GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

Borusan Otomotiv ile GT Avrupa Şampiyonası’nda Yağız Gedik ile aynı aracı paylaşan Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Imola pistinde piste çıktı.

Hafta sonunun ilk yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:51.978’lik bir tur atan Cem Bölükbaşı, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Bas Schouten 0.131sn geride ikinci, Stephane Lemeret 0.200sn geride üçüncü oldu.

Diğer temsilcimiz İbrahim Okyay ise 2.275sn geride 13. sırada yer aldı.

İkinci yarış için gerçekleştirilen sıralama turlarında ise pole pozisyonu 1:51.068 ile Gabriele Piana’nın oldu.

Valentin Hasse Clot 0.165sn geride ikinci, Nicolaj Möller-Madsen 0.369sn geride üçüncü sırada yer aldı.

İbrahim Okyay 1.919sn geride 13. olurken, Cem Bölükbaşı ile aynı aracı paylaşan Yağız Gedik 14. sırada kendisine yer buldu.

Aynı aracı paylaşan Cem Bölükbaşı ile Yağız Gedik PRO-AM, İbrahim Okyay ise AM sınıfında yarışıyor.