GT4 Avrupa Serisi Barselona: Rattican – Emson ikilisi kazandı, Yağız 10, Berkay 13. oldu 

GT4 Avrupa Serisi'nde mücadele eden ekibimiz Borusan Motorsport, şampiyonanın son ayağı olan İspanya yarışında piste çıktı. İspanya’nın Katalunya pistinde gerçekleşen yarışta Yağız Gedik - Enzo Joulie ikilisi yarışa 21. sıradan başlarken, Beşler - Edgar ikilisi ise 36. sıradan start aldı.

İlk turun son sektöründeki kaza sebebiyle güvenlik aracı piste girdi. Yarışta iyi bir start alan Edgar ilk turun sonunda 30. sıraya yükselmişti.

15 dakikalık güvenlik aracı periyodundan sonra yarış tekrar başladıktan sonra, Egdar 27. sıraya, Joulie ise 19. sıraya kadar çıktı.

Pit aralığı açıldıktan sonra ilk pite girenlerden olan Egdar yerini Berkay’a bıraktı. Daha sonra ise Joulie yerini Yağız’a bıraktı.

Pitler sonrası Berkay 20. sırada yer alırken, Yağız 13. sırada yarışa geri döndü.

Pitler sonrası tempolarını arttıran iki pilotumuz da rakiplerini geçerek tırmanışlarını sürdürdüler ve Gedik – Joulie ikilisi 10. Sırada yarışı tamamlarken, Beşler – Edgar ikilisi 13. olabildi ve şampiyonluk şanslarını son yarış öncesi kaybetmiş oldu.

Ön tarafta ise yarışa ilk sıradan başlayan Rattican – Emson ikilisi yarışı baştan sona lider götürerek rahat bir yarış tamamladılar ve bu sezonki ilk galibiyetlerine ulaştılar.

Hazırlayan: Burak Yasul

#11 Borusan Otomotiv Motorsport: Enzo Joulie - Yağız Gedik Fotoğraf: www.gt4europeanseries.com