GT4 Avrupa Serisi Barselona: Piana – Schrey ikilisi kazandı ve şampiyon oldu, temsilcilerimiz yarışı tamamlayamadı

GT4 Avrupa Serisi'nde mücadele eden ekibimiz Borusan Motorsport, şampiyonanın son ayağı olan İspanya'da pisttelerdi. Hafta sonunun ilk yarışı dün gerçekleştirilmişti, hafta sonunun ve sezonun son yarışı ise bugün yapıldı.

GT4 Avrupa Serisinde şampiyonun belirlenmesi için pilotlar bu sezon son kez piste çıktılar.

Şampiyonayı lider götüren Piana – Schrey ikilisinin ilk sıradan başladığı yarışta, Berkay Besler – Tom Edgar ikilisi 5. sıradan, Yağız Gedik – Enzo Joulie ikilisi 21. sıradan start aldı.

Yarışın ilk turunda, yaşanan temaslar sebebiyle güvenlik aracı piste girdi. İlk turda sıra kaybeden pilotlarımız Berkay – Edgar ikilisi 7. sırada, Yağız – Joulie ikilisi ise 24. sırada güvenlik aracının ardındaki yerlerini aldılar.

5 dakikalık güvenlik aracı periyodunun ardından yarış tekrar başladığında Berkay, rakiplerinin arasında sıkışması sebebiyle 9. sıraya geriledi. Bu andan sonra yavaş yavaş temposunu arttıran Berkay rakiplerini geride bırakmaya başladı.

Pit aralığı açılır açılmaz pite gelen Yağız, yaşadığı radyatör arızası sebebiyle pitten ayrılamadı ve yarıştan çekilmek zorunda kaldı.

Önündeki rakiplerinin yavaş yavaş pite gelmesiyle önü açılan Berkay, temiz havaya çıkmasıyla temposunu daha da arttırarak rakipleri karşısında zaman kazanmaya başladı. Ön bölümde en son pite gelen isim olan Berkay, yerini Edgar’a teslim etti.

Berkay’ın önü boşken attığı turların avantajını yakalayan Edgar yarışa 4. sırada dönmüş oldu.

Yarışın son turları ise, podyumun son basamağı için yapılan mücadele ile geçti. Edgar 4. sırada yarışı sürdürürken, rakibinin 2. virajda pist dışına çıkmasının ardından bu hatayı değerlendirerek podyumun son basamağına yükseldi.

Bir tur sonra Edgar 4. virajda rakibiyle temas yaşadı ve yarışı bariyerlerde noktaladı. Edgar, bu kazayla sezonu podyumda noktalama şansını kaybetmiş oldu.

Yarışa pole pozisyonunda başlayan, güvenlik aracı periyodundan sonra da farkı yavaş yavaş açarak, damalı bayrağa 1. sırada gelen Piani – Schrey ikilisi sezonun son yarışını da kazanarak sezonu şampiyon olarak noktaladılar.

Berkay – Edgar ikilisi, bu yarıştan puansız ayrılsalar bile sezonu 3. sırada noktaladılar. Berkay – Edgar ikilisi İtalya’nın Misano pistinde ilk galibiyette almışlardı.

Yağız – Joulie ikilisi ise sezonu 12. sırada noktaladılar. Borusan Motorsport takımımızı ve pilotlarımızı bu sezonki mücadeleleri için tebrik ediyoruz.

Hazırlayan: Burak Yasul