GT4 Avrupa Misano sıralama: Team Speedcar duble yaptı, BOM 25. sırada

Benjamin Lariche ve Robert Consani, Lariche'in etkileyici performansı sayesinde sezonun üçüncü pole pozisyonunu elde etti. Ardından Paul Petit ve Gregory Guilvert ikilisi, Petit'nin güçlü turuyla 2. yarış için pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım, Q2'de Sacha Bottemanne ve Viny Beltramelli ile Pro-Am pole pozisyonunu da kazanırken, Elite Motorsport tam anlamıyla kusursuz bir sonuç alınmasını engelledi.

Charlie Robertson ve Ravi Ramyead, Q1'de #3 Audi'yi geride bırakarak Pro-Am pole pozisyonunu elde etti. Am sınıfındaki pole pozisyonları ise Mikael ve Christoffer Brunnhagen'in kullandığı GR Sweden Toyota Supra ile Daniel Blickle ve Max Kronberg'in W&S Porsche'si arasında paylaşıldı.

Q1

Monza'daki sıralama turlarını adeta domine etmesinin ardından Lariche, Misano'daki ilk seansı da kontrolü altında tuttu. İlk bölümde en hızlı zamanı elde ettikten sonra Enrico Förderer, Sam Paley, Guilvert ve Lluc Ibañez'in sırayla zirveye çıkmasını izledi. Ancak son denemesinde yeniden zirveye yerleşen Lariche, Ibañez'i yalnızca 0.083 saniye farkla geride bırakarak pole pozisyonunu aldı.

Elite Motorsport adına Yani Stevenheydens üçüncü sırayı alırken, takım arkadaşı McKenzy Cresswell'in kullandığı diğer McLaren dördüncü oldu. Robertson ise en iyi turunu son bölümde atarak Pro-Am pole pozisyonunu genel klasmanda beşinci sırayla elde etti. Guilvert altıncı, Pro-Am'deki rakibi Beltramelli ise yedinci sırada yer aldı.

Silver klasmanı puan liderleri için seans zorlu geçti. Förderer ve Fuchs sekizinci sırada kalırken, temsilcilerimiz Borusan Otomotiv Motorsport BMW ekibi Thomas Rackl ve Gabriele Piana 25. oldular.

Pro-Am klasmanının baskın ikilisi Victor Bouveng ve Joakim Walde de zorlandı. Schubert Motorsport BMW M4 ile sınıflarında yedinci sırada kaldılar. Am sınıfında ise Christoffer Brunnhagen, Max Kronberg'i sadece 0.3 saniye farkla geride bırakarak hem sınıf pole pozisyonunu aldı hem de genel klasmanda rakibinin bir sıra önünde yer aldı.

Q2

Sıralama turlarındaki ivme sezon boyunca daha çok Lariche/Consani ikilisinden yana olsa da, ikinci seansta öne çıkan isim Paul Petit oldu. Petit, mükemmel bir turla kendisi ve Gregory Guilvert'e sezonun ilk, geçen yıl Zandvoort'tan bu yana ise ilk pole pozisyonunu kazandırdı.

Consani, takım arkadaşının başarısını sürdürmek istercesine ilk turlarda liderliği ele geçirdi ve bir noktada #1 Audi ile rakiplerine 1 saniyelik fark attı. Ancak ardından piste çıkan Petit, kusursuz turuyla 0.3 saniye fark yaratarak zirveye yerleşti ve seansın geri kalanında liderliğini korudu.

Consani son turunda derecesini geliştirse de damalı bayrağa kadar farkı yalnızca 0.1 saniyeye indirebildi.

Elite Motorsport adına Charlie Hart üçüncü sırayı alırken, #15 NM Racing Team Mercedes-AMG ile Alex Papadopulos dördüncü oldu. #77 Elite McLaren'da Harri Reynolds beşinci sırayı elde etti.

Bottemanne ise Pro-Am klasmanında rakipsizdi. #3 Audi, genel klasmanda Julien Briché'nin kullandığı JSB Competition Porsche'nin tam 13 sıra önünde finiş görerek sınıf pole pozisyonunu aldı. Briché, Q1'de yaşadığı güç kaybı sorunundan etkileyici şekilde toparlanarak Q2'de sınıf ikinciliğini elde etti.

Paolo Meloni, W&D Racing Team'i sınıf şampiyonluğu mücadelesinde iddialı tutacak şekilde üçüncü sırayı alırken, Chris Salkeld'in kullandığı Razoon – more than racing BMW M4 dördüncü oldu. Joakim Walde ise yedinci sırada kalarak Schubert Motorsport'u yarışlar öncesinde zor bir konumda bıraktı.

Am sınıfındaki iki ekip arasındaki mücadelede ise Daniel Blickle, Mikael Brunnhagen'e karşı üstünlük kurarak rakibinin rahat şekilde önünde seansı tamamladı.