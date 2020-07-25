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GT4 European Series / Sıralama turları raporu

GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!

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GT4 Avrupa Şampiyonası: Cem Bölükbaşı, Imola’da pole pozisyonunda!
Ekleyen:
, Editör
25 Tem 2020 11:12

GT4 Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden temsilcimiz Cem Bölükbaşı, Imola’da gerçekleştirilecek olan ilk yarış için pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Borusan Otomotiv ile GT Avrupa Şampiyonası’nda Yağız Gedik ile aynı aracı paylaşan Cem Bölükbaşı, bu hafta sonu Imola pistinde piste çıktı.

Hafta sonunun ilk yarışı için gerçekleştirilen sıralama turlarında 1:51.978’lik bir tur atan Cem Bölükbaşı, pole pozisyonunu elde etmeyi başardı.

Bas Schouten 0.131sn geride ikinci, Stephane Lemeret 0.200sn geride üçüncü oldu.

Diğer temsilcimiz İbrahim Okyay ise 2.275sn geride 13. sırada yer aldı.

İkinci yarış için gerçekleştirilen sıralama turlarında ise pole pozisyonu 1:51.068 ile Gabriele Piana’nın oldu.

Valentin Hasse Clot 0.165sn geride ikinci, Nicolaj Möller-Madsen 0.369sn geride üçüncü sırada yer aldı.

İbrahim Okyay 1.919sn geride 13. olurken, Cem Bölükbaşı ile aynı aracı paylaşan Yağız Gedik 14. sırada kendisine yer buldu.

Aynı aracı paylaşan Cem Bölükbaşı ile Yağız Gedik PRO-AM, İbrahim Okyay ise AM sınıfında yarışıyor.

 
Cem Bölükbaşı Borusan Otomotiv Motorsport ile GT4'te yarışacak

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Seri GT4 European Series
Editör Cem Özel

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