekibinden Victor Bouveng ve Joakim Walde sezonun ikinci sınıf galibiyetini elde ederken, Borusan Otomotiv Motorsport’un diğer BMW M4 GT4 ekibi Batı Yıldırım ve Yağız Gedik ikinci sırada finiş görerek podyuma çıkmayı başardı.
Am kategorisinde ise Daniel Blickle ve Max Kronberg ikilisi sınıf birinciliğine ulaşarak hafta sonunun kazananları arasında yer aldı.
Bu sonuçla Borusan Otomotiv Motorsport, hem genel klasmanda zafer elde ederek hem de Pro-Am kategorisinde podyum başarısı yakalayarak Spa-Francorchamps hafta sonuna güçlü bir başlangıç yaptı.
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